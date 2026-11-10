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CISCE Board Exam 2027: 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी और 12वीं के एग्जाम 9 फरवरी से होंगे शुरू

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने साल 2027 की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है. चीफ एग्जीक्यूटिव जोसेफ इमैनुएल के मुताबिक, कक्षा 12वीं (ISC) की परीक्षाएं 9 फरवरी 2027 से और कक्षा 10वीं (ICSE) की परीक्षाएं 15 फरवरी 2027 से शुरू होंगी. छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर पूरा शेड्यूल देख सकेंगे.

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CISCE 2027 बोर्ड परीक्षा तिथियां घोषित (Image: PTI)
CISCE 2027 बोर्ड परीक्षा तिथियां घोषित (Image: PTI)

बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए एक बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आई है. कौंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने साल 2027 में होने वाली आईसीएसई (कक्षा 10वीं) और आईएससी (कक्षा 12वीं) की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है.

बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव जोसेफ इमैनुएल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस बार परीक्षाएं फरवरी के शुरुआती हफ्तों से ही शुरू हो जाएंगी, ताकि छात्र समय पर अपने नतीजे और आगे की एडमिशन प्रक्रिया पूरी कर सकें.

परीक्षाओं का शेड्यूल (एग्जाम डेट 2027)

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कक्षा 12वीं (ISC) की परीक्षाएं: 9 फरवरी 2027 से शुरू होंगी.
कक्षा 10वीं (ICSE) की परीक्षाएं: 15 फरवरी 2027 से शुरू होंगी.

छात्रों के लिए क्या है खास?

हर साल की तरह इस बार भी बोर्ड ने समय रहते परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है, जिससे छात्र बिना किसी आखिरी समय की हड़बड़ी के अपने रिवीजन और टाइम टेबल को मैनेज कर सकें. जल्द ही बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट (cisce.org) पर विस्तृत विषय-वार डेटशीट भी जारी कर दी जाएगी, जिसमें हर पेपर की तारीख और समय की पूरी जानकारी होगी.

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परीक्षा की तारीखें सामने आने के बाद अब छात्रों के पास अपनी कमर कसने का पूरा मौका है. ठंड के इन आखिरी महीनों में अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज करने और टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करने का यह सही वक्त है!

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