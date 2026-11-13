जय श्रीराम के जयकारे, 52 KM का रास्ता और 450 पुलिसकर्मी... संभल में 24 कोसीय परिक्रमा के लिए उमड़ा सैलाब

संभल की सड़कों पर शुक्रवार को एक अलग ही नजारा दिखाई दिया. कहीं भजन-कीर्तन हो रहा था, कहीं साधु-संतों के साथ श्रद्धालुओं की टोलियां आगे बढ़ रही थीं. जुबां पर 'जय श्री कल्कि' और 'जय श्रीराम' के जयकारे थे. बड़ी संख्या में लोग 24 कोसीय परिक्रमा में शामिल होने पहुंचे थे. यह यात्रा करीब 52 किलोमीटर लंबी है. जो कई जगह मुस्लिम आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरता है. प्रशासन ने सुरक्षा के लिए एक दर्जन थानों की पुलिस, पीएसी और 450 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया है. सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं.

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आज संभल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा के लिए सड़कों पर उतरे. आखिर यह 24 कोसीय परिक्रमा है क्या? संभल में इसके लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों जुटते हैं? और 52 किलोमीटर लंबे रास्ते पर सुरक्षा के इतने इंतजाम क्यों किए गए हैं? आइए, पूरी कहानी समझते हैं.

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संभल में शुक्रवार को वंशगोपाल तीर्थ से 24 कोसीय परिक्रमा की शुरुआत हुई. यहां स्थित कदंब के पेड़ की परिक्रमा के बाद श्रद्धालु अपने सफर पर निकल पड़े. हाथों में पूजा का सामान, जुबां पर भजन और रास्ते में जगह-जगह जयकारे लगाते श्रद्धालु दिखाई दिए. इस दौरान 'जय कल्कि, जय जगत पते... पदमा पति जय रमापते' के उद्घोष भी सुनाई दिए. साधु-संतों के साथ बड़ी संख्या में आम श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए. संभल में हर साल होने वाली इस परिक्रमा को लेकर लोगों की गहरी आस्था है. यहां के धार्मिक स्थलों से जुड़ी मान्यताओं के चलते दूर-दूर से लोग इस यात्रा में पहुंचते हैं.

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68 तीर्थ और 19 कूपों से जुड़ी है परिक्रमा

संभल को 68 तीर्थ और 19 कूपों की नगरी कहा जाता है. यहां अलग-अलग तीर्थों और कुओं से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं हैं. वैसे तो हर तीर्थ की परिक्रमा का अपना अलग महत्व माना जाता है, लेकिन मान्यता है कि 24 कोसीय परिक्रमा करने से संभल के सभी 68 तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलता है. इसी मान्यता के चलते श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं.

परिक्रमा के दौरान लोग भजन-कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं. साधु-संत भी यात्रा का हिस्सा बनते हैं. इस बार भी वंशगोपाल तीर्थ से यात्रा शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं की टोलियां आगे बढ़ती दिखाई दीं. इस परिक्रमा का रास्ता करीब 52 किलोमीटर लंबा है. यहां सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने पहले से तैयारी की है.

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परिक्रमा मार्ग पर एक दर्जन थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है. इसके अलावा पीएसी के जवान भी लगाए गए हैं. कुल मिलाकर 450 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सेक्टर मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर हैं. पुलिस की तैनाती का मकसद यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराना है. प्रशासन पूरे रास्ते पर नजर रख रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और कानून-व्यवस्था बनी रहे.

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इस धार्मिक यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी साल 24 कोसीय परिक्रमा मार्ग को पक्का बनाने के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया था. इस योजना के तहत परिक्रमा मार्ग को बेहतर बनाने की तैयारी है, ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सहूलियत मिल सके.

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