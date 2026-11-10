बक्सा में क्यों नहीं रहना चाहते हैं बाघ-बाघिन? बसाने के लिए क्या करना चाहिए एक्सपर्ट ने बताया

पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में बाघों को बसाने की कोशिशों के बीच एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं. यहां छोड़ी गई बाघिन दूसरी बार बाड़ को खरोंचकर और काटकर जंगल से बाहर निकल गई. बाघ के शरीर में लगे रेडियो कॉलर से पता चला कि वह बक्सा के 25 माइल जंगल से 27 माइल जंगल की तरफ बढ़ गई है.

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इससे पहले 2 अक्टूबर को भी बक्सा के जंगल में छोड़ी गई तीन साल की बाघिन बाहर निकलकर असम की तरफ चली गई थी. उसे बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से लाकर बक्सा के जंगल में छोड़ा गया था. अब सवाल उठ रहा है कि उत्तर बंगाल के बक्सा जंगल में बाघ टिक क्यों नहीं पा रहे हैं? आखिर यहां ऐसी क्या समस्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है? इस बारे में वन्यजीव विशेषज्ञ जयदीप कुंडू ने आजतक से विस्तार से बात की.

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बक्सा में बाघ क्यों नहीं रहना चाहती?

इस सवाल पर जयदीप कुंडू ने कहा कि इसके दो कारण हो सकते हैं. पहला, जिस जंगल को इंसान बाघों के रहने के लिए अनुकूल मान रहा है, जरूरी नहीं कि बाघ भी उसे अपने लिए अनुकूल समझे. हो सकता है कि उसे वहां अपना कम्फर्ट जोन नहीं मिल रहा हो. उन्होंने बताया कि यह बाघ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बसाने यानी री-इंट्रोडक्शन का कार्यक्रम है. इसमें बाघ को उसके मूल स्थान से निकालकर एक नए इलाके में छोड़ा जाता है.

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बाघ के लिए यह पूरी तरह नया लैंडस्केप होता है. ऐसे में वह आसपास के इलाके को घूमकर देखता है और समझने की कोशिश करता है कि कहां उसे आराम और सुरक्षा महसूस हो सकती है. वह अपनी नई जगह और अपना इलाका तलाशता है.

जयदीप के मुताबिक, बक्सा में छोड़ी गई बाघिन काफी ज्यादा सक्रिय थी. जब उसे होश आया तो पहले एक बाड़े के अंदर सॉफ्ट रिलीज किया गया. इसके बाद बाड़े को खोलकर उसे जंगल में छोड़ दिया गया. बाहर निकलने के बाद उसने आसपास के इलाके को तलाशना शुरू किया और अपने लिए अनुकूल जगह खोजने लगी.

कैसे पता चलेगा कि बक्सा का जंगल बाघों के अनुकूल है या नहीं?

जयदीप कुंडू के मुताबिक, इसका जवाब दो ही दे सकते हैं. पहला खुद बाघ और दूसरा विज्ञान. वन्यजीव विज्ञान की मदद से यह समझना होगा कि जिस इलाके में बाघिन को छोड़ा गया, क्या वह उसके रहने के लिए अनुकूल नहीं है? क्या इसी वजह से वह दूसरी जगह की तलाश में निकल गई? यह एक संभावित कारण हो सकता है.

जयदीप कुंडू का मानना है कि इस समस्या का समाधान विज्ञान की मदद से ही खोजा जा सकता है. सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि बक्सा के जिस इलाके में बाघ को छोड़ा गया है, वहां ऐसा क्या है जिसे वह अपने अनुकूल नहीं मान रही.

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वन्यजीव एक्सपर्ट ने कहा कि बाघों के संरक्षण के लिए तीन चीजें बेहद जरूरी हैं. पहली, बाघ के रहने के लिए उसकी अपनी जगह. दूसरी, आइसोलेशन यानी उसके इलाके में किसी तरह की बाधा या दखल न हो. इंसान जिस चीज को परेशान करने वाला नहीं मानता, हो सकता है कि बाघ के लिए वही परेशानी का कारण हो. तीसरी, सुरक्षा. वन विभाग को ऐसे सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाने होंगे, जिससे कोई बाहरी खतरा बाघ के अस्तित्व के लिए चुनौती न बने.

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असम जाने वाले रास्ते से बक्सा वापस क्यों नहीं लौट रहे बाघ?

जयदीप ने एक और अहम सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जिस रास्ते से बाघ असम की तरफ जा रहे हैं, उसी रास्ते से वे वापस बक्सा क्यों नहीं लौट रहे? उन्होंने कहा कि बक्सा के बारे में लंबे समय से सुनते आए हैं कि यहां हमेशा बाघ रहे हैं, लेकिन बाघ यहां स्थायी रूप से नहीं रुकते. वे या तो भूटान की ओर चले जाते हैं या दूसरी जगहों की तलाश में निकल जाते हैं.

जयदीप कुंडू ने इसके लिए शिमलीपाल से पुरुलिया पहुंचे एक बाघ का उदाहरण दिया. जयदीप के मुताबिक, करीब एक साल पहले शिमलीपाल का एक बाघ अपना इलाका छोड़कर पुरुलिया पहुंच गया था. संभव है कि उसे शिमलीपाल का लैंडस्केप अनुकूल नहीं लगा और वह अपने लिए बड़ा इलाका तलाशते हुए पुरुलिया पहुंचा. वहां वह अच्छी तरह रह रहा था और वन अधिकारियों ने भी इस तरह से प्रबंधन किया कि इंसानों और बाघ के बीच टकराव की स्थिति नहीं बनी.

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जयदीप ने कहा कि बाघ उसी जगह रहना पसंद करता है, जहां उसे अपना कम्फर्ट जोन मिलता है. जब उसे ऐसी जगह मिल जाती है तो वह वहीं अपना जीवन बिताता है, साथी की तलाश करता है और अपना इलाका बनाता है. इसलिए बक्सा में बाघों को रोकने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वे वहां क्यों नहीं रुकना चाहते.

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