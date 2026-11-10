क्या खुद की ही कंपनी से निकाले जाएंगे Nvidia CEO Jensen Huang? AI की दुनिया में मचा बवाल

जेनसन हुआंग को टेक्नोलॉजी के दुनिया का रॉकस्टार सीईओ माना जाता है. हुआंग की ब्लैक लेदर जैकेट भी काफी पॉपुलर है. मैंने कई बार उन्हें करीब से देखा है और फैंस का पागलपन भी देखा है. लोग ऑटोग्राफ लेने की होड़ में रहते हैं. ये शख्स वही है जिसने Nvidia नाम की कंपनी नहीं, बल्कि एक सम्राज्या जैसा सिस्टम बनाया.

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भले ही शुरुआत में सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड की कंपनी के नाम सले जाना जाता रहा, लेकिन अभी ऐसा है कि दुनिया की तमाम बड़ी AI कंपनियां Nvidia के बिना अधूरी हैं, लेकिन हाई एंड चिप्स की सप्लाई यहीं से होती है. आम तौर पर AI को लेकर सुर्खियों में रहने वाला ये सीईओ फिलहाल अफेयर को लेकर चर्चा में हैं वो भी कथित चीनी जासूस के साथ. चीन और अमेरिका की AI को लेकर तगड़ी राइवलरी है.

कंपनी को अपने इर्द गिर्द रखते हैं जेनसन, कोई सेकंड इन कमांड नहीं

दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनी Nvidia इन दिनों ऐसे संकट से गुजर रही है, जिसका असर सिर्फ उसके शेयरों या कारोबार पर नहीं, बल्कि उसकी लीडरशिप पर भी पड़ सकता है. कंपनी के फाउंडर और CEO Jensen Huang ने अपनी पत्नी से बेवफाई की बात स्वीकार की है. जिस महिला के साथ उनके रिश्ते की खबरें सामने आई हैं, उसे अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कथित तौर पर चीन के लिए जानकारी जुटाने वाला व्यक्ति बताया है. हालांकि, यह आरोप अभी सार्वजनिक रूप से साबित नहीं हुआ है.

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मामला सामने आने के बाद Nvidia के बोर्ड ने स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है. अब सवाल उठ रहा है कि क्या जेनसन हुआंग इस जांच के बाद भी कंपनी के CEO बने रहेंगे? क्या बोर्ड उन्हें पद से हटा सकता है? और अगर दुनिया की सबसे अहम टेक कंपनियों में से एक का चेहरा अचानक बदलता है, तो इसका असर AI इंडस्ट्री और निवेशकों पर कितना बड़ा होगा?

इस पूरे मामले की एक और दिलचस्प बात है. Nvidia में करीब 60 अधिकारी सीधे जेनसन हुआंग को रिपोर्ट करते हैं. कंपनी का मैनेजमेंट ढांचा काफी हद तक उन्हीं के इर्द-गिर्द बना है. सार्वजनिक तौर पर कोई ऐसा उत्तराधिकारी सामने नहीं है जिसे उनका अगला CEO माना जा सके. यानी सवाल सिर्फ एक CEO की कुर्सी का नहीं, बल्कि उस कंपनी की तैयारी का भी है जिसने AI की दुनिया में अपनी सबसे बड़ी पहचान एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में बनाई है.

Jensen Huang पर क्या आरोप हैं और Nvidia ने जांच क्यों शुरू की?

यह विवाद Nvidia के CEO जेनसन हुआंग और Alice Huang नाम की एक महिला के रिश्ते से जुड़ा है. एलिस हुआंग का जेनसन हुआंग से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है. वह सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी Megaspeed से जुड़ी रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उन्हें चीन के लिए जानकारी जुटाने वाला व्यक्ति माना है. आरोप है कि चीन की खुफिया एजेंसियां अमेरिकी AI चिप्स और Nvidia की तकनीक से जुड़ी जानकारी हासिल करना चाहती थीं.

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8 नवंबर को Nvidia के बोर्ड ने एक स्वतंत्र जांच की घोषणा की. इसकी जिम्मेदारी स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति को दी गई है, जो बाहरी कानूनी सलाहकारों की मदद से मामले की जांच करेगी. बोर्ड ने कहा कि फिलहाल उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे लगे कि Nvidia के गोपनीय राज या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी से समझौता हुआ है. जेनसन हुआंग ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है.

