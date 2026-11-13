Microsoft Outage: सर्विस अब तक ठप, कंपनी की नई कोशिश भी नाकाम, Outlook से Teams तक यूजर्स परेशान!

माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस में आई परेशानी अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है. कंपनी ने आउटेज को ठीक करने के लिए कुछ बदलाव किए थे, लेकिन ये बदलाव उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं. ऐसे में यूजर्स को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. इस आउटेज का असर Outlook, Microsoft Teams और AI टूल Copilot समेत कई सर्विस पर पड़ा है.

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12 नवंबर को दुनिया के कई देशों में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस अचानक प्रभावित हो गई थीं. यूजर्स को Outlook पर अपना ईमेल अकाउंट खोलने, मेल भेजने और रिसीव करने में परेशानी हो रही थी. वहीं, कई यूजर्स Microsoft Teams और Copilot का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे.

कंपनी ने क्या बताया?

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लेटेस्ट अपडेट में बताया कि सर्विस को ठीक करने के लिए जो बदलाव किए गए थे, वे उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं. कंपनी ने कहा कि वह अब इस परेशानी को दूर करने के लिए दूसरे तरीके तलाश रही है. इसके साथ ही कंपनी सर्विस की बढ़ाने पर भी काम कर रही है, ताकि यूजर्स को हो रही परेशानी कम की जा सके.

कंपनी के मुताबिक, उसके कुछ सर्वर अचानक काम करना बंद कर गए थे. इसके चलते बाकी काम कर रहे सर्वर पर ज्यादा लोड पड़ने लगा. यही वजह है कि कई यूजर्स को कनेक्टिविटी से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी साफ किया कि यह परेशानी यूजर्स की तरफ से अचानक बढ़े ट्रैफिक की वजह से नहीं हुई थी.

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1.30 लाख से ज्यादा यूजर्स हुए प्रभावित

आउटेज पर नजर रखने वाली वेबसाइट Downdetector के मुताबिक, इस परेशानी के सबसे ज्यादा असर के दौरान दुनियाभर में करीब 1.30 लाख यूजर्स ने शिकायत दर्ज की थी. यूजर्स को खासतौर पर Outlook का इनबॉक्स खोलने और ईमेल भेजने या रिसीव करने में परेशानी हुई.

इस आउटेज का असर सिर्फ आम यूजर्स तक सीमित नहीं रहा. कुछ सरकारी विभागों को भी ईमेल से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं, भारत की एयरलाइन IndiGo ने भी सर्विस एडवाइजरी जारी की.

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कंपनी ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट की ग्लोबल सर्विस में आई दिक्कत के कारण उसकी ईमेल सपोर्ट सर्विस प्रभावित हुई है. हालांकि, वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए मिलने वाली दूसरी सपोर्ट सर्विस चालू थीं.

फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट इस परेशानी को ठीक करने के लिए दूसरे तरीकों पर काम कर रही है. हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि सभी सर्विस पूरी तरह कब तक ठीक होंगी.

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