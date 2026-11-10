Priyanka Chopra Eating Prawns: 'लक्ष्मी पूजा के बाद प्रॉन?' दिवाली पार्टी में प्रियंका ने खाया नॉन-वेज, भड़के यूजर्स

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने इंडिया से दूर विदेश में दिवाली पार्टी की. रेड कलर के ट्रैडिशनल आउटफिट में वो स्टनिंग लगीं. एक्ट्रेस ने दीयों, कैंडल और फूलों से सजे घर की झलक दिखाई. मालती और निक जोनस ने व्हाइट आउटफिट में ट्विनिंग की. होस्ट प्रियंका की पार्टी में खाने के लजीज आइटम शामिल थे. लेकिन ये क्या... मेन्यू को लेकर वो ट्रोल हो रही हैं.

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क्यों ट्रोल हो रहीं प्रियंका?

एक्ट्रेस ने इंस्टा पर एक फोटो पोस्ट की है जिसमें वो प्रॉन (झींगा) खाती हुई दिख रही हैं. देसी गर्ल की यही फोटो कुछ यूजर्स को खटक गई है. दिवाली के दिन नॉन वेज खाने पर कईयों की भावनाएं आहत हो गई हैं. यूजर्स ने एक्ट्रेस की दिवाली पार्टी में प्रॉन खाने पर सवाल उठाए हैं. एक यूजर ने लिखा- दिवाली पर नॉन वेज नहीं खाना चाहिए. दूसरे ने लिखा- ये दीपावली पर प्रॉन्स क्यों खा रही हैं. शख्स ने मजे लेते हुए कहा- दिवाली पर झींगा खा गई. प्रॉन खाने पर एक्ट्रेस को यूजर्स ने ट्रोल किया है. उन्हें त्योहार के दिन नॉनवेज ना खाने की सलाह दी है.

यूजर ने गुस्से में लिखा- दिवाली पर नॉन वेज अवॉइड किया जाना चाहिए. त्योहार के समय प्रॉन खा रही हैं, सब व्यूज के लिए दिखावा है बस. संस्कृति से कोई जुड़ाव नहीं है. शख्स ने लिखा- क्या मतलब है पूजा करने का जब चिकन ही खाना है. लोगों के रिएक्शन पर फिलहाल प्रियंका ने रिएक्ट नहीं किया है.

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हालांकि कुछ यूजर्स हैं जिन्होंने एक्ट्रेस को सपोर्ट किया है. उनका कहना है खाना और फेस्टिवल दोनों अलग बातें हैं. किसे क्या खाना है ये उसकी मर्जी होनी चाहिए. फैन ने लिखा- प्रियंका अमेरिका में रहती हैं. वहां के कल्चर में नॉन वेज खाना बड़ी बात नहीं है. किसी ने कहा कि लोग जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं.

वर्कफ्रंट पर, प्रियंका हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. उनकी अपकमिंग हिंदी फिल्म वाराणसी है. इसे एसएस राजामौली ने डायरेक्ट किया है. इसमें प्रियंका की जोड़ी साउथ स्टार महेश बाबू संग बनी है. फिल्म अगले साल रिलीज होगी.



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