यहां दो बातों को अलग-अलग समझना जरूरी है. एक तरफ हुआंग ने निजी रिश्ते और बेवफाई की बात स्वीकार की है. दूसरी तरफ विदेशी खुफिया एजेंसी से जुड़े आरोपों की जांच होनी बाकी है. अभी यह साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने जानबूझकर कोई गोपनीय जानकारी साझा की या कंपनी की तकनीक किसी दूसरे देश तक पहुंचाई.

Nvidia में 60 लोग सीधे Jensen Huang को रिपोर्ट करते हैं, क्यों है यह खास?

आमतौर पर बड़ी कंपनियों में CEO के नीचे एक मजबूत मैनेजमेंट टीम होती है. अलग-अलग विभागों के प्रमुख CEO को रिपोर्ट करते हैं और उनमें से किसी एक को भविष्य का उत्तराधिकारी भी तैयार किया जाता है. लेकिन Nvidia का ढांचा कुछ अलग है.

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रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी में 60 से ज्यादा अधिकारी सीधे जेनसन हुआंग को रिपोर्ट करते हैं. इनमें इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग, ग्राफिक्स और मेमोरी चिप जैसे अहम क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. हुआंग का मानना रहा है कि कंपनी का ढांचा ऐसा होना चाहिए जहां बड़े फैसले लेने वाले लोग सीधे उनके संपर्क में रहें.

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इस मॉडल का फायदा यह है कि कंपनी में फैसले तेजी से हो सकते हैं. Huang अलग-अलग टीमों से सीधे जानकारी लेते हैं और तकनीक से जुड़े अहम फैसलों में गहराई से शामिल रहते हैं. Nvidia की सफलता में उनकी तकनीकी समझ, बाजार की दिशा पहचानने की क्षमता और तेजी से फैसले लेने की भूमिका रही है.

लेकिन यही मॉडल अब कंपनी के लिए चुनौती बन सकता है. जब इतने सारे अधिकारी सीधे एक ही व्यक्ति को रिपोर्ट करते हों, तो किसी दूसरे अधिकारी के पास पूरी कंपनी की कमान संभालने का अनुभव और अधिकार कितना है, यह सवाल उठता है.

Nvidia ने सार्वजनिक तौर पर किसी एक अधिकारी को Jensen Huang का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है. इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी के पास कोई गोपनीय उत्तराधिकार योजना ही नहीं है. लेकिन निवेशकों और बाजार के सामने फिलहाल कोई साफ विकल्प मौजूद नहीं है.

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अगर Jensen Huang को हटना पड़ा तो Nvidia की कमान किसे मिलेगी?

इस सवाल का सबसे चर्चित नाम Nvidia की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कॉलेट क्रेस का है. वह लंबे समय से कंपनी की वित्तीय रणनीति संभाल रही हैं और निवेशकों के सामने Nvidia का पक्ष भी रखती हैं. अगर अचानक अंतरिम CEO की जरूरत पड़ती है, तो उनका नाम चर्चा में आ सकता है. हालांकि, वित्तीय कामकाज संभालना और Nvidia जैसी तकनीकी कंपनी की पूरी रणनीति चलाना दो अलग जिम्मेदारियां हैं.

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एक और नाम इयान बक का है. वह Nvidia के डेटा सेंटर कारोबार से जुड़े अहम अधिकारी हैं और कंपनी की CUDA तकनीक के विकास में उनकी भूमिका रही है. Nvidia का डेटा सेंटर कारोबार AI चिप्स की मांग के कारण कंपनी की कमाई का सबसे बड़ा आधार बन चुका है. इसलिए तकनीकी और कारोबारी अनुभव के लिहाज से उनका नाम भी संभावित उत्तराधिकारी के रूप में चर्चा में है.

लेकिन अभी इनमें से किसी को भी आधिकारिक तौर पर अगला CEO नहीं बताया गया है. यही Nvidia की सबसे बड़ी मुश्किल है. कंपनी के पास कई अनुभवी अधिकारी हैं, लेकिन जेनसन हुआंग की जगह कौन लेगा, इस पर कोई सार्वजनिक सहमति नहीं दिखती.

