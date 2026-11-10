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क्या है हाइब्रिड बाउंड्री, जिसे खाली जमीन पर क्यों करवा रहे हैं लोग, खर्चा भी कम!

हमने कई बार हाईवे किनारे शहर से दूर खाली खेतों में सीमेंट के स्लैब, कंटीली तार और लोहे के खंभों से लगी जालीदार बाड़ वाली बाउंड्री देखी होगी. खाली प्लॉट या खेतों में इस तरह की फेंसिंग को ही हाईब्रिड बाउंड्री कहा जाता है. चलिए जानते हैं आखिर ऐसी फेंसिंग लोग क्यों करवाते हैं.

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खाली जमीन पर इस तकनीक से की जाती है हाईब्रिड फेंसिंग (Photo - AI Generated)
खाली जमीन पर इस तकनीक से की जाती है हाईब्रिड फेंसिंग (Photo - AI Generated)

हाइब्रिड बाउंड्री खाली जमीन, खेतों, फार्महाउस या इंडस्ट्रियल प्लॉट को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई एक आधुनिक फेंसिंग सिस्टम है. इसे 'हाइब्रिड' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार की मटेरियल के बजाय दो या दो से अधिक अलग-अलग चीजों का इस्तेमाल होता है. 

हाइब्रिड बाउंड्री के लिए सीमेंट की शीट, चेन-लिंक जाली, कंटीले तार या इलेक्ट्रिक शॉक वाले 'झटका तार'को मिलाकर बाउंड्री तैयार की जाती है. यह ईंट और कंक्रीट की से खड़ी दीवार से अलग होती है. 

यह कैसे काम करती है?
नीचे का हिस्सा सीमेंट शीट का बना है. यानी जमीन के अंदर और थोड़ा ऊपर सीमेंट की मजबूत शीट या स्लैब लगाई जाती है, जो छोटे जानवरों, जैसे सुअर, आवारा कुत्ते आदि को नीचे से अंदर घुसने से रोकती है.

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इस बाउंड्री में बीच के हिस्से में चेन-लिंक यानी लोहे की जाली लगी होती है. इसके ऊपर स्टील या जीआई (की चेन-लिंक जाली लगी होती है, जो बड़े जानवरों और इंसानों को ऊपर से आने से रोकती है.

वहीं ऊपरी हिस्से में कंटीले तार या झटका तार लगे होते हैं. सबसे ऊपरी हिस्से में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कंटीले तार , कंसर्टिना कॉइल या हल्का इलेक्ट्रिक करंट वाले 'झटका तार' लगाए जाते हैं.

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जमीन पर कब्जे से बचाव के लिए अक्सर ऐसी बाउंड्री की जाती है. गांव या शहर से दूर खाली पड़ी जमीनों पर अवैध कब्जे या पड़ोसियों से जमीन की मेड़ को लेकर होने वाले विवादों की रोकथाम के लिए यह एक स्थाई समाधान बन जाता है. 

लोग क्यों करवाते हैं हाईब्रिड फेंसिंग
कई बार किसी शहर के बाहरी इलाके में लोग जमीन तो खरीद लेते हैं, लेकिन तुरंत उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं. ऐसे में जमीन पर अवैध कब्जा या आसपास के लोगों के अवैध इस्तेमाल से बचाव के लिए ऐसी हाइब्रीड बाउंड्री की जाती है. क्योंकि, ठोस कंक्रीट की दीवार खड़ी कर देने के बाद बाद में कंस्ट्रक्शन समय दीवारों को गिराने में फिर अतिरिक्त खर्चा करना पड़ जाता है. 

हाईब्रिड बाउंड्री में कम खर्च होता है और निर्माण का काम भी आसानी से हो जाता है. ईंट-पत्थर की बड़ी 'कंपाउंड वॉल' बनाने की तुलना में यह काफी सस्ती पड़ती है और इसे कम समय में तैयार किया जा सकता है.खाली पड़े प्लॉट पर कोई फसल लगी हो तो ऐसी बाउंड्री से आवारा पशुओं, नीलगाय और अन्य जंगली जानवरों की इंट्री रुक जाती है.

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