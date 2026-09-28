scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली को बड़ी सौगात: बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का कल उद्घाटन करेंगे अमित शाह, सिग्नल फ्री होगा सफर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन किया है, जिससे मयूर विहार फेज-1 से एम्स तक सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी मिलेगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस विकास को दिल्ली के लिए मील का पत्थर बताया है.

Advertisement
X
बारापुला फेज-3 का उद्घाटन करेंगे अमित शाह. (File Photo)
बारापुला फेज-3 का उद्घाटन करेंगे अमित शाह. (File Photo)

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को दिल्ली के बहुप्रतीक्षित बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास का लोकार्पण करेंगे. इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से मयूर विहार फेज-1 से एम्स तक सीधी सिग्नल-फ्री कनेक्टिविटी मिलेगी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. इसके अलावा गृह मंत्री मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन करेंगे और दो नए फ्लाईओवरों तथा लोनी अंडरपास का शिलान्यास भी करेंगे.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को दिल्ली के विकास में एक बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री कुल ₹1,941 करोड़ की विकास परियोजनाएं दिल्लीवासियों को समर्पित करेंगे. ये कार्यक्रम 29 सितंबर 2026 को बारापुला पुल पर आयोजित होगा. सीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं से दिल्ली का रोड नेटवर्क मजबूत होगा और लाखों यात्रियों का रोजाना सफर आसान बनेगा.

मयूर विहार से एम्स तक सिग्नल-फ्री सफर

दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बारापुला फेज-3 एलिवेटेड रोड पूरी तरह बनकर तैयार है. ये कॉरिडोर मयूर विहार फेज-1 से एम्स तक निर्बाध सिग्नल-फ्री आवागमन की सुविधा देगा. सराय काले खां पर मौजूदा बारापुला फ्लाईओवर से जुड़कर ये करीब 9 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच पूरा करेगा. इससे पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सफर आसान होगा और भारी ट्रैफिक जाम से जूझने वाले मुसाफिरों का कीमती वक्त बचेगा.

2015 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट

ये चारों बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बारापुला फेज-3 सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. इसे मूल रूप से 2014 में मंजूरी मिली थी और निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ था. पहले इसे 2017 में पूरा होना था, लेकिन कई रुकावटों और देरी के चलते इसकी लागत में भारी बढ़ोतरी हुई. अब इस पूरे प्रोजेक्ट की संशोधित लागत लगभग ₹1,635 करोड़ तक पहुंच चुकी है. प्रवेश वर्मा के अनुसार, ये परियोजना विकसित दिल्ली के संकल्प को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.

सम्बंधित ख़बरें

Amit Shah
'36 देशों से 288 भगोड़ों को भारत लाया गया', बोले अमित शाह
Baliyan on Amit shah and Sunil Bansal
UP में जीत के लिए अमित शाह और सुनील बंसल का अनुभव जरूरी: बालियान
India's First LNG Train
India's First LNG Train: देश की पहली LNG ट्रेन, डुअल-फ्यूल सिस्टम से लैस, देखें झलक
Gyanesh Kumar
ज्ञानेश कुमार को लेकर राहुल का मोदी-शाह पर बड़ा आरोप
rahul gandhi news
'ज्ञानेश कुमार को मैच फिक्सिंग की जिम्मेदारी सौंपी', राहुल का केंद्र पर हमला
Advertisement

दो फ्लाईओवरों की रखेंगे आधारशिला

इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण दिल्ली में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए दो नए फ्लाईओवरों की आधारशिला भी रखेंगे. इसमें मोदी मिल से कालकाजी फ्लाईओवर और सावित्री सिनेमा हाफ फ्लाईओवर शामिल हैं. इसके साथ ही उत्तर दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन और लोनी अंडरपास के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली को बड़ी सौगात: बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का कल उद्घाटन करेंगे अमित शाह, सिग्नल फ्री होगा सफर |
    Pitra Paksha 2026: तीज का श्राद्ध कल, जानें पिंडदान-तर्पण की विधि और मुहूर्त |
    उज्जैन में शाही मस्जिद पर कार्रवाई को लेकर बवाल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले |
    ‘मुंह मीठा करवा दो’... चेकिंग के बाद टूरिस्ट से कुछ लेने का अंदाज कैमरे में कैद, ASI लाइन हाजिर, मजेदार Video Viral |
    INDIA ब्लॉक की मीटिंग से दूरी बनाकर अखिलेश क्या दे रहे संदेश? देखें खबरदार |
    How To Reuse Gift Bags: अलमारी में इकट्ठा हो गए हैं ढेर सारे सुंदर-सुंदर पुराने गिफ्ट बैग्स? ना समझें बेकार! ऐसे करें घर में इस्तेमाल |
    'पति सुब्रत की साजिश का मुझे अंदाजा...', कानपुर के करोड़पति ससुर हत्याकांड में जेल से रिहा हुई शालू, Exclusive इंटरव्यू में छलका दर्द |
    'हमले का प्लान तो दे दिया, लेकिन अप्रूवल का भरोसा नहीं था...', सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी, जनरल की जुबानी |
    Ramayana BTS Video: कैसे रामायण के राम बने रणबीर? विदेशियों ने दी ट्रेनिंग, अरुण गोविल बोले- स्टार है पर रोज पैर छुए |
    यूपी में टूटी सड़कों की मरम्मत को रफ्तार, फोटो-वीडियो भेजकर दर्ज करा सकेंगे शिकायत
    Advertisement