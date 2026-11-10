Jensen Huang विवाद में अब Megaspeed की एंट्री, Nvidia की AI चिप्स को लेकर क्यों उठे सवाल?

Nvidia के CEO Jensen Huang कथित चीनी जासूस एलिस हुआंग के साथ अफेयर को लेकर सुर्खियों में हैं. इस मामले में सिंगापुर की एक कंपनी Megaspeed International का नाम भी सामने आया है. यह कंपनी एनवीडिया की एडवांस्ड AI चिप्स खरीदती है और एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में AI कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर से जुड़ी सर्विसेज देती है. अब इसी कंपनी के कारोबार, एनवीडिया के साथ उसके रिश्ते और AI चिप्स की सप्लाई को लेकर अमेरिका में उठे सवाल चर्चा के केंद्र में हैं.

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मामले ने तब और तूल पकड़ा जब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि एनवीडिया के जनरल काउंसल Tim Teter ने अमेरिकी अधिकारियों से मेगास्पीड की जांच को लेकर बातचीत की थी. रिपोर्ट में एनवीडिया की तरफ से अमेरिकी सरकार को दी गई चिप्स की जानकारी और ट्रेड रिकॉर्ड के बीच अंतर का भी जिक्र है. दूसरी ओर, मेगास्पीड ने चिप्स को गैरकानूनी तरीके से चीन भेजने के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है. कंपनी का कहना है कि अलग-अलग एजेंसियों की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिली.

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तो आखिर मेगास्पीड कौन है? यह कंपनी एनवीडिया के लिए इतनी अहम क्यों है और इसके कारोबार पर अमेरिका की नजर क्यों है?

क्या काम करती है मेगास्पीड इंटरनैशनल?

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Megaspeed International सिंगापुर की एक क्लाउड कंप्यूटिंग और AI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है. आसान भाषा में समझें तो यह ऐसी सेवाएं देती है जिनके जरिए कंपनियां अपने AI मॉडल को ट्रेन करने और चलाने के लिए महंगे कंप्यूटर और GPU की ताकत किराये पर ले सकती हैं.

AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है. इसके लिए बड़े डेटा सेंटर में हजारों GPU और सर्वर लगाए जाते हैं. मेगास्पीड का कारोबार इसी जरूरत से जुड़ा है. कंपनी अपनी वेबसाइट पर खुद को एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में एनवीडिया का क्लाउड पार्टनर बताती है.

इसके पोर्टफोलियो में Nvidia के GB200 NVL72 और HGX H100 सिस्टम शामिल हैं. कंपनी AI ट्रेनिंग, मशीन लर्निंग, VFX और रेंडरिंग जैसी सेवाओं के लिए GPU कंप्यूटिंग उपलब्ध कराने का दावा करती है. इसका मतलब है कि मेगास्पीड सिर्फ चिप खरीदकर बेचने वाली कंपनी नहीं, बल्कि उन चिप्स की मदद से कंप्यूटिंग सेवाएं देने का कारोबार भी करती है.

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कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, वह एनवीडिया के साथ मिलकर GPU सर्वर चलाने, उनकी देखभाल, सॉफ्टवेयर अपडेट और कंप्यूटिंग संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर काम करती है. हालांकि, वेबसाइट पर किए गए ये कंपनी के अपने दावे हैं.

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एनवीडिया से क्या है मेगास्पीड का रिश्ता?

मेगास्पीड खुद को Nvidia Cloud Partner यानी NCP बताती है. यह Nvidia के साथ उसका कारोबारी रिश्ता है. इसका मतलब यह नहीं है कि मेगास्पीड, एनवीडिया की सब्सिडियरी या उसकी मालिकाना कंपनी है. दोनों अलग-अलग कंपनियां हैं. मेगास्पीड एनवीडिया की AI चिप्स और सिस्टम का इस्तेमाल करके ग्राहकों को क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं देती है.

Nvidia की AI चिप्स की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ी है. बड़ी टेक कंपनियों से लेकर स्टार्टअप तक AI मॉडल बनाने और चलाने के लिए इन चिप्स पर निर्भर हैं. ऐसे में मेगास्पीड जैसी कंपनियां Nvidia के हार्डवेयर को डेटा सेंटर में लगाकर दूसरी कंपनियों को कंप्यूटिंग पावर देती हैं.

