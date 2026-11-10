7 मर्डर कर लाश जंगल और पहाड़ों में डंप करता गया, ससुराल के लिए काल बना ये दामाद

बेंगलुरु में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया है, जिसने पूरे कर्नाटक को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक कैब ड्राइवर पर अपनी पत्नी समेत उसके परिवार के सात लोगों की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने घरेलू विवाद और ससुराल वालों की ओर से कथित अपमान का बदला लेने के लिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया. हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने कथित तौर पर हत्याओं को एक साथ अंजाम देने के बजाय तीन चरणों में अंजाम दिया. वह पहले लोगों को खाने-पीने की चीजों में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश करता और फिर पत्थर से सिर पर वार कर उनकी हत्या कर देता था.

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इस मामले में पुलिस ने आरोपी की पहचान इंदुशेखर (50) के रूप में की है. वह कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित राजाजीनगर इलाके का रहने वाला है और कैब चलाता है. उसकी शादी सुनीता से करीब 20 साल पहले हुई थी. दोनों के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी अपनी पत्नी के व्यवहार और ससुराल पक्ष के कुछ सदस्यों की कथित बेइज्जती से नाराज था. इसी नाराजगी के चलते उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों को खत्म करने की योजना बनाई.

एक-एक करके गायब हुए परिवार के सात लोग

पुलिस के मुताबिक, सुनीता और उसके परिवार के छह अन्य सदस्य एक के बाद एक लापता होने लगे. शुरुआत में परिवार के लोगों को लगा कि वे कहीं बाहर गए होंगे, लेकिन लगातार संपर्क नहीं होने पर चिंता बढ़ गई. इसके बाद रिश्तेदारों ने बेंगलुरु के श्रीरामपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. 2 नवंबर को परिजन पुलिस के पास पहुंचे और 3 नवंबर को औपचारिक रूप से गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई. यह शिकायत नलिनी की मां थुंगम्मा ने दर्ज कराई थी.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और लापता लोगों के मोबाइल फोन की लोकेशन और टावर डेटा खंगालना शुरू किया. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लापता परिवार के छह सदस्यों के मोबाइल फोन एक ही इलाके में सक्रिय थे. इसी दौरान आरोपी इंदुशेखर का मोबाइल फोन भी उसी लोकेशन पर सक्रिय मिला. इस जानकारी ने पुलिस का शक उसके ऊपर गहरा कर दिया. इसके बाद पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी.

पुलिस हिरासत से भागा आरोपी

पुलिस के मुताबिक, 4 नवंबर को इंदुशेखर के हलासुरु गेट इलाके में पहुंचने की जानकारी मिली. वह वहां कुछ दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराने के लिए अपनी इटियॉस कार से पहुंचा था. उस वक्त उसके साथ उसकी नाबालिग बेटी और शंकर का बेटा यतीन भी मौजूद थे. पुलिस ने जैसे ही उसकी कार को घेरने की कोशिश की, वह दोनों बच्चों को वहीं छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने कार को अपने कब्जे में लेकर दोनों नाबालिगों को सुरक्षित निकाला और उनसे पूछताछ की.

पुलिस ने बाद में इंदुशेखर को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी सुनीता समेत उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने की बात कबूल की. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने दो अन्य लोगों की हत्या की योजना भी बनाई थी, जिनमें यतीन भी शामिल था. हालांकि, वह अपनी योजना को पूरा नहीं कर पाया. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने कथित तौर पर अपनी नाबालिग बेटी को भी शवों को छिपाने और ठिकाने लगाने में शामिल किया था.

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पहले पत्नी सुनीता और सास रूपावती की हत्या

पुलिस की जांच के मुताबिक, हत्याओं का पहला चरण 16 अक्टूबर से शुरू हुआ. इंदुशेखर और सुनीता के बीच अक्सर झगड़े होते थे. दोनों की शादी को करीब 20 साल हो चुके थे और उनकी उम्र में लगभग 12 साल का अंतर था. पुलिस का कहना है कि सुनीता कथित तौर पर कई बार पति की मर्दानगी पर सवाल उठाती थी और उसे अपमानित करती थी. बताया जाता है कि उसने तीन से चार बार इस तरह की बातें कहीं, जिनमें कुछ मौकों पर सार्वजनिक रूप से भी आरोपी को अपमानित किया गया था. इससे वह काफी नाराज और आहत था.

