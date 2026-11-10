Palak Tikki Recipe: पालक न खाने वाले बच्चे भी मांग-मांगकर खाएंगे ये क्रिस्पी टिक्की, जानें आसान रेसिपी

Palak Tikki Recipe: सर्दियों के मौसम में गरमा-गरम और चटपटा नाश्ता खाने का अपना ही मजा होता है. इस मौसम में बाजार में ताजा हरी सब्जियां भी खूब मिलती हैं, जिनमें पालक सबसे खास है. पालक से लोग आमतौर पर साग, सब्जी या पराठे बनाते हैं लेकिन क्या आपने कभी इसकी टिक्की ट्राई की है. अगर नहीं, तो इस बार नाश्ते में पालक की कुरकुरी टिक्की जरूर बनाएं. आलू, बेसन, प्याज और मसालों के साथ तैयार होने वाली यह टिक्की स्वाद में लाजवाब होती है.
इसकी खासियत है कि इसे बनाने के लिए न तो ज्यादा चीजों की जरूरत होती है और न ही बहुत ज्यादा समय लगता है. आप इसे कम तेल में तवे पर आसानी से सेंक सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इसे बड़े चाव से खाएंगे. इसे हरी चटनी या इमली की मीठी चटनी के साथ परोसें. आइए जानते हैं घर पर टेस्टी और कुरकुरी पालक टिक्की बनाने की आसान रेसिपी.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
2 कप बारीक कटा हुआ पालक
1 कप बेसन
2-3 उबले हुए आलू
1 बारीक कटा हुआ प्याज
1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई
1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन
1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक
2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया
आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
आधा छोटा चम्मच गरम मसाला
आधा छोटा चम्मच चाट मसाला
नमक स्वादानुसार
जरूरत के अनुसार तेल
जरूरत के अनुसार पानी