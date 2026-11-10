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बिहार में ड्यूटी में लापरवाही पर बड़ा एक्शन, 15 अधिकारी सस्पेंड

बिहार में सरकारी काम में लापरवाही के आरोप में 15 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इनमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 9 अधिकारी, PHED के 4 अधिकारी और नगर विकास एवं ग्रामीण विकास विभाग के एक-एक अधिकारी शामिल हैं.

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बिहार में सरकारी काम में लापरवाही पर 15 कर्मचारियों पर कार्रवाई. (File Photo: PTI)
बिहार में सरकारी काम में लापरवाही पर 15 कर्मचारियों पर कार्रवाई. (File Photo: PTI)

बिहार में सरकारी काम में लापरवाही बरतने के आरोप में 15 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है. इन कर्मचारियों के खिलाफ राज्य स्तरीय 'सहयोग' जन शिकायत निवारण शिविर के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई की गई है.

मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, कार्रवाई की जद में सर्किल ऑफिसर, बीएलओ, इंजीनियर और अलग-अलग विभागों के कर्मचारी शामिल हैं. ये कर्मचारी राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से जुड़े हैं.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता की शिकायतों पर समय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि लोगों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, सरकार का उद्देश्य हर नागरिक की शिकायत का पारदर्शी, निष्पक्ष और तय समय में समाधान करना है. 'सहयोग' कार्यक्रम के जरिए बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जा चुका है.

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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 9 अधिकारियों पर एक्शन

कार्रवाई की सबसे ज्यादा गाज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों पर गिरी है. उपलब्ध सूची के मुताबिक, विभाग के 9 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इनमें कई अंचल अधिकारी (CO) शामिल हैं.

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सूची में मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के अंचल अधिकारी जय प्रकाश और टेटिया बंबर की अंचल अधिकारी अर्चना कुमारी का नाम शामिल है. इसके अलावा कटिहार जिले के कोढ़ा के अंचल अधिकारी संजीव कुमार, भागलपुर के नवगछिया के अंचल अधिकारी संतोष कुमार सुमन और अररिया के फारबिसगंज के अंचल अधिकारी पंकज कुमार के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.

गया के बोधगया के अंचल अधिकारी रमेश कुमार, जहानाबाद के मखदुमपुर के अंचल अधिकारी रंजीत कुमार उपाध्याय और सुपौल के त्रिवेणीगंज की अंचल अधिकारी प्रियंका सिंह का नाम भी कार्रवाई वाली सूची में दर्ज है.

 PHED के 4 अधिकारियों पर कार्रवाई

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के चार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. उपलब्ध सूची में शेखपुरा के सहायक अभियंता रोहित कुमार दुबे और मुजफ्फरपुर के कनीय अभियंता भोला नाथ का नाम शामिल है.

नगर विकास और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी भी शामिल

नगर विकास एवं आवास विभाग से सुपौल जिले के निर्मली एवं सिमराही की कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है. वहीं, ग्रामीण विकास विभाग से भोजपुर जिले के आरा सदर के प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन का नाम भी कार्रवाई की सूची में शामिल है.

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