14 अक्टूबर को दोनों के बीच एक बार फिर विवाद हुआ. इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर सुनीता की हत्या की योजना बना ली. पुलिस के मुताबिक, उसने इसके लिए नींद की गोलियां, प्लास्टिक के बैग और रस्सियां खरीदीं. 16 अक्टूबर की रात उसने घर में नॉनवेज खाना तैयार किया और शराब भी पी. आरोप है कि उसने सुनीता को दी गई शराब में नशीली गोली मिला दी. सुनीता के बेहोश होने के बाद उसने ग्राइंडर के पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. इस दौरान उसकी नाबालिग बेटी ने कथित तौर पर पूरी वारदात देखी.

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हत्या के बाद आरोपी ने सुनीता के शव को प्लास्टिक के बैग में पैक करके बेडरूम में रख दिया. अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को सुनीता की मां रूपावती ने अपनी बेटी से कई बार संपर्क करने की कोशिश की. जब उसका फोन बंद मिला तो उन्होंने अपने दामाद इंदुशेखर को फोन किया. आरोपी ने उन्हें बताया कि सुनीता घर पर ही है और उन्हें मिलने के लिए बुला लिया. 18 अक्टूबर को रूपावती बेंगलुरु के भाष्यम सर्कल के पास स्थित उसके घर पहुंचीं. जब उन्होंने बेटी के बारे में पूछा तो आरोपी ने कथित तौर पर टालमटोल वाले जवाब दिए.

पुलिस के अनुसार, इसके बाद इंदुशेखर की नाबालिग बेटी ने अपनी दादी रूपावती को नॉनवेज खाना और शराब परोसी. जब रूपावती खाना खा रही थीं, उसी दौरान आरोपी ने टीवी की आवाज तेज कर दी. इसके बाद पीछे से ग्राइंडर के पत्थर से उनके सिर पर वार कर दिया. इस हमले में रूपावती की भी मौत हो गई. पिता और बेटी ने कथित तौर पर उनके शव को भी प्लास्टिक के बैग में पैक कर दिया. 19 अक्टूबर की रात दोनों शवों को कार में रखकर ले जाया गया और तमिलनाडु में सलेम और धर्मपुरी के बीच घाट क्षेत्र में ठिकाने लगा दिया गया. आरोपी ने कथित तौर पर दोनों महिलाओं के मोबाइल फोन अपने पास रख लिए थे.

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फिर साले शिवकुमार समेत 3 मर्डर

पुलिस के मुताबिक, 23 अक्टूबर को शिवकुमार ने अपनी बहन सुनीता और मां रूपावती से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों का फोन नहीं लगा. इसके बाद उसने अपने जीजा इंदुशेखर को फोन किया. आरोपी ने उसे बताया कि सुनीता और रूपावती कहीं घूमने गई हैं. उसने शिवकुमार को अपने घर आने और साथ में खाना खाने का न्योता भी दिया. 24 अक्टूबर को शिवकुमार अपनी पत्नी दिव्या और बेटे पुनीत के साथ आरोपी के घर पहुंच गया. उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह अपने परिवार के साथ किस खतरे में कदम रख रहा है.

पुलिस की जांच के मुताबिक, आरोपी ने शिवकुमार और दिव्या को नॉनवेज खाना परोसा और शराब में नींद की गोलियां मिला दीं. खाना खाने के बाद दिव्या और पुनीत बेडरूम में सोने चले गए, जबकि शिवकुमार हॉल में सो गया. इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर इंतजार किया कि सभी गहरी नींद में चले जाएं. फिर उसने ग्राइंडर के पत्थर से शिवकुमार के सिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी. उसकी नाबालिग बेटी ने कथित तौर पर शव को पैक करने में मदद की और उसे किचन में रख दिया.

25 अक्टूबर की सुबह दिव्या की नींद खुली और वह वॉशरूम जाने के लिए कमरे से बाहर आई. जब उसने अपने पति के बारे में पूछा तो आरोपी ने कथित तौर पर उस पर भी ग्राइंडर के पत्थर से हमला कर दिया. दिव्या की चीख सुनकर उनका बेटा पुनीत कमरे से बाहर आ गया. आरोप है कि आरोपी ने पुनीत की भी हत्या कर दी. इसके बाद पिता और बेटी ने दिव्या और पुनीत के शवों को भी प्लास्टिक के बैग में पैक कर दिया. इस तरह दूसरे चरण में तीन लोगों की हत्या कर दी गई.

