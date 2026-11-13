बाहुबली अनंत सिंह की बेटी की लैविश शादी: उदित नारायण, पवन-अक्षरा सिंह समेत शामिल होंगे दर्जनों सितारे

बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है. 25 नवंबर को होने वाली इस शादी को यादगार बनाने के लिए ऐसी तैयारियां की जा रही हैं कि हर तरफ इसी समारोह के चर्चे हैं. लाखों मेहमानों के लिए दावत, घुड़दौड़ में थार गाड़ी का इनाम और देशभर के बड़े नेताओं को न्योता... लेकिन इस शादी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है इसकी फिल्मी गेस्ट लिस्ट. इसमें बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी सिनेमा तक के कई बड़े चेहरों को बुलाने की तैयारी है. साथ ही कहा जा रहा है कि गेस्ट लिस्ट 4 लाख लोगों की तैयार की गई है.

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सितारों का लगेगा मेला!

अनंत सिंह ने बताया है कि शादी में फिल्म और मनोरंजन जगत की कई हस्तियों को निमंत्रण भेजा जा रहा है. इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, उदित नारायण, मनोज तिवारी, रवि किशन, खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर का नाम भी शामिल है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि वह शादी में पहुंचेंगे या नहीं.

इतना ही नहीं कहा यह भी जा रहा है कि अनंत सिंह ने धुरंधर फेम आयशा खान को भी बेटी की शादी में इनवाइट किया है. भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह को भी शादी का न्योता भेजा गया है. इस लिस्ट में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का नाम भी शामिल है. पवन और अक्षरा दोनों ही भोजपुरी इंडस्ट्री के चर्चित चेहरे हैं. इसके अलावा सांसद और गायक मनोज तिवारी को भी आमंत्रित किया गया है. शादी में राजनीति और मनोरंजन का ऐसा मेल देखने को मिल सकता है, जहां एक तरफ बड़े नेता होंगे तो दूसरी तरफ भोजपुरी सितारों की चमक भी नजर आएगी.

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अनंत सिंह के मुताबिक, बॉलीवुड की करीब तीन दर्जन हस्तियों को भी न्योता भेजा गया है. हालांकि, इन सभी सितारों के आने की अभी पुष्टि नहीं हुई है. इस शादी में सिर्फ फिल्मी सितारों को ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति के बड़े चेहरों को भी बुलाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को निमंत्रण देने की बात कही गई है. अनंत सिंह का कहना है कि शादी जैसे पारिवारिक समारोह में सत्ता पक्ष और विपक्ष का फर्क नहीं होना चाहिए. उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले अपने जान-पहचान के लोगों को भी न्योता भेजने की बात कही है.

ग्रैंड शादी की रॉयल तैयारी

अब शादी की तैयारियों की बात करें तो लदमा में करीब 10 बीघा जमीन पर समारोह का इंतजाम किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के मऊ से कारीगर और सजावट करने वाले बुलाए गए हैं. वीआईपी मेहमानों के लिए अलग पंडाल बनाया जा रहा है, जबकि वर-वधू के जयमाला समारोह के लिए 100 फीट लंबा मंच तैयार किया जा रहा है. करीब चार लाख लोगों के खाने की व्यवस्था की जा रही है.

शादी में घुड़दौड़ का आयोजन भी होगा. बताया गया है कि इस प्रतियोगिता के विजेता को महिंद्रा थार और दूसरे स्थान पर आने वाले को मोटरसाइकिल इनाम में दी जाएगी. इस समारोह में शाही दावत के साथ रोमांच का तड़का भी लगेगा. अनंत सिंह ने यह भी कहा है कि शादी में पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे और पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा.

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सोनू सूद, पवन सिंह, अक्षरा सिंह, मनोज तिवारी और मैथिली ठाकुर जैसे नामों ने समारोह को लेकर उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है. अब देखना होगा कि 25 नवंबर को अनंत सिंह की बेटी की शादी में कौन-कौन से सितारे पहुंचकर इस जश्न की रौनक बढ़ाते हैं.

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