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मेरठ में दिवाली की खुशियां मातम में बदलीं: पटाखे के धमाके से सहमा 6 साल का मासूम, भागते समय गिरकर मौत

मेरठ के ब्रह्मपुरी में दिवाली की रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. पड़ोस में छुटाए गए पटाखे के तेज धमाके से डरकर घर की तरफ भागा छह साल का मासूम फर्श पर गिर पड़ा। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान सोमवार को उसकी मौत हो गई.

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दिवाली पर छह वर्षीय हर्ष की मौत (Photo- ITG)
दिवाली पर छह वर्षीय हर्ष की मौत (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में दिवाली की रात रविवार को पटाखे के तेज धमाके से डरे छह वर्षीय मासूम हर्ष की घर के अंदर भागते समय गिरकर मौत हो गई. शिव शक्ति नगर निवासी प्रिंटिंग प्रेस कर्मी नीरज का बेटा हर्ष घर के दरवाजे पर खड़ा था, तभी पड़ोस में एक युवक द्वारा छुटाए गए पटाखे की भीषण आवाज से वह सहम गया. डर के मारे अंदर भागते हुए संतुलन बिगड़ने से वह गिर पड़ा और उसके सिर में गंभीर चोट आई. परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सोमवार को उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

पटाखे की आवाज ने छीनी मासूम की जान

 ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के शिव शक्ति नगर में दिवाली की रात हर्ष अपने घर के दरवाजे पर खड़ा त्योहार का माहौल देख रहा था. इसी बीच पड़ोस में रहने वाला एक युवक पटाखे चला रहा था. अचानक एक पटाखा बहुत तेज आवाज के साथ फटा, जिससे छह साल का हर्ष बुरी तरह डर गया. दहशत में वह जान बचाने के लिए घर के अंदर की तरफ भागा, लेकिन बदहवासी में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जोर से फर्श पर गिर पड़ा.

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अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

गिरने से हर्ष के सिर में गंभीर चोट लगी थी. बदहवास परिजन उसे तुरंत आनन-फानन में एक निजी अस्पताल लेकर भागे. अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उसे भर्ती कर बचाने के तमाम प्रयास किए और उपचार शुरू किया. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, गंभीर रूप से घायल मासूम ने सोमवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

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परिवार में पसरा मातम

हर्ष की मौत की खबर मिलते ही पिता नीरज और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. जिस घर में अभी दिवाली की खुशियां मनाई जा रही थीं, वहां अब सिर्फ मातम का सन्नाटा पसरा है. पुलिस के मुताबिक, परिजनों ने कोई शिकायत नहीं की है और शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

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