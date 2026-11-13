PM मोदी ने बेंगलुरु को दी पिंक लाइन की सौगात, CM डीके शिवकुमार ने साथ में की मेट्रो की सवारी

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन किया. यह लाइन कलीना अग्रहारा से तावरेकेरे तक बनी है. इसकी लागत लगभग 3 हजार 470 करोड़ रुपये है.

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पीएम मोदी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मिलकर इन नई सेवाओं को हरी झंडी दिखाई. दोनों ने साथ में मेट्रो ट्रेन में सफर भी किया. मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने प्रधानंमत्री को 'डबल-डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर' के फायदों के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर में मेट्रो रेल लाइन के साथ-साथ एक फ्लाईओवर भी है, जिससे शहर में ट्रैफिक की समस्या कम होगी.

राज्य का बुनियादी ढांचा होगा मजबूत: PM मोदी

कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन बेंगलुरु और कर्नाटक के विकास के लिए बहुत ही खास है. उन्होंने कहा, 'आज यहां 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है. इन परियोजनाओं में मेट्रो, रेलवे और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े काम शामिल हैं.'

पीएम मोदी ने कहा कि मेट्रो से कर्नाटक में आवागमन की सुविधा बेहतर होगी. साथ ही बिजली और ऊर्जा से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी. इससे राज्य के बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी.

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कर्नाटक के विकास को मिलेगी रफ्तार: PM मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि आज शुरू की गई परियोजनाओं से कर्नाटक के विकास को रफ्तार मिलेगी और इससे विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन से IIM बेंगलुरु समेत कई संस्थानों तक लोगों का पहुंचना आसान होगा. साथ ही, शहर के कई कारोबारी और व्यावसायिक इलाकों के बीच भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

बता दें, पिंक लाइन की कुल लंबाई 21.25 किलोमीटर है, जिसमें 18 स्टेशन हैं. प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए एलिवेटेड कॉरिडोर में 6 स्टेशन हैं, जबकि अंडरग्राउंड हिस्से में 12 स्टेशन होंगे. फिलहाल इसका निर्माण कार्य चल रहा है.

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