70 लाख कैश, 6 लाख की लग्जरी घड़ियां... पटना में ADM के घर छापे में मिली करोड़ों की संपत्ति

पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र स्थित कश्यप ग्रीन सिटी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 304 मे आय से अधिक संपत्ति के मामले में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. निगरानी विभाग की टीम ने एडीएम सप्लाई रविंद्र कुमार दिवाकर और उनकी पत्नी जिला अवर निबंधक, दानापुर स्वीटी कुमारी के आवास पर छापेमारी की है. छापेमारी के दौरान कई महंगी घड़ियां मिली हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपये बताई जा रही है. वहीं, करीब 70 लाख रुपये नकद बरामद किए गए है. यह कार्रवाई कांड संख्या 113/26 के तहत की जा रही है.

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छापेमारी के दौरान निगरानी विभाग की टीम को भारी मात्रा में नकदी और सोने के आभूषण मिलने की जानकारी सामने आई है. बरामद नकदी की गिनती के लिए मौके पर मशीन मंगाई गई है.

निगरानी विभाग की टीम बरामद नकदी, आभूषण और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है. मौके पर निगरानी विभाग के DIG भी मौजूद हैं और पूरी कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं. हालांकि सोने के आभूषण की वास्तविक मात्रा व उनकी कीमत का आधिकारिक आकलन जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

विजिलेंस डीएसपी मिथिलेश कुमार ने बताया कि रविंद्र कुमार दिवाकर, जो पटना में एडीएम सप्लाई के पद पर कार्यरत हैं, और उनकी पत्नी कुमारी स्वीटी, जो दानापुर अवर निबंधन के पद पर कार्यरत हैं, के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है. इसी मामले में न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है.

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उन्होंने बताया कि पति-पत्नी के कार्यालयों के अलावा उनके किराये के आवास कश्यप ग्रीन सिटी और बेगूसराय स्थित आवास समेत कुल चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है. कश्यप ग्रीन सिटी स्थित फ्लैट की तलाशी के दौरान अब तक 70 लाख रुपये नकद बरामद हुए हैं.

छापेमारी के दौरान कई महंगी घड़ियां भी मिली हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपये बताई जा रही है. इसके अलावा तीन जमीन से संबंधित दस्तावेज भी विजिलेंस टीम ने जब्त किए हैं. बरामद आभूषणों की भी गणना और मूल्यांकन किया जा रहा है.

विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार, कार्रवाई पूरी होने के बाद बरामद नकदी, आभूषण, जमीन के दस्तावेज और अन्य संपत्तियों का विस्तृत आकलन किया जाएगा. फिलहाल चारों ठिकानों पर तलाशी जारी है और कार्रवाई पूरी होने के बाद ही कुल बरामदगी और संपत्ति का वास्तविक आंकड़ा स्पष्ट हो सकेगा.

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