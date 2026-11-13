scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Microsoft Outage: सर्विस अब तक ठप, कंपनी की नई कोशिश भी नाकाम, Outlook से Teams तक यूजर्स परेशान!

Microsoft की कई सर्विस में आई तकनीकी खराबी ने दुनियाभर के यूजर्स की परेशानी बढ़ा दी है. Outlook, Teams और Copilot जैसी सर्विस इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है. कंपनी ने इसे ठीक करने के लिए बदलाव किए, लेकिन वे उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे. अब माइक्रोसॉफ्ट दूसरे तरीके तलाश रही है.

Advertisement
X
Outlook, Teams और Copilot में आई दिक्कत, फिक्स भी फेल. (Photo: AI)
Outlook, Teams और Copilot में आई दिक्कत, फिक्स भी फेल. (Photo: AI)

माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस में आई परेशानी अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है. कंपनी ने आउटेज को ठीक करने के लिए कुछ बदलाव किए थे, लेकिन ये बदलाव उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं. ऐसे में यूजर्स को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. इस आउटेज का असर Outlook, Microsoft Teams और AI टूल Copilot समेत कई सर्विस पर पड़ा है.

12 नवंबर को दुनिया के कई देशों में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस अचानक प्रभावित हो गई थीं. यूजर्स को Outlook पर अपना ईमेल अकाउंट खोलने, मेल भेजने और रिसीव करने में परेशानी हो रही थी. वहीं, कई यूजर्स Microsoft Teams और Copilot का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे.

कंपनी ने क्या बताया?

सम्बंधित ख़बरें

Flipkart सेल में ₹12 हजार का 5G फोन, 6000mAh बैटरी!
Redmi 17C sale
6000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले वाले Redmi 17C 5G की बिक्री शुरू
POCO M8x 5G
भारत में आया पहला ऐसा फोन, मिलेगी 7900mAh बैटरी, कीमत कम
Best smartphone under Rs 20000
Xiaomi से सैमसंग तक, ये हैं 5 बेस्ट फोन, कीमत 20,000 से कम
Nvidia में CEO की कुर्सी खाली, ट्रंप ने सुझाया टिम कुक का नाम!

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लेटेस्ट अपडेट में बताया कि सर्विस को ठीक करने के लिए जो बदलाव किए गए थे, वे उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं. कंपनी ने कहा कि वह अब इस परेशानी को दूर करने के लिए दूसरे तरीके तलाश रही है. इसके साथ ही कंपनी सर्विस की बढ़ाने पर भी काम कर रही है, ताकि यूजर्स को हो रही परेशानी कम की जा सके.

कंपनी के मुताबिक, उसके कुछ सर्वर अचानक काम करना बंद कर गए थे. इसके चलते बाकी काम कर रहे सर्वर पर ज्यादा लोड पड़ने लगा. यही वजह है कि कई यूजर्स को कनेक्टिविटी से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी साफ किया कि यह परेशानी यूजर्स की तरफ से अचानक बढ़े ट्रैफिक की वजह से नहीं हुई थी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दुनियाभर में हड़कंप! 11 घंटे से नहीं चल रहे Microsoft, Outlook और Teams, बार-बार क्यों ठप हो जाता है क्लाउड सर्वर

1.30 लाख से ज्यादा यूजर्स हुए प्रभावित

आउटेज पर नजर रखने वाली वेबसाइट Downdetector के मुताबिक, इस परेशानी के सबसे ज्यादा असर के दौरान दुनियाभर में करीब 1.30 लाख यूजर्स ने शिकायत दर्ज की थी. यूजर्स को खासतौर पर Outlook का इनबॉक्स खोलने और ईमेल भेजने या रिसीव करने में परेशानी हुई.

इस आउटेज का असर सिर्फ आम यूजर्स तक सीमित नहीं रहा. कुछ सरकारी विभागों को भी ईमेल से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं, भारत की एयरलाइन IndiGo ने भी सर्विस एडवाइजरी जारी की.

यह भी पढ़ें: मेरे लिए सम्मान की बात..., Nvidia के Jensen Huang की हायरिंग पर बोले Elon Musk

कंपनी ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट की ग्लोबल सर्विस में आई दिक्कत के कारण उसकी ईमेल सपोर्ट सर्विस प्रभावित हुई है. हालांकि, वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए मिलने वाली दूसरी सपोर्ट सर्विस चालू थीं.

फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट इस परेशानी को ठीक करने के लिए दूसरे तरीकों पर काम कर रही है. हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि सभी सर्विस पूरी तरह कब तक ठीक होंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    राहुल गांधी ने PM मोदी को फिर दी वन-ऑन-वन पब्लिक डिबेट की चुनौती |
    कालीन से पहचान, कई बार बदला नाम... सियासत में भी रहे बड़े उलटफेर |
    परमजीत धनखड़ और मोहन शर्मा उर्फ मोनू के बीच क्या था विवाद? जानें फरीदाबाद के खूनी कांड की पूरी कहानी |
    पंजाब की 400 अनाज मंडियों में धान की सरकारी खरीद बंद, 24 मंडियों पर लगा ताला |
    एयरफोर्स के लिए खुशखबरी... तेजस MK1A की डिलीवरी जनवरी 2027 में |
    पुलवामा में खौफनाक वारदात, खून से लथपथ मिली बुजुर्ग महिला, गांव का ही युवक निकला हत्यारा |
    अभी मजा आएगा ना... आउटलुक डाउन, दफ्तरों में जश्न वाले मीम्स वायरल |
    सपा सांसद SP सिंह का हिंदू धार्मिक आयोजनों पर विवादित बयान, दुर्गा पूजा-कांवड़ यात्रा को बताया 'ढोंग' |
    Egg Chukauni Recipe: बिना दाल के भी चट कर जाएंगे चावल, जब दही डालकर बनाएंगे नेपाली स्टाइल अंडा चुकौनी, मास्टरशेफ ने बताई रेसिपी |
    जयपुर-दिल्ली हाईवे पर मौत बनकर दौड़ा ट्रेलर, बाइक सवार दो युवकों की मौत
    Advertisement