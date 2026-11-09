40 साल की शादी के बाद भी पत्नी को दिया धोखा! कौन हैं जेन्सेन हुआंग की पत्नी लोरि, क्या करती हैं?

दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. वजह है उनकी 40 साल पुरानी शादी. जेन्सेन हुआंग ने अपनी पत्नी लोरि हुआंग को धोखा देने की बात स्वीकार की है.

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उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को भेजे एक मेमो में अपनी गलती मानी और परिवार से माफी मांगी. इस खबर के सामने आने के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर लोरि हुआंग कौन हैं और क्या करती हैं? क्या वह सिर्फ Nvidia CEO की पत्नी हैं या उनकी अपनी भी एक अलग पहचान है? आइए जानते हैं.

कॉलेज में हुई थी पहली मुलाकात

लोरि हुआंग का पहले नाम लोरी मिल्स था. उनकी मुलाकात जेन्सेन हुआंग से अमेरिका की ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई थी. उस समय दोनों कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे. जेन्सेन की उम्र 17 साल थी, जबकि लोरि 19 साल की थीं.

जेन्सेन ने एक बार बताया था कि उन्होंने लोरि से दोस्ती करने के लिए उन्हें साथ में पढ़ाई करने का ऑफर दिया था. इसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए. करीब 5 साल तक एक-दूसरे को जानने के बाद दोनों ने 1985 में शादी कर ली.

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क्या करती हैं लोरि हुआंग?

लोरि हुआंग सिर्फ Nvidia CEO की पत्नी बनकर नहीं रह गईं. उनका अपना भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा करियर रहा है. उन्होंने दुनिया की बड़ी टेक कंपनी हेवलेट-पैकार्ड यानी HP में काम किया था. यहां वह माइक्रोचिप डिजाइनर थीं.

इसके अलावा लोरि एक चैरिटी फाउंडेशन भी संभालती हैं. इस फाउंडेशन के जरिए बच्चों की पढ़ाई, इलाज और रिसर्च से जुड़े कामों में मदद की जाती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फाउंडेशन की संपत्ति करीब 9 अरब डॉलर बताई जाती है. लोरि Nvidia में कोई आधिकारिक पद नहीं संभालती हैं.

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Nvidia से जुड़े हैं दोनों बच्चे

जेन्सेन और लोरि के दो बच्चे हैं. उनकी बेटी मैडिसन और बेटा स्पेंसर हैं. खास बात यह है कि दोनों ही Nvidia में काम करते हैं. मैडिसन कंपनी में सीनियर डायरेक्टर हैं, जबकि स्पेंसर रोबोटिक्स और सिमुलेशन से जुड़े काम देखते हैं.

फिलहाल जेन्सेन हुआंग की निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा हो रही है. एक तरफ उनकी पत्नी लोरि का प्रोफेशनल करियर चर्चा में है, तो दूसरी तरफ 40 साल पुरानी शादी में धोखे की बात ने लोगों का ध्यान खींचा है.



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