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मेगास्पीड की वेबसाइट पर Nvidia के साथ अपने रिश्ते को एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में अहम कारोबारी साझेदारी बताया गया है. कंपनी का कहना है कि वह Nvidia की GPU तकनीक पर आधारित कंप्यूटिंग सेवाएं देती है.

7Road International से Megaspeed कैसे बनी कंपनी?

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कंपनी की शुरुआत 2015 में 7Road International नाम से हुई थी. मार्च 2023 में इसका नाम बदलकर मेगास्पीड इंटरनैशनल कर दिया गया. कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक, अक्टूबर 2023 में बनी सिंगापुर की Swiftdata इसकी पूरी मालिक है.

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एलिस हुआंग, जिन्हें हआंग ली के नाम से भी जाना जाता है, ने करीब आठ महीने तक मेगास्पीड की मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया था. उनका यह कार्यकाल अक्टूबर 2023 में खत्म हुआ. इसके बाद कंपनी के रिकॉर्ड में सिंगापुर के दो नागरिकों के नाम अधिकारी के तौर पर दर्ज हैं.

यानी एलिस हुआंग का मेगास्पीड से जुड़ाव एक कारोबारी पद के जरिए था. वह कंपनी की मौजूदा मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हैं या नहीं, इसकी पुष्टि उपलब्ध कॉरपोरेट रिकॉर्ड से नहीं होती.

कंपनी का कारोबार कितना बड़ा है?

रॉयटर्स ने सिंगापुर के कंपनी रिकॉर्ड के आधार पर बताया कि मेगास्पीड की संपत्ति 2023 में करीब 3.3 करोड़ डॉलर थी, जो 2024 में बढ़कर करीब 3 अरब डॉलर हो गई. इसी अवधि में कंपनी का रेवेन्यू शून्य से बढ़कर 29.4 करोड़ डॉलर पहुंच गया. हालांकि, कंपनी को 2024 में करीब 2 करोड़ डॉलर का नेट लॉस हुआ.

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क्या मेगास्पीड ने चीन भेजा Nvidia का हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड?

Megaspeed को लेकर अमेरिकी जांच का मुख्य सवाल यह है कि क्या Nvidia की एडवांस्ड AI चिप्स को उन ग्राहकों या जगहों तक पहुंचाया गया, जहां उनका निर्यात अमेरिकी नियमों के तहत प्रतिबंधित है.

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अमेरिका ने चीन को एडवांस्ड AI चिप्स की सप्लाई पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं. इसकी वजह यह चिंता है कि ऐसी चिप्स का इस्तेमाल सैन्य तकनीक, निगरानी और दूसरे रणनीतिक कामों में भी हो सकता है. ऐसे में अमेरिकी एजेंसियां यह देखती हैं कि चिप्स किस कंपनी को बेची गईं, वे किस डेटा सेंटर में लगीं और आखिर उनका इस्तेमाल कौन कर रहा है.

मेगास्पीड पर शक जताया गया कि उसने Nvidia की कुछ एडवांस्ड AI चिप्स को चीन तक पहुंचाने में मदद की हो सकती है. यह आरोप है, साबित हुआ अपराध नहीं.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, एनवीडिया ने मेगास्पीड के डेटा सेंटर और चिप्स की मौजूदगी की जांच के लिए कई जगहों पर निरीक्षण किए थे. रिपोर्ट में दक्षिण-पूर्व एशिया के तीन देशों में आठ कंपनियों के 12 डेटा सेंटर का जिक्र है. ब्लूमबर्ग के अनुसार, ट्रेड रिकॉर्ड से तुलना करने पर एनवीडिया की ओर से अमेरिकी सरकार को बताई गई चिप्स की संख्या में करीब 50,000 यूनिट का अंतर सामने आया. एनवीडिया ने बाद में कहा था कि अतिरिक्त गोदामों में इन चिप्स की जांच की गई थी. कंपनी ने इस मामले में सभी विस्तृत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए.