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27 अक्टूबर को आरोपी अपनी बेटी के साथ कार में तीनों शव लेकर निकला. उसने शिवकुमार और दिव्या के शवों को मैसूरु में चामुंडी हिल्स की तलहटी के पास ठिकाने लगा दिया. हालांकि, पुनीत के शव को वह बेंगलुरु वापस ले आया और कार की डिक्की में रख दिया. पुलिस के मुताबिक, परिवार को गुमराह करने के लिए आरोपी ने दिव्या के मोबाइल फोन से उसकी मां को मैसेज भी भेजा. इस मैसेज में दावा किया गया कि परिवार के लोग घूमने के लिए बाहर गए हुए हैं.

तीसरी बार में शंकर और नलिनी की हत्या

पुलिस के मुताबिक, 31 अक्टूबर को शंकर ने अपनी बहन, मां और शिवकुमार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी का फोन नहीं लगा. इसके बाद उसने इंदुशेखर को फोन किया. आरोपी ने उसे बताया कि पूरा परिवार कहीं घूमने गया हुआ है. उसने शंकर और उसके परिवार को भी अपने घर खाने पर बुला लिया. 1 नवंबर को शंकर अपनी पत्नी नलिनी और बेटे यतीन के साथ आरोपी के घर पहुंचा. यहां आरोपी ने कथित तौर पर उन्हें भी नॉनवेज खाना और नींद की गोलियां मिली शराब दी.

पुलिस के अनुसार, खाना खाने के बाद शंकर और नलिनी सो गए, लेकिन नींद की गोलियों का असर आरोपी की उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ. शंकर शराब पीने के कारण गहरी नींद में था, जबकि यतीन जाग रहा था. इसी दौरान यतीन पेशाब करने के लिए कमरे से बाहर आया. आरोपी उस समय नलिनी पर हमला करने की तैयारी कर रहा था. उसने कथित तौर पर नलिनी के सिर पर ग्राइंडर के पत्थर से वार किया. नलिनी ने चीखने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और दोबारा हमला किया.

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आवाज सुनकर यतीन ने अपने चाचा से पूछा कि क्या हुआ है. आरोपी ने उसे कथित तौर पर बताया कि कुछ नहीं हुआ और दो मिनट के लिए बाहर इंतजार करने को कहा. इसके बाद उसने सो रहे शंकर के सिर पर भी ग्राइंडर के पत्थर से वार कर दिया. इस हमले में शंकर और नलिनी की मौत हो गई. दोनों के शवों को प्लास्टिक के बैग में पैक कर दिया गया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी की योजना यतीन की भी हत्या करने की थी, लेकिन शवों को ठिकाने लगाने की जल्दबाजी में उसने उस समय इस योजना को टाल दिया.

शव ठिकाने लगाते वक्त साथ था यतीन

पुलिस के मुताबिक, 2 नवंबर की सुबह इंदुशेखर ने शंकर और नलिनी के शवों को कार में रखा और उन्हें कर्नाटक के शिराडी घाट के पास ठिकाने लगा दिया. इसके बाद उसने कार की डिक्की में पहले से रखे पुनीत के शव को भी निकाला और नंदी हिल्स के पास फेंक दिया. इस दौरान यतीन भी आरोपी के साथ मौजूद था. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यतीन कथित तौर पर अपने ही माता-पिता के शवों को ठिकाने लगाए जाने के दौरान आरोपी के साथ था. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरी वारदात में नाबालिग बच्चों की क्या भूमिका रही और उनके साथ क्या-क्या हुआ.

तीन चरणों में हत्या की कथित योजना

जांचकर्ताओं के मुताबिक, इंदुशेखर ने हत्याओं को तीन चरणों में अंजाम देने की योजना बनाई थी. पुलिस इस कथित योजना को 2+3+3 पैटर्न के रूप में देख रही है. पहले चरण में पत्नी सुनीता और सास रूपावती को निशाना बनाया गया. दूसरे चरण में साले शिवकुमार, उसकी पत्नी दिव्या और उनके बेटे पुनीत की हत्या की गई. तीसरे चरण में शंकर और उसकी पत्नी नलिनी की हत्या की गई, जबकि उनके बेटे यतीन को मारने की योजना कथित तौर पर टाल दी गई. इस तरह आरोपी पर कुल सात लोगों की हत्या का आरोप है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी का तरीका भी लगभग एक जैसा था. वह पहले पीड़ितों को खाने या शराब के जरिए नींद की गोलियां अथवा नशीली दवाएं देता था. इसके बाद उनके बेहोश होने या गहरी नींद में जाने का इंतजार करता था. फिर ग्राइंडर के पत्थर से सिर पर हमला कर उनकी हत्या कर देता था. शवों को प्लास्टिक के बैग में पैक करके कार की डिक्की में रखा जाता था. इसके बाद रात के समय सुनसान इलाकों में जाकर शवों को फेंक दिया जाता था.

