Snake Safety Tips: सांपों को न्योता देते हैं घर में लगे ये हरे-भरे पौधे, गंध सूंघते ही खिंचे चले आते हैं अंदर! तुरंत करें ये एक काम

घर में पेड़-पौधे और रंग-बिरंगे फूल लगाना हर किसी को पसंद होता है. पौधे न केवल हमारे घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि वातावरण को भी शुद्ध और तरोताजा रखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके गार्डन या आंगन में लगे कुछ खास किस्म के पौधे, घनी झाड़ियां और बेल अनजाने में सांपों को आपके घर की तरफ आकर्षित कर सकते हैं.

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हालांकि वैज्ञानिक रूप से यह माना जाता है कि सांप पौधों की खुशबू के दीवाने नहीं होते क्योंकि उनके पास सूंघने की क्षमता जीभ से होती है, लेकिन इन पौधों की वजह से बनने वाला ठंडा, नम, अंधेरा माहौल और कीड़े-मकोड़ों का जमावड़ा सांपों को शिकार और ठिकाने की तलाश में खींच लाता है. अगर आपके घर के आसपास भी ये पौधे मौजूद हैं तो आपको तुरंत सावधान होने की जरूरत है. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 प्रमुख पौधों और झाड़ियों के बारे में जो सांपों का पसंदीदा ठिकाना बनते हैं.

1. रजनीगंधा और चमेली

इन फूलों के पौधों की घनी झाड़ियां, ठंडक और भीनी-भीनी खुशबू कई तरह के छोटे कीट-पतंगों और चिड़ियों को आकर्षित करती है. इन कीट-पतंगों का शिकार करने के लिए और मेंढक आते हैं और इन्हीं का शिकार करने के लिए सांप खिंचे चले आते हैं. इसके अलावा इनकी घनी बेलें सांपों के छिपने के लिए सुरक्षित जगह बनाती हैं.

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2. चंदना और बेल के घने पेड़

चंदन का पेड़ बहुत ठंडा रहता है. गर्मियों के दिनों में गर्मी से बचने और ठंडक पाने के लिए सांप चंदन के पेड़ और उसके आसपास की जड़ों में डेरा जमा लेते हैं.

3. सरकंडा और घनी झाड़ियां

जमीन पर फैलने वाली घनी घास या सरकंडे की झाड़ियां धूप को जमीन तक नहीं पहुंचने देतीं. इससे वहां नमी और अंधेरा बना रहता है. सांपों को खुद को शिकारियों (जैसे बाज या नेवले) से छिपाने के लिए ऐसी जगहें सबसे मुफीद लगती हैं.

4. नींबू और संतरे के पेड़

नींबू या संतरों के पेड़ों में अक्सर चूहों और चिड़ियों के घोंसले बनते हैं. चूहों की गंध सांपों का मुख्य भोजन है. चूहों का शिकार करने के चक्कर में सांप इन पेड़ों के जरिए सीधे घर की दीवारों या छतों तक पहुंच जाते हैं.

सांपों को दूर रखने के लिए सुरक्षा टिप्स

घर के आसपास लगे पौधों की सूखी शाखाओं और नीचे लटकती पत्तियों की नियमित कटाई करें ताकि जमीन साफ और दिखाई देने योग्य रहे.

घर की बाउंड्री पर लेमनग्रास, गेंदा या स्नेक प्लांट लगाएं. इनकी कटीली बनावट सांपों को वहां टिकने नहीं देती है.

चूहों और कचरे पर नियंत्रण रखें: घर में चूहों को न पनपने दें, क्योंकि जहां चूहे होंगे वहां सांप अपने आप आएंगे.

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