चाइनीज महिला ने प्रेमिका बन की Nvidia CEO की जासूसी, आरोपों पर आया चीन का जवाब

दुनिया के दिग्गज टेक टायकून जेनसेन हुआंग की जासूसी की खबरों ने कॉरपोरेट वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है. ये न सिर्फ दो कंपनियों द्वारा एक दूसरे की जासूसी का मामला है, बल्कि मामला इससे आगे बढ़कर दो देशों के बीच तकनीक की चोरी, व्यावसायिक वर्चस्व का हो गया है. हालांकि चीन ने इस बात से इनकार किया है कि एलिस हुआंग चीनी खुफिया विभाग के लिए काम करती है. चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन दावों को "पूरी तरह से बेबुनियाद" और चीन को बदनाम करने की कोशिश बताया है.

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जासूसी का मामला क्या है?

इस विवाद के केंद्र में एलिस हुआंग नाम की एक चीनी कारोबारी हैं. इस महिला का एनवीडिया CEO जेनसन हुआंग से कोई पारिवारिक संबंध नहीं बताया गया है. एलिस हुआंग सिंगापुर की कंपनी Megaspeed की पूर्व अधिकारी रही हैं. यह कंपनी एनवीडिया से AI चिप खरीदती थी.

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को संदेह था कि एलिस हुआंग चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी (MSS) के लिए काम कर रही थीं. MSS चीन की प्रमुख खुफिया एजेंसी है.

अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि एलिस हुआंग चीन को एनवीडिया की तकनीक और कारोबारी गतिविधियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध करा रही थीं. Megaspeed पर भी आरोपों की जांच हुई कि उसने अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के बावजूद एडवांस AI चिप चीन तक पहुंचाने में मदद की हो सकती है.

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जेनसन हुआंग ने भी स्वीकार किया करीबी रिश्ता

इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब जेनसन हुआंग ने एनवीडिया के बोर्ड के सामने एलिस हुआंग के साथ अंतरंग संबंध होने की बात स्वीकार की. उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई की बात भी मानी.

8 नवंबर को कर्मचारियों को भेजे संदेश में उन्होंने लिखा कि उनके व्यवहार से उनकी पत्नी और बच्चों को चोट पहुंची है और इसके लिए कोई बहाना नहीं हो सकता. उन्होंने अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी लेने की बात कही.

हालांकि जेनसन हुआंग ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार नहीं किया है कि उन्हें पता था कि एलिस हुआंग कथित तौर पर चीनी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही थीं.

चीन ने क्या बयान दिया?

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने 9 नवंबर 2026 को बीजिंग में नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इन आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि तथाकथित चीनी जासूस का आरोप बेबुनियाद है। यह चीन को बदनाम करने और उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने के अलावा कुछ नहीं है.

इससे पहले 30 अक्टूबर को भी गुओ जियाकुन ने जेनसन हुआंग को निशाना बनाने के कथित चीनी जासूसी अभियान की खबर को 'बेबुनियाद अटकलें' बताते हुए खारिज किया था.

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