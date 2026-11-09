मामूली परिवार से आए, आज AI की दुनिया के सबसे ताकतवर CEO में शामिल: कौन हैं Jensen Huang, कैसे बनाया NVIDIA का साम्राज्य?

आज दुनिया में AI हार्डवेयर की चर्चा होती है तो एक कंपनी का नाम सबसे पहले आता है वो है NVIDIA. ChatGPT से लेकर Google Gemini और दुनिया के बड़े AI मॉडल तक, इनके पीछे जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, उसमें NVIDIA के चिप्स की बड़ी भूमिका है. इ

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स कंपनी की पहचान सिर्फ उसके हरे रंग के लोगो या महंगे ग्राफिक्स कार्ड से नहीं है. इसके पीछे हैं 63 साल के जेनसन हुआंग, जिन्हें दुनिया अक्सर काले लेदर की जैकेट में देखती है. फिलहाल जेनसन सुर्खियों में हैं. लेकिन इस बार AI या चिप की वजह से नहीं, बल्कि अपने अफेयर की वजह से. खबर है कि वो जिसे डेट कर रहे थे वो चीन की जासूस थी. बहरहाल, आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी कर दी.

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जेनसन हुआंग की कहानी सिर्फ एक सफल कारोबारी की नहीं है. ताइवान में जन्म, बचपन में अमेरिका जाना, स्कूल में बुलिंग का सामना करना और फिर एक छोटे से रेस्टोरेंट में तीन दोस्तों के साथ कंपनी शुरू करना. यही कंपनी आगे चलकर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गई. 8 नवंबर 2026 को Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक NVIDIA का बाजार मूल्य करीब 4.5 लाख करोड़ डॉलर था. अब हुआंग की निजी जिंदगी और चीन से जुड़े जासूसी के आरोपों ने भी उन्हें सुर्खियों में ला दिया है.

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ताइवान में जन्म, बचपन में अमेरिका पहुंचे

जेनसन हुआंग का जन्म 17 फरवरी 1963 को ताइवान में हुआ था. उनका पूरा नाम जेन-सुन हुआंग है. बचपन में ही उनके माता-पिता ने उन्हें और उनके भाई को अमेरिका में अपने रिश्तेदारों के पास भेज दिया था. उस समय उनकी उम्र करीब 9 साल थी.

अमेरिका पहुंचने के बाद उनका बचपन आसान नहीं रहा. उनके चाचा ने उन्हें केंटकी के Oneida Baptist Institute में दाखिला दिलाया. परिवार को लगा था कि यह एक अच्छा बोर्डिंग स्कूल होगा, लेकिन यह असल में एक सुधार स्कूल था. वहां उन्हें दूसरे बच्चों की बुलिंग का सामना करना पड़ा. बाद में एक इंटरव्यू में हुआंग ने बताया था कि उस समय मुश्किल हालात से खुद ही निपटना पड़ता था.

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कुछ समय बाद उनका परिवार ओरेगन में फिर एक साथ रहने लगा. हुआंग ने 16 साल की उम्र में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली. इसके बाद उन्होंने Oregon State University से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और 1992 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की.

दो कंपनियों में काम किया, फिर शुरू की अपनी कंपनी

NVIDIA शुरू करने से पहले हुआंग ने टेक्नोलॉजी और चिप बनाने वाली कंपनियों में काम किया. उन्होंने Advanced Micro Devices यानी AMD और LSI Logic में काम किया. यहां उन्हें सेमीकंडक्टर और कंप्यूटर चिप बनाने की तकनीक को करीब से समझने का मौका मिला.

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लेकिन उनके मन में अपनी कंपनी बनाने का विचार था. 1993 में 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने दो साथियों क्रिस मालाचोव्स्की और कर्टिस प्रीम के साथ NVIDIA की शुरुआत की. दिलचस्प बात यह है कि कंपनी शुरू करने का विचार अमेरिका के एक Denny's रेस्टोरेंट में हुई बैठक के दौरान बना था.

तीनों का टारगेट कंप्यूटर पर बेहतर 3D ग्राफिक्स और गेमिंग एक्स्पीरिएंस तैयार करना था. उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही कंपनी आगे चलकर AI की दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल हो जाएगी.

गेमिंग के लिए चिप बनाई, फिर दुनिया को दिया GPU

शुरुआत में NVIDIA का फोकस कंप्यूटर गेमिंग और 3D ग्राफिक्स पर था. कंपनी ने 1999 में GPU यानी Graphics Processing Unit पेश किया. यह ऐसा प्रोसेसर था जो एक साथ कई तरह की गणनाएं कर सकता है और कंप्यूटर पर ग्राफिक्स को बेहतर तरीके से दिखाने में मदद करता है.

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पहले GPU का इस्तेमाल मुख्य रूप से गेमिंग और ग्राफिक्स के लिए होता था. लेकिन हुआंग और उनकी टीम ने इसकी क्षमता को सिर्फ गेमिंग तक सीमित नहीं रखा. उन्हें समझ आया कि GPU का इस्तेमाल वैज्ञानिक रिसर्च और बड़े स्तर की गणनाओं में भी हो सकता है.

