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दांव पर नौकरियां... Mercedes-Benz का बड़ा फैसला, बंद कर सकती है इस देश में प्रोडक्शन

मर्सिडीज बेंज ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जर्मनी में अपने सभी प्लांट्स के इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी है. यहां तक की कंपनी प्लांट्स को बंद करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है. जर्मन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फॉक्सवैगन के बाद मर्सिडीज का फैसला किसी झटके से कम नहीं है. आइए समझते हैं कंपनी कैसे इस फैसले तक पहुंची है.

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Mercedes-Benz ने इस संबंध में कर्मचारियों को एक मेमो भेजा है. (Photo: Mercedes-Benz AG)
Mercedes-Benz ने इस संबंध में कर्मचारियों को एक मेमो भेजा है. (Photo: Mercedes-Benz AG)

जर्मन ऑटोमोबाइल सेक्टर से संकट के बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे हैं. मर्सिडीज-बेंज ने जर्मनी में अपने सभी प्लांट्स के निवेश को रोकने का फैसला किया है. कंपनी अब जर्मनी में अपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को बंद करने की विकल्पों पर भी विचार कर रही है. रायटर्स ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में ये जानकारी दी है. 

एजेंसी ने गुरुवार को मर्सिडीज बेंज के कर्मचारियों के लिए जारी हुए मेमो के हवाले से ये जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, मर्सिडीज बेंज ने ये फैसला जर्मनी में बढ़ती कार मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और लेबर खर्च कम करने को लेकर यूनियन प्रतिनिधियों ने सहमति नहीं बनने पर लिया है. 

नहीं निकला बातचीत का कोई हल

कंपनी के मैनेजमेंट और वर्क्स काउंसिल के बीच कॉस्ट कम करने को लेकर हुई बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है. इसकी वजह से मर्सिडीज बेंज ने सभी प्लांट के इन्वेस्टमेंट को फ्रीज करने का फैसला लिया है. इसकी जानकारी कंपनी के प्रोडक्शन चीफ माइकल शिबे ने दी है. 

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उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट ने जर्मनी में मौजूद अपने सभी प्लांट्स में आगे का इन्वेस्टमेंट रोकने का जॉइंट फैसला लिया है. रायटर्स की मानें, तो शिबे ने सितंबर में स्टाफ को चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि अगर कॉस्ट कम करने को लेकर कोई फैसला नहीं होता है, तो दो जर्मन प्लांट्स बंद किए जा सकते हैं. 

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खत्म हो सकती हैं कई नौकरियां

हालांकि, कंपनी की मैनेजमेंट बोर्ड मेंबर ब्रिटा सीगर ने मेमो में बताया है कि मर्सिडीज-बेंज हर कीमत पर प्लांट बंद करने से बचना चाहती है, लेकिन इस विकल्प पर कंपनी अब ज्यादा गंभीरता से विचार कर रही है. मर्सिडीज बेंज ने ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया है, जब जर्मन ऑटो इंडस्ट्री पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रही है. 

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इससे पहले फॉक्सवैगन ने अब तक के सबसे बड़े रिस्ट्रक्चर का प्लान बनाया था. इसके तहत बहुत से लोगों की नौकरी जा सकती हैं. साथ ही कई प्लांट्स के बंद होने की भी संभावना है. फॉक्सवैगन की प्लानिंग के तहत 1 लाख लोगों की नौकरियों पर असर पड़ेगा.

कंसल्टेंसी फर्म रोलैंड बर्जर का अनुमान है कि 2030 तक जर्मनी के ऑटो सेक्टर से कम से कम 2 लाख नौकरियां खत्म हो सकती हैं. चीन अब जर्मन कारों के लिए बड़े प्रॉफिट वाला मार्केट नहीं रहा. वहीं चीनी कंपनियां यूरोपियन मार्केट में तेजी से अपनी जगह बना रही है. जिसका असर भी जर्मन कंपनियों पर पड़ रहा है. ध्यान रखें कि जर्मनी मर्सिडीज-बेंज का घरेलू मार्केट है.

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