पुलिस का कहना है कि हर चरण के बाद आरोपी कथित तौर पर घर लौटता था. वह घर की सफाई करता, आराम करता और फिर अगली वारदात की तैयारी में जुट जाता था. इस तरह 16 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच करीब 15 दिनों में हत्याओं को अंजाम दिया गया. जांच एजेंसियां उन तारीखों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं, जिन दिनों आरोपी कथित तौर पर शवों को कार से अलग-अलग जगह ले गया था. पुलिस मोबाइल फोन रिकॉर्ड और दूसरे तकनीकी सबूतों की भी जांच कर रही है.

चार शव बरामद, तीन की तलाश जारी

इस मामले में अब तक चार शव बरामद किए जा चुके हैं. इनमें सुनीता और रूपावती के शव तमिलनाडु के सलेम जिले में यरकौड घाट क्षेत्र से मिले हैं. वहीं शिवकुमार और दिव्या के शव मैसूरु में चामुंडी हिल्स की तलहटी से बरामद किए गए हैं. पुलिस आरोपी इंदुशेखर को लेकर अलग-अलग जगहों पर पहुंची और उसकी निशानदेही पर शवों की तलाश की. चामुंडी हिल्स के पास शवों को निकालने की प्रक्रिया परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में शुरू की गई.

यरकौड घाट तमिलनाडु के सलेम जिले में नागनूर के पास स्थित है. बेंगलुरु पुलिस की टीम आरोपी को लेकर वहां पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने यरकौड से नागलूर जाने वाले रास्ते पर कडुक्कमार इलाके में एक निजी एस्टेट के पास करीब 30 फीट गहरी खाई में दो शव बरामद किए थे. दोनों शव कंबलों में लिपटे हुए थे और दो अलग-अलग बंडलों में पैक किए गए थे. शुरुआती बरामदगी के बाद शवों की पहचान सुनीता और रूपावती के रूप में की गई.

सुनीता और रूपावती के शवों का पोस्टमार्टम सलेम में पूरा कर लिया गया है. कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शवों को बेंगलुरु लाया जा रहा है. वहीं शिवकुमार और दिव्या के शवों का पोस्टमार्टम मैसूरु में कराया जाना है. पुलिस अभी पुनीत, शंकर और नलिनी के शवों की तलाश कर रही है. परिवार के लोग बरामद किए गए सभी मृतकों का अंतिम संस्कार एक साथ बेंगलुरु के हरिश्चंद्र घाट पर करने की तैयारी कर रहे हैं. अंतिम संस्कार 10 नवंबर को किए जाने की उम्मीद जताई गई है.

DCP नेमागौड़ा को सौंपी गई जांच

मामले की गंभीरता और अपराध के असामान्य तरीके को देखते हुए पुलिस ने जांच की जिम्मेदारी DCP नेमागौड़ा को सौंपी है. इस मामले में एक IPS अधिकारी को जांच अधिकारी (Investigating Officer) नियुक्त किया गया है. DCP नेमागौड़ा खुद पूरी जांच की निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने मामले के अलग-अलग पहलुओं की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया है. इसके अलावा तीन ACP के नेतृत्व में अलग-अलग टीमें इस हत्याकांड की जांच कर रही हैं.

पुलिस की टीमें आरोपी के बयानों का मिलान घटनास्थलों से मिले सबूतों के साथ कर रही हैं. इसके लिए सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है. जांच का एक अहम हिस्सा यह भी है कि आरोपी ने शवों को अलग-अलग जगहों पर ले जाने के लिए किन रास्तों का इस्तेमाल किया. पुलिस उन लोगों और परिस्थितियों की भी जांच कर रही है, जिनसे इस वारदात के दौरान आरोपी का संपर्क हुआ था.