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2006 में NVIDIA ने CUDA पेश किया. इस तकनीक ने डेवलपर्स और रिसर्चर्स को GPU की ताकत का इस्तेमाल सामान्य कंप्यूटिंग के कामों में करने का मौका दिया. यही फैसला आगे चलकर कंपनी के लिए बेहद अहम साबित हुआ.

AI की दुनिया में NVIDIA कैसे बनी बादशाह?

AI को ट्रेन करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में डेटा और गणना की जरूरत होती है. ट्रेडिशनल CPU के मुकाबले GPU एक साथ कई गणनाएं करने में बेहतर साबित हो सकते हैं. CUDA की वजह से रिसर्चर्स के लिए NVIDIA के GPU पर AI मॉडल बनाना और ट्रेन करना आसान हुआ.

2012 में AlexNet नाम के AI मॉडल ने ImageNet प्रतियोगिता में बड़ी सफलता हासिल की. इस मॉडल को ट्रेन करने में NVIDIA के GPU का इस्तेमाल हुआ. कंपनी के इतिहास में इसे आधुनिक AI के विकास का एक अहम पड़ाव माना जाता है.

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इसके बाद मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा. ChatGPT जैसे AI टूल के आने के बाद कंपनियों को बड़े डेटा सेंटर बनाने और लाखों GPU की जरूरत पड़ने लगी. NVIDIA इस मांग के लिए पहले से तैयार थी.

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आज कंपनी सिर्फ चिप नहीं बेचती. वह GPU, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर और डेटा सेंटर के लिए पूरा कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है. इसी रणनीति ने उसे AI उद्योग की सबसे अहम कंपनियों में शामिल कर दिया.

4.5 ट्रिलियन डॉलर तक कैसे पहुंची NVIDIA?

NVIDIA की सफलता का सबसे बड़ा कारण AI चिप्स की बढ़ती मांग है. Microsoft, Google, Amazon और Meta जैसी बड़ी टेक कंपनियां AI मॉडल और डेटा सेंटर पर भारी निवेश कर रही हैं. इन कंपनियों को बड़े स्तर पर कंप्यूटिंग क्षमता चाहिए और NVIDIA के GPU इस बाजार में अहम भूमिका निभाते हैं.

रॉयटर्स की 8 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का बाजार मूल्य करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर था. यह किसी कंपनी की कुल कमाई या बैंक खाते में मौजूद पैसा नहीं है. यह शेयर बाजार में उसके सभी शेयरों की कुल कीमत यानी मार्केट कैप है.

हुआंग की खासियत यह रही कि उन्होंने गेमिंग चिप बनाने वाली कंपनी को धीरे-धीरे AI कंप्यूटिंग के पूरे इकोसिस्टम में बदल दिया. उन्होंने सिर्फ आज की मांग को पूरा करने के बजाय भविष्य में किस तरह की कंप्यूटिंग की जरूरत होगी, उस पर निवेश किया.

काली जैकेट बनी पहचान, निजी जिंदगी भी चर्चा में

जेनसन हुआंग की एक और पहचान उनकी ब्लैक लेदर जैकेट है. NVIDIA के बड़े इवेंट और प्रोडक्ट लॉन्च में वह अक्सर इसी अंदाज में नजर आते हैं. उनका यह पहनावा अब उनकी सार्वजनिक पहचान का हिस्सा बन चुका है.

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हुआंग की शादी लोरी हुआंग से हुई है और उनके दो बच्चे हैं. नवंबर 2026 में उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी बड़ा विवाद सामने आया. Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग ने अपने कर्मचारियों को भेजे मैसेज में स्वीकार किया कि वह अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं रहे. उन्होंने अपने परिवार और सहकर्मियों से माफी भी मांगी.

यह मामला तब और गंभीर हो गया जब अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में ऐलिस हुआंग नाम की एक चीनी कारोबारी महिला से उनके कथित संबंधों और उसके चीन की खुफिया एजेंसी से जुड़े होने के आरोप सामने आए. ऐलिस हुआंग का जेनसन हुआंग से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है. वह सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगा स्पीड से जुड़ी रही हैं.

अमेरिकी अधिकारियों ने कथित तौर पर एलिस हुआंग की चीनी खुफिया एजेंसी से संभावित भूमिका की जांच की थी. मेगास्पीड की NVIDIA चिप खरीद को लेकर भी सवाल उठे, क्योंकि अमेरिका ने चीन को कुछ एडवांस्ड AI चिप बेचने पर प्रतिबंध लगा रखा है.

NVIDIA के बोर्ड ने 8 नवंबर को इस पूरे मामले की इंडिपेंडेंटट इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की घोषणा की. कंपनी ने कहा कि फिलहाल उसके पास ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या NVIDIA के ट्रेड सीक्रेट से समझौता हुआ है. बोर्ड ने हुआंग के लीडर्शिप पर भरोसा भी जताया है. जांच के नतीजे अभी सामने नहीं आए हैं.

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