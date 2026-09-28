दिल्ली को बड़ी सौगात: बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का कल उद्घाटन करेंगे अमित शाह, सिग्नल फ्री होगा सफर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को दिल्ली के बहुप्रतीक्षित बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास का लोकार्पण करेंगे. इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से मयूर विहार फेज-1 से एम्स तक सीधी सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी मिलेगी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. इसके अलावा गृह मंत्री मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन करेंगे और दो नए फ्लाईओवरों तथा लोनी अंडरपास का शिलान्यास भी करेंगे.



दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली के विकास में एक बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री कुल ₹1,941 करोड़ की विकास परियोजनाएं दिल्लीवासियों को समर्पित करेंगे. ये कार्यक्रम 29 सितंबर 2026 को बारापुला पुल पर आयोजित होगा. सीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं से दिल्ली का रोड नेटवर्क मजबूत होगा और लाखों यात्रियों का रोजाना सफर आसान बनेगा.

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मयूर विहार से एम्स तक सिग्नल-फ्री सफर



दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बारापुला फेज-3 एलिवेटेड रोड पूरी तरह बनकर तैयार है. ये कॉरिडोर मयूर विहार फेज-1 से एम्स तक निर्बाध सिग्नल-फ्री आवागमन की सुविधा देगा. सराय काले खां पर मौजूदा बारापुला फ्लाईओवर से जुड़कर ये करीब 9 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच पूरा करेगा. इससे पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सफर आसान होगा और भारी ट्रैफिक जाम से जूझने वाले मुसाफिरों का कीमती वक्त बचेगा.

2015 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट



ये चारों बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बारापुला फेज-3 सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. इसे मूल रूप से 2014 में मंजूरी मिली थी और निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ था. पहले इसे 2017 में पूरा होना था, लेकिन कई रुकावटों और देरी के चलते इसकी लागत में भारी बढ़ोतरी हुई. अब इस पूरे प्रोजेक्ट की संशोधित लागत लगभग ₹1,635 करोड़ तक पहुंच चुकी है. प्रवेश वर्मा के अनुसार, ये परियोजना विकसित दिल्ली के संकल्प को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.

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दो फ्लाईओवरों की रखेंगे आधारशिला



इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण दिल्ली में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए दो नए फ्लाईओवरों की आधारशिला भी रखेंगे. इसमें मोदी मिल से कालकाजी फ्लाईओवर और सावित्री सिनेमा हाफ फ्लाईओवर शामिल हैं. इसके साथ ही उत्तर दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन और लोनी अंडरपास के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया जाएगा.

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