आरोपी के बड़े भाई का आपराधिक इतिहास

जांच के दौरान पुलिस को इंदुशेखर के बड़े भाई बेलथुर रमेश के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी मिली है. रमेश कडुगोडी पुलिस स्टेशन के इलाके का कथित तौर पर कुख्यात राउडी था. करीब आठ साल पहले बेंगलुरु के बेलथुर इलाके में जमीन विवाद को लेकर हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में उसका नाम सामने आया था. बताया जाता है कि वह करीब 15 करोड़ रुपये की कीमत वाली 1.8 एकड़ जमीन पर कब्जा करना चाहता था. यह जमीन प्राकृतिक कारणों से मौत का शिकार हुए नंजप्पा नाम के व्यक्ति की थी.

पुलिस के मुताबिक, रमेश ने कथित तौर पर वेंकटरमण नाम के व्यक्ति को नंजप्पा के रूप में पेश किया था. इसके लिए फर्जी दस्तावेज और वसीयत तैयार किए जाने का आरोप था. इसके बाद उसने कृष्णप्पा नाम के 65 वर्षीय व्यक्ति को भी नंजप्पा बताकर कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी. आरोप है कि कृष्णप्पा को लैक्सेटिव गोलियां देकर मारा गया था. इसके बाद नंजप्पा के नाम से फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र भी तैयार किया गया. इस पूरे मामले में रमेश का सहयोगी और फार्म का सुरक्षा गार्ड वेंकटस्वामी भी कथित तौर पर शामिल था.

जांच में यह भी सामने आया था कि वेंकटस्वामी ने अपनी पत्नी सुधरानी को इस हत्या के बारे में बताया था. सुधरानी ने कथित तौर पर इस अपराध का विरोध किया. इसके बाद उसे घर में आग लगाकर मार दिया गया और शुरुआत में इस घटना को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई. हालांकि, पुलिस जांच में उसकी हत्या की बात सामने आई. बेंगलुरु ग्रामीण पुलिस ने रमेश और वेंकटस्वामी को गिरफ्तार किया था. रमेश करीब तीन साल जेल में रहा और 2021 में उसकी जेल में ही मौत हो गई.

रमेश के खिलाफ वर्थुर इलाके में जमीन विवाद, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और धमकी देने जैसे मामलों में भी आरोप लगे थे. कडुगोडी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ राउडी शीट खोली गई थी. अब पुलिस इंदुशेखर और उसके परिवार की पृष्ठभूमि की भी जांच कर रही है. हालांकि, पुलिस इस पारिवारिक आपराधिक इतिहास और मौजूदा हत्याकांड के बीच किसी सीधे संबंध की पुष्टि करने के लिए जांच कर रही है.

वारदात में इस्तेमाल इटियॉस कार जब्त

पुलिस ने आरोपी इंदुशेखर की उस इटियॉस कार को भी जब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर शवों को अलग-अलग जगहों पर ले जाने के लिए किया गया था. इस कार पर 'PRESS' का स्टिकर लगा हुआ था. पुलिस को कार के अंदर एक पुलिस स्टेशन से संबंधित रिपोर्ट का दस्तावेज भी मिला है. जांच एजेंसियां कार और उसमें मिले सामान की भी पड़ताल कर रही हैं. कार का रजिस्ट्रेशन नंबर KA02 AF 1488 बताया गया है.

पुलिस के मुताबिक, इस कार पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए कुल 14,900 रुपये का जुर्माना भी बकाया था. इसमें नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने, सीट बेल्ट नहीं लगाने और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने जैसे उल्लंघन शामिल थे. हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच इस गाड़ी के खिलाफ कोई ट्रैफिक उल्लंघन दर्ज नहीं हुआ था. पुलिस इस दौरान कार की गतिविधियों और उसके इस्तेमाल से जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रही है.

पुलिस के सामने चुनौती

बेंगलुरु पुलिस के सामने अब इस मामले में बाकी तीन शवों को बरामद करने की चुनौती है. पुलिस आरोपी के बयानों के आधार पर नंदी हिल्स, शिराडी घाट और अन्य संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है. इसके साथ ही आरोपी की ओर से बताए गए घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने परिवार के लोगों को लंबे समय तक गुमराह करने के लिए किन-किन तरीकों का इस्तेमाल किया.

करीब 15 दिनों तक अलग-अलग चरणों में कथित तौर पर सात लोगों की हत्या और शवों को अलग-अलग जगहों पर फेंकने का यह मामला कर्नाटक के सबसे चौंकाने वाले पारिवारिक हत्याकांडों में शामिल हो गया है. जांचकर्ताओं के मुताबिक, आरोपी ने रिश्तेदारों को घर बुलाने, उन्हें खाने और शराब के जरिए बेहोश करने और फिर हत्या करने का तरