scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हॉस्टल के खाने में मिला कनखजूरा, धरने पर बैठी छात्राएं तो एजेंसी पर लगा 25 हजार का जुर्माना

अहमदाबाद के सरकारी समरस गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं को परोसे जा रहे खाने में कीड़े और पानी में छिपकली पाए जाने का मामला सामने आया है. इस घटना की तस्वीरें वायरल होने के बाद छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया तो AMC के फूड विभाग ने जांच कर एजेंसी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

Advertisement
X
AMC के फ़ूड विभाग की तरफ से समरस हॉस्टल में चेकिंग की (Photo: ITG)
AMC के फ़ूड विभाग की तरफ से समरस हॉस्टल में चेकिंग की (Photo: ITG)

अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी के पास स्थित सरकारी समरस गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं को परोसे जा रहे खाने में कीड़ा और पानी में छिपकली पाए जाने का चौंकाने वाला दावा किया गया. इसकी फोटो वायरल होने के बाद लगभग 100 से ज्यादा छात्राओं ने ABVP कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमकर हंगामा और धरना प्रदर्शन किया. छात्रों ने जिम्मेदार एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की भी मांग की.

समरस हॉस्टल की बात करें तो यह सरकारी हॉस्टल है, जहां करीब 750 से अधिक छात्राएं रहती है. छात्राओं के खाने-पीने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी एक भोजन एजेंसी को सौंपी गई है. इससे पहले जब छात्राएं खाने में कीड़े या गंदगी की शिकायत करती थी तो वार्डन सिर्फ एजेंसी को नोटिस देकर मामले का निपटारा कर देती थी. लेकिन इस बार जब खाने में कीड़ा पाया गया तो छात्राओं ने जमकर हंगामा किया. इस बार छात्राओं ने कीड़े वाले खाने की तस्वीर ली और इसे वायरल किया. छात्राओं ने धरना प्रदर्शन करके कार्रवाई की मांग की. 

ABVP ने छात्राओं को भोजन मुहैया कराने वाली एजेंसी को ब्लैकसिल्ट कर कार्रवाई करने की मांग की है. वहीं, AMC(अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन) के फ़ूड विभाग की तरफ से समरस हॉस्टल में चेकिंग की गई. चेकिंग के बाद 25,000 रुपये का दंड लगाते हुए खाने के सैंपल लिए गए.

सम्बंधित ख़बरें

Ahmedabad: Nirma University NSUI Protest
चेहरे पर काला कपड़ा, गले में रस्सी, निरमा यूनिवर्सिटी गेट पर हुआ ऐसा प्रदर्शन
Cyber Fraud
चाइल्ड पोर्नोग्राफी में फंसाने की धमकी, प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 16 लाख की ठगी
Ahmedabad Black Magic Case
शादी के बाद पत्नी बोली- 'तांत्रिक विधि से तुम्हें वश में किया', पति ने की शिकायत
अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के वीडियो पर बवाल, देखें गुजरात आजतक
प्रोफेसर ने स्टूडेंट का कॉलर पकड़ा तो मचा बवाल
Advertisement

यह भी पढ़ें: ऑनलाइन मंगाए अंडे में निकला जिंदा कीड़ा, शिकायत के बाद एक्शन, क्विक-कॉमर्स स्टोर का गोदाम सील 

सरकारी समरस हॉस्टल की छात्राओं के मुताबिक, इससे पहले भी तीन बार खाने में से कीड़ा मिला था. उनका कहना है कि पहले भी उन्होंने तीन बार शिकायत की थी लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई. छात्राओं के मुताबिक, उनकी शिकायत पर सिर्फ नोटिस देकर कार्रवाई खत्म कर दी जाती थी इसलिए इस बार उन्होंने बकायदा फोटो लेकर मामले में कार्रवाई की मांग की. 

छात्राओं ने मामले में वार्डन और एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इस मामले में समरस हॉस्टल के समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि ऐसे मामलों में वे एजेंसी को नोटिस देते हैं. उनका कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने जिम्मेदार एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'अगर बीजेपी चुनाव मैनेज करती, तो हम 240 सीटों पर नहीं 400 पार पहुंचते', बोले नितेश राणे |
    Snake Safety Tips: सांपों को न्योता देते हैं घर में लगे ये हरे-भरे पौधे, गंध सूंघते ही खिंचे चले आते हैं अंदर! तुरंत करें ये एक काम |
    10 तेंदुओं की खाल तस्करी में एनजीओ के CEO का आया नाम, MP के शिवपुरी में 11 घंटे हुई तीखी पूछताछ |
    70 लाख कैश, 6 लाख की लग्जरी घड़ियां... पटना में ADM के घर छापे में मिली करोड़ों की संपत्ति |
    जब 'मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान' गाने लगा अमेरिकी, वीडियो को मिले 16 लाख व्यूज |
    स्कूल से चुपचाप घर लौटा मासूम, कपड़े उतारे तो मां-बाप को दिखा पिटाई का दर्द, कॉपी भूलने पर टीचर ने दी दर्दनाक सजा |
    दिल्ली को बड़ी सौगात: बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर का कल उद्घाटन करेंगे अमित शाह, सिग्नल फ्री होगा सफर |
    Pitra Paksha 2026: तीज का श्राद्ध कल, जानें पिंडदान-तर्पण की विधि और मुहूर्त |
    उज्जैन में शाही मस्जिद पर कार्रवाई को लेकर बवाल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले |
    ‘मुंह मीठा करवा दो’... चेकिंग के बाद टूरिस्ट से कुछ लेने का अंदाज कैमरे में कैद, ASI लाइन हाजिर, मजेदार Video Viral
    Advertisement