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रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि नवंबर 2025 में मलेशिया के ट्रेड रिकॉर्ड में मेगास्पीड की ओर से कम से कम 17,544 Nvidia GB300 प्रोसेसर आयात किए जाने का जिक्र था. उस समय ये बेहद एडवांस्ड AI चिप्स में गिने जाते थे. ब्लूमबर्ग ने इनका मूल्य करीब 78.7 करोड़ डॉलर बताया.

एनवीडिया के जनरल काउंसल ने अमेरिकी अधिकारियों से बात क्यों की?

ब्लूमबर्ग की 10 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की गर्मियों के आखिर में एनवीडिया के जनरल काउंसल Tim Teter ने अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अधिकारी जेफरी केसलर से मेगास्पीड की जांच के बारे में बात की थी. वह यह जानना चाहते थे कि क्या अमेरिकी एजेंसी का एलिस हुआंग को सिंगापुर में हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने से कोई संबंध था.

रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय सिंगापुर पुलिस ने एलिस हुआंग से पूछताछ की थी और उनके देश छोड़ने पर रोक लगाई थी. अमेरिकी एजेंसी BIS इस कार्रवाई में शामिल नहीं थी. Nvidia के एक प्रवक्ता ने ब्लूमबर्ग को बताया कि Teter को उस समय जेनसन हुआंग और एलिस हुआंग के निजी रिश्ते की जानकारी नहीं थी.

ब्लूमबर्ग ने यह भी दावा किया कि बाद के महीनों में अमेरिकी एजेंसी BIS के अधिकारियों को मेगास्पीड से जुड़े मामलों में Nvidia से संपर्क करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी लेने को कहा गया. यह भी रिपोर्ट का दावा है कि अमेरिकी न्याय विभाग ने 2025 के आखिर में BIS से जांच रोकने को कहा था. हालांकि, इन घटनाओं से यह अपने आप साबित नहीं होता कि एनवीडिया ने जांच को प्रभावित किया.

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Nvidia ने अपनी तरफ से कहा कि वह अमेरिकी अधिकारियों के सवालों का जवाब देने, अपनी ओर से जुटाई गई जानकारी देने और नियमों के पालन में मदद करने के लिए सरकार से बातचीत करती है. कंपनी ने यह भी कहा कि वह चिप्स की गैरकानूनी सप्लाई रोकने के लिए अपने पार्टनर और अधिकारियों के साथ काम करती है.

Megaspeed ने अब क्या जवाब दिया है?

मेगास्पीड ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को भ्रामक बताया है. कंपनी का कहना है कि पिछले छह महीनों में अमेरिकी वाणिज्य विभाग की BIS, मलेशिया के निवेश, व्यापार और उद्योग मंत्रालय और Nvidia की ओर से उसके ठिकानों पर कई बार जांच और निरीक्षण किए गए.

कंपनी के मुताबिक, इन जांचों में चिप्स को गैरकानूनी तरीके से दूसरी जगह भेजने या किसी अन्य अवैध गतिविधि का सबूत नहीं मिला. मेगास्पीड ने कहा है कि वह सभी लागू निर्यात नियमों का पालन करती है. कंपनी ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया है.

क्या Megaspeed का मामला Jensen Huang की कुर्सी के लिए भी खतरा है?

Jensen Huang ने Nvidia के कर्मचारियों को भेजे संदेश में अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई स्वीकार की और इसके लिए माफी मांगी. Nvidia के बोर्ड ने विदेशी खुफिया गतिविधि से जुड़े मीडिया दावों के बाद स्वतंत्र जांच शुरू की है. बोर्ड ने कहा है कि फिलहाल उसके पास ऐसा मानने की वजह नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या Nvidia की गोपनीय जानकारी से समझौता हुआ है. फिर भी वह उपलब्ध जानकारी की जांच करेगा.

इस पूरे मामले में दो अलग सवाल हैं. पहला, Jensen Huang के निजी रिश्ते और कंपनी के नेतृत्व से जुड़ा सवाल. दूसरा, Megaspeed को Nvidia की AI चिप्स की बिक्री और उनके संभावित इस्तेमाल का सवाल. दोनों के बीच खबरों में संबंध जरूर दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि किसी निजी रिश्ते के कारण Nvidia की गोपनीय तकनीक या चिप्स चीन तक पहुंचीं.

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