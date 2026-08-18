Meta पर भारी जुर्माने का संकट, देने होंगे 133.92 लाख करोड़ रुपये, जकरबर्ग की भी होगी पेशी?

मेटा अब एक नए कोर्ट केस का सामना करने जा रही है, जहां जहां उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं. प्लेटफॉर्म पर आरोप हैं कि उसकी वजह से लोगों को सोशल मीडिया की लत लग रही है और उसके ऐप्स कई तरह के नुकसान पहुंचा जा रहे हैं.

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साथ ही उसके ऐप्स की वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ भी प्रभावित हो रही है, जिसके कारण कंपनी को दर्जनों केस का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही कंपनी को 1.4 ट्रिलियन डॉलर (करीब 133.92 लाख करोड़ रुपये) के जुर्माने तक भरना पड़ सकता है.

नए मामले की सुनवाई मंगलवार को कैलिफोर्निया के ओकलैंड स्थित संघीय अदालत में शुरू की जाएगी. बीते सप्ताह मेटा ने इस मामले को खारिज कराने की मांग की थी, लेकिन कंपनी की अर्जी को कंपनी ने स्वीकार नहीं किया.

सीईओ मार्क जकरबर्ग को पड़ेगा पेश

इस केस के दौरान मेटा के टॉप ऑफिसर्स और कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग तक की सुनवाई हो सकती है. साथ ही कंपनी पर बहुत मोटा जुर्माना तक लगाया जा सकता है. राज्यों ने मेटा पर आरोप लगाया था कि मेटा ने जानबूझकर ऐसे फीचर्स को तैयार किया है, जो असल में यूजर्स को उसके प्लेटफॉर्म का आदि बनाते हैं.

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2023 में मेटा के खिलाफ दायर केस से कनेक्ट हैं

यह मामला साल 2023 में कई अमेरिकी राज्यों की ओर से मेटा के खिलाफ दायर किए गए केस से कनेक्टेड है. यह कार्रवाई कंपनी की सुरक्षा नीतियों को लेकर कई राज्यों की जांच के बाद हुई, जिसके बाद जांच में बच्चों और किशोरों को होने वाले गंभीर नुकसान सामने आए थे. ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी है.

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मेटा के खिलाफ आरोप सुनेंगें

सुनवाई के दौरान जज यवोन गोंजालेज रोजर्स कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी के आरोपों को सुनेंगे, जिसमें मेटा पर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि मेटा ने अपने ऐप्स की सुरक्षा को लेकर जानबूझकर गुमराह किया और उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का उल्लंघन किया.

इस कानून का भी किया उल्लंघन

चार राज्यों समेत कुल 29 राज्य मेटा पर चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट (COPPA) के उल्लंघन के आरोप लग चुके हैं. राज्यों का आरोप है कि मेटा को पता था कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर 13 साल से कम उम्र के बच्चे मौजूद हैं. उनकी और उनके पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ उनका डेटा इकट्ठा किया है.

नया मामला बड़ा हो सकता है

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मेटा वैसे तो पहले से दूसरे राज्य भी केस कर चुके हैं, लेकिन ये केस उन राज्यों के केस से अलग है और यह मामला बड़ा हो सकता है. कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी ने यह बात साफ नहीं की है कि वे कितनी रकम बतौर जुर्माने के रूप में मांगेगे. हालांकि मेटा ने सुनवाई से पहले ही अदालत में दाखिल हलफनामें में कहा कि राज्य 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक के जुर्माना मांग रहे हैं.

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नए केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में मेटा के बड़े अधिकारियों को भी शामिल होने पड़ सकता है, जिसमें मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग का नाम भी शामिल है. इसमें इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी का भी नाम शामिल होंगे. दोनों को गवाही के लिए आना होगा.

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