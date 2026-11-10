Palak Tikki Recipe: पालक न खाने वाले बच्चे भी मांग-मांगकर खाएंगे ये क्रिस्पी टिक्की, जानें आसान रेसिपी

Palak Tikki Recipe: सर्दियों के मौसम में गरमा-गरम और चटपटा नाश्ता खाने का अपना ही मजा होता है. इस मौसम में बाजार में ताजा हरी सब्जियां भी खूब मिलती हैं, जिनमें पालक सबसे खास है. पालक से लोग आमतौर पर साग, सब्जी या पराठे बनाते हैं लेकिन क्या आपने कभी इसकी टिक्की ट्राई की है. अगर नहीं, तो इस बार नाश्ते में पालक की कुरकुरी टिक्की जरूर बनाएं. आलू, बेसन, प्याज और मसालों के साथ तैयार होने वाली यह टिक्की स्वाद में लाजवाब होती है.

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इसकी खासियत है कि इसे बनाने के लिए न तो ज्यादा चीजों की जरूरत होती है और न ही बहुत ज्यादा समय लगता है. आप इसे कम तेल में तवे पर आसानी से सेंक सकते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी इसे बड़े चाव से खाएंगे. इसे हरी चटनी या इमली की मीठी चटनी के साथ परोसें. आइए जानते हैं घर पर टेस्टी और कुरकुरी पालक टिक्की बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

2 कप बारीक कटा हुआ पालक

1 कप बेसन

2-3 उबले हुए आलू

1 बारीक कटा हुआ प्याज

1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई

1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच गरम मसाला

आधा छोटा चम्मच चाट मसाला

नमक स्वादानुसार

जरूरत के अनुसार तेल

जरूरत के अनुसार पानी

पालक की टिक्की बनाएं कैसे?

पालक टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले पालक के पत्तों को अच्छी तरह धो लें. इसके बाद इन्हें बारीक काटकर अलग रख दें. अब एक बड़े बर्तन में बेसन लें और उसमें उबले हुए आलू को कद्दूकस करके डाल दें. इसमें कटा हुआ पालक, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और हरा धनिया मिला दें. अब इस मिश्रण में नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और चाट मसाला डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. जरूरत के अनुसार थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए मिश्रण को गूंथ लें. ध्यान रखें कि मिश्रण न ज्यादा गीला हो और न ही बहुत सख्त. इसके बाद तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल लगा दें. अब हाथों पर हल्का तेल लगाकर मिश्रण का थोड़ा हिस्सा लें और उसे गोल करके टिक्की का आकार दें. टिक्की को हल्का चपटा करें और गर्म तवे पर रख दें. दोनों तरफ से थोड़ा-थोड़ा तेल लगाकर इन्हें मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंक लें. इसी तरह पूरे मिश्रण से टिक्कियां तैयार कर लें. बस तैयार है आपकी गरमा-गरम और चटपटी पालक टिक्की. इसे हरी चटनी, इमली की चटनी या टोमैटो सॉस के साथ परोसें. शाम की चाय के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा.

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