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हुआंग का Nvidia में करीब 3.6 फीसदी हिस्सा भी है. यानी अगर वह CEO पद छोड़ते हैं, तब भी कंपनी में उनकी हिस्सेदारी और प्रभाव बना रह सकता है. ऐसे में बोर्ड के लिए किसी नए CEO को चुनना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं होगा. उसे कंपनी के फाउंडर, निवेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच संतुलन भी बनाना होगा.

क्या निजी रिश्ते के कारण पहले भी टेक कंपनियों के CEO को छोड़नी पड़ी कुर्सी?

जेनसन हुआंग का मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इससे पहले कई बड़ी कंपनियों के CEO निजी रिश्तों और कंपनी की आचार संहिता से जुड़े विवादों के कारण पद छोड़ चुके हैं. हालांकि, हर मामले की वजह और परिस्थितियां अलग थीं.

2005 में Boeing के CEO हैरी स्टोनसाइफर को एक महिला अधिकारी के साथ निजी रिश्ते की जानकारी सामने आने के बाद बोर्ड ने पद छोड़ने को कहा था. कंपनी की जांच में उनके व्यवहार को नेतृत्व के लिहाज से गलत फैसला माना गया.

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2018 में Intel के CEO ब्रायन क्रजानिक ने एक पूर्व कर्मचारी के साथ पुराने सहमति वाले रिश्ते की जांच के बाद इस्तीफा दिया था. इंटेल की पॉलिसी के मुताबिक मैनेजरों और कर्मचारियों के बीच ऐसे रिश्तों पर रोक थी. कंपनी ने कहा था कि जांच में नीति का उल्लंघन सामने आया है.

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2016 में Priceline के CEO डैरेन ह्यूस्टन ने कंपनी की एक कर्मचारी के साथ रिश्ते की जांच के बाद पद छोड़ दिया था. बोर्ड ने उनके व्यवहार को कंपनी की अपेक्षाओं और नियमों के अनुरूप नहीं माना था.

2022 में CNN के प्रमुख जेफ जकर ने अपने एक वरिष्ठ सहयोगी के साथ रिश्ते का खुलासा नहीं करने के बाद इस्तीफा दिया. 2023 में NBCUniversal के CEO जेफ शेल ने भी एक महिला कर्मचारी से जुड़े आरोपों की जांच के बाद कंपनी छोड़ दी थी.

इन उदाहरणों से यह साफ होता है कि किसी CEO का निजी रिश्ता अपने आप में हर कंपनी में इस्तीफे की वजह नहीं बनता. मामला तब गंभीर होता है जब कंपनी की नीति का उल्लंघन हो, हितों का टकराव हो, पद का गलत इस्तेमाल हुआ हो या बोर्ड को लगे कि इससे कंपनी की प्रतिष्ठा और कामकाज प्रभावित हो रहा है.

जेनसन हुआंग के मामले में भी Nvidia की जांच का नतीजा अहम होगा. सिर्फ बेवफाई स्वीकार करने से यह तय नहीं हो जाता कि उन्हें CEO पद छोड़ना पड़ेगा. कंपनी को यह देखना होगा कि क्या किसी तरह का हितों का टकराव, गोपनीय जानकारी का जोखिम या कंपनी की नीति का उल्लंघन हुआ है.

Nvidia के शेयर गिरे, निवेशक क्यों चिंतित हैं?

इस विवाद का असर शेयर बाजार में भी दिखा है. रॉयटर्स और AP की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को Nvidia के शेयर करीब 4.3 फीसदी गिरकर 178.67 डॉलर पर बंद हुए. पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में शेयरों में गिरावट ने कंपनी के बाजार मूल्य पर भी दबाव डाला.

निवेशकों की चिंता सिर्फ एक निजी विवाद को लेकर नहीं है. Nvidia की कीमत और भविष्य की उम्मीदें काफी हद तक AI कारोबार की तेज बढ़त पर टिकी हैं. कंपनी के GPU दुनिया भर के डेटा सेंटर, AI मॉडल और क्लाउड कंपनियों के लिए अहम हैं. Jensen Huang इस पूरी कहानी का सबसे पहचाना जाने वाला चेहरा हैं.

