Microsoft Outage LIVE : भारत समेत 74 देशों में Microsoft की सर्विस ठप, एअर इंडिया और इंडिगो ने जारी किया अलर्ट

भारत समेत दुनियाभर में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस करीब 12 घंटे से ठप हैं, जिसकी वजह से Microsoft 365, Outlook और Teams आदि चल नहीं रहे हैं. इस आउटेज की शुरुआत अमेरिका में रात से शुरु हुई. भारतीय समयनुसार यह परेशानी रात 12:38 पर शुरू हुई और 12 घंटे गुजरने के बाद भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस दोबारा पटरी पर लौट नहीं पाई हैं. डाउनडिटेक्टर ने बताया है कि भारत और अमेरिका समेत 74 देशों में सर्विस प्रभावित हुई हैं. साथ ही हांगकांग के बिजनेस सेक्टर भी प्रभावित हुआ है.

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दुनियाभर में आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर ने बी कंफर्म किया है कि अमेरिका दोपहर 2 बजे (भारतीय समयनुसार करीब 12:30 बजे) आउटलुक में परेशानी सामने आई और डाउन डिटेक्टर पर उस दौरान करीब 1 लाख रिपोर्ट दर्ज कीगईं.

Indigo ने एडवाइजरी जारी की

दुनियाभर में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस में आई परेशानी के चलते IndiGo की ईमेल सर्विस पर असर दिखाई दिया है. इसके बाद इंडिगो ने सर्विस एडवाइजरी जारी की है और कंपनी ने कहा कि हम आपके ईमेल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं.

Service Advisory Due to a global Microsoft service disruption, our email support services are currently impacted, and we may not be able to receive your emails. All other support channels remain available. For any urgent assistance, please reach out to 6E Skai through our website or mobile app. We regret the inconvenience and appreciate your patience and understanding. — IndiGo (@IndiGo6E) November 13, 2026

इंडिगो ने आगे कहा है कि उनके अन्य सभी सपोर्ट चैनल पहले की तरह उपलब्ध हैं. किसी भी जरूरी सहायता के लिए इंडिगो की वेबसाइट या ऐप के जरिए 6E Skai से कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं.

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एयर इंडिया ने भी किया पोस्ट

एयर इंडिया ने पोस्ट करके बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के चलते उनकी फ्लाइट्स पर असर नहीं पड़ा है. उनकी फ्लाइट्स की टाइमिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. एयर इंडिया का ऑपरेशन बिना किसी रुकावट के चल रहा है.

दुनियाभर की कंपनियों पर दिखा असर

माइक्रोसॉफ्ट के Microsoft 365, Outlook और Teams आदि का दुनियाभर की कंपनियों और सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में इन सर्विस के ठप होने की वजह स कई कंपनियों का काम ठप हो चुका है. कंपनी इसको ठीक करने की दिशा में लगातार काम कर रही है.

Microsoft ने दी जानकारी

Microsoft ने बताया है कि सर्विस को ठीक करने के लिए जो बदलाव किए थे, वे उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं. अब कंपनी इस परेशानी को दूर करने के लिए दूसरे तरीकों को खोज रही है. कंपनी ने बताया है कि असल में उनके कुछ सर्वर अचानक ठप हो गए थे, जिसके बाद बाद लोड दूसरे सर्वर पर चला गया. लोड इतना ज्यादा हो गया कि लोगों को कनेक्टिविटी से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ा है.

Microsoft Outlook में आई तकनीकी खराबी का असर अब दुनिया के बड़े फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशंस तक पहुंच गया है. शुक्रवार सुबह हांगकांग के बैंकिंग सेक्टर में कामकाज प्रभावित हुआ. ईमेल सर्विस बंद होने की वजह से कई कर्मचारियों को अपना काम रोकना पड़ा. इस परेशानी का असर Goldman Sachs और Nomura जैसे बड़े निवेश बैंकों के कर्मचारियों पर भी देखने को मिला.

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ईमेल भेजने और रिसीव करने में आई दिक्कत

रिपोर्ट के मुताबिक, हांगकांग के प्रमुख वित्तीय इलाके सेंट्रल में काम करने वाले कई बैंक कर्मचारियों को Outlook की सर्विस बंद होने के कारण परेशानी हुई. कर्मचारी न तो ईमेल भेज पा रहे थे और न ही उन्हें रिसीव कर पा रहे थे.

Nomura के एक कर्मचारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह से ही ईमेल भेजने और प्राप्त करने में दिक्कत आ रही थी. सुबह करीब 11:10 बजे तक भी यह समस्या बनी हुई थी. कर्मचारी के मुताबिक, ऑफिस में मौजूद लोगों के पास काम करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था.

Goldman Sachs के कर्मचारियों को भी हुई परेशानी

वहीं, Goldman Sachs के हांगकांग ऑफिस में भी इस आउटेज का असर पड़ा. रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के कर्मचारियों को ईमेल एक्सेस करने और कामकाज जारी रखने के लिए दूसरे मेलबॉक्स सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ा. एक अन्य बड़े अमेरिकी निवेश बैंक के कर्मचारी ने बताया कि इस परेशानी के कारण कुछ लोग घबरा गए थे.

Microsoft की सर्विस पर निर्भर हैं बड़ी कंपनियां

दरअसल, Outlook का इस्तेमाल दुनियाभर में ऑफिस के ईमेल और दूसरे कामों के लिए किया जाता है. ऐसे में इसकी सर्विस में आई रुकावट का असर उन कंपनियों पर पड़ता है, जो अपने रोजाना के काम के लिए Microsoft की सेवाओं पर निर्भर हैं.

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