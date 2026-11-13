दुनियाभर में हड़कंप! 7 घंटे से नहीं चल रहे Microsoft, Outlook और Teams, बार-बार क्यों ठप हो जाता है क्लाउड सर्वर

बड़ी-बड़ी कंपनियों और कई सरकारी दफ्तरों में ईमेल व मीटिंग के लिए Microsoft 365, Outlook और Teams आदि का इस्तेमाल किया जाता है. अब गुरुवार को अमेरिका में हजारों यूजर्स के कंप्यूटर सर्विस अचानक से ठप हो गईं. इतना ही नहीं, इसका असर OpenAI और एंथ्रोपिक की AI सर्विस में इस्तेमाल होने वाले कनेक्टर्स पर नजर आया है.

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आउटेज ट्रैक करने वाले डाउनडिटेक्टर ने भी इसको कंफर्म किया है. डाउनडिटेक्टर के मुताबिक, अमेरिका में दोपहर करीब 2 बजे तक आउटलुक में परेशानी सामने आई, जिसके बाद करीब 1 लाख रिपोर्ट दर्ज की गईं. जानते हैं कि बार-बार क्लाउड सर्वर ठप क्यों पड़ जाता है.

क्वार्टज की रिपोर्ट में बताया है कि क्लाउड सेवाओं में बार-बार रुकावट आने की आखिर क्या वजह है. इसके लिए रिपोर्ट में 5 तरह की तकनीकी खामियों कों कारण बताया गया है.

कंफिग्रेशन में गलत तरीके से बदलाव

इंजीनियर ऑटोमेटेड मैनेजमेंट टूल्स की मदद से एक साथ कई रीजन में मौजूद सर्वर पर सेटिंग्स को लागू करते हैं. सेटिंग्स लागू करने के दौरान कई बार गलत नंबर या एड्रेस की कमी या सिक्योरिटी नियमों में टकराव की वजह से अपडेट की तरह तेजी से फैल नहीं पाता है. कई बार गलत कॉन्फिग्रेशन भी कभी-कभी मैनेजमेंट टूल्स या नेटवर्क परमिशन को भी बंद कर सकते हैं, जिसकी मदद से इंजीनियर गलती को जल्दी से ठीक करना चाहते हैं.

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सॉफ्टवेयर अपडेट में खामियों शामिल

आमतौर पर क्लाउड प्लेटफॉर्म लगातार पैज और नए फीचर्स को रोलआउट करते हैं. अक्सर टेस्टिंग को एक कंट्रोल एनवायरमेंट में किया जाता है, जो रियल वर्ल्ड की तुलना में कई बार अलग होता है. टेस्टिंग के बाद जब इनको रियल वर्ल्ड के लिए जारी किया जाता है तो असली समस्याएं सामने आती हैं. छोटी टेस्टिंग के दौरान खामियां अक्सर छिप जाती हैं, लेकिन जब बड़े सर्वर पर टेस्टिंग होती है, तो समस्याएं सामने आती हैं.

माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी में साइन-इन की परेशानी

माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, जिसको डिजिटल टोकन करता है. इन टोकन की मदद से यूजर्स एक ही लॉगइन के जरिए आउटलुक, टीम्स और शेयर पॉइंट औरर थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइडेंटिटी सिस्टम धीमा पड़ जाए या सिस्टम टोकन को स्वीकार करने से मना कर दे तो इससे जुड़ी सभी सेवाएं एक साथ ठप हो सकती हैं.

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डेटा सेंटर्स के सिस्टम में खराबी

डेटा सेटर्स आमतौर पर पावर के लिए ग्रिड, बैटरी बैकअप और डीजल जनरेटर पर निर्भर करते हैं. ऐसे में अगर बिजली ट्रांसफर करने वाला स्विच खराब हो जाता है तो बैकअप के दौरान जनरेट बंद पड़ जाते हैं. ऐसे में सर्वर के पास पहुंचने वाले बिजली सप्लाई अचानक से रूक जाती है, जिसकी वजह से सर्वर ठप हो जाते हैं.

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नेटवर्क रूटिंग की गड़बड़ी

इंटरनेट पर डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल करते हैं. इन रास्तों की जानकारी शेयर करने के लिए बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल (BGP) की अहम भूमिका होती है. अगर BGP रूटिंग में कोई गलत जानकारी शेयर होती, तो डेटा गलत रास्ते पर चले जाते हैं.

ऐसे में लोग सही लोकेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं और सर्वर ठप हो जाता है.



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