वह सिर्फ कंपनी के CEO नहीं हैं. वह निवेशकों को एनवीडिया की भविष्य की योजनाएं समझाते हैं, दुनिया भर की सरकारों और टेक कंपनियों से बातचीत करते हैं और AI के विकास को लेकर बाजार की उम्मीदों को प्रभावित करते हैं. ऐसे में अगर उनकी भूमिका पर लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रहती है, तो निवेशक कंपनी की रणनीति और फैसलों की रफ्तार पर सवाल उठा सकते हैं.

हालांकि, शेयरों में गिरावट को सीधे इस विवाद का पूरा नतीजा मानना भी सही नहीं होगा. Nvidia के शेयरों पर AI कंपनियों के भारी निवेश, डेटा सेंटर की लागत और टेक शेयरों में उतार-चढ़ाव जैसे दूसरे कारणों का भी असर पड़ता है. लेकिन इस समय CEO को लेकर अनिश्चितता ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई है.

प्रेडिक्शन मार्केट में भी हुआंग के पद छोड़ने की संभावना पर दांव लगाए जा रहे हैं. फॉर्चून की रिपोर्ट के मुताबिक, पॉलीमार्केट पर इस विषय से जुड़े एक कॉन्ट्रैक्ट में करीब 3 लाख डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम था. लेकिन ऐसे बाजारों के आंकड़े निवेशकों की भावना का संकेत भर हैं. इन्हें किसी CEO के इस्तीफे की वास्तविक संभावना या अंदरूनी जानकारी का प्रमाण नहीं माना जा सकता. कुछ लोग वैसे एनवीडिया का शेयर खरीदने का अच्छा वक्त भी मान रहे हैं.

क्या Nvidia जेनसन हुआंग के बिना भी उतनी ही मजबूत रह पाएगी?

Nvidia की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके चिप्स नहीं हैं. कंपनी ने हार्डवेयर के साथ CUDA जैसे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, डेवलपर नेटवर्क और डेटा सेंटर के पूरे सिस्टम पर अपनी पकड़ बनाई है. यही वजह है कि उसके उत्पादों को बदलना किसी ग्राहक के लिए आसान नहीं है.

अगर Huang पद छोड़ते हैं, तो कंपनी का कारोबार रातोंरात बंद नहीं होगा. Nvidia के पास अनुभवी इंजीनियर, बड़े कारोबारी ग्राहक, मजबूत सप्लाई चेन और लंबे समय से काम कर रही मैनेजमेंट टीम है. कंपनी के उत्पादों की मांग भी सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती.

लेकिन नेतृत्व में अचानक बदलाव का असर रणनीति और फैसलों पर पड़ सकता है. AI चिप्स की दुनिया में प्रतिस्पर्धा तेज है. AMD जैसी कंपनियां चुनौती दे रही हैं और बड़ी टेक कंपनियां अपने खुद के AI चिप्स विकसित कर रही हैं. ऐसे समय में Nvidia को अपने उत्पाद, सॉफ्टवेयर और डेटा सेंटर कारोबार की रफ्तार बनाए रखनी होगी.

दूसरी तरफ, अगर जांच में यह सामने आता है कि कंपनी की सुरक्षा या गोपनीय जानकारी पर कोई असर नहीं पड़ा और Huang ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, तो बोर्ड के लिए उन्हें पद से हटाने का आधार कमजोर हो सकता है. Nvidia के बोर्ड ने फिलहाल उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया है.

क्या जेनसन हुआंग इस्तीफा देंगे?

फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि जेनसन हुआंग ने इस्तीफा देने का फैसला किया है. Nvidia के बोर्ड ने जांच शुरू करने के साथ यह भी कहा है कि उसे हुआंग और उनकी नेतृत्व टीम पर भरोसा है. हुआंग ने भी कंपनी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

लेकिन यह मामला Nvidia के सामने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है. दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टेक कंपनियों में से एक ने अपने फाउंडर और CEO के इर्द-गिर्द इतना मजबूत ढांचा बना लिया है कि उनके बिना कंपनी की कमान किसके हाथ में होगी, यह साफ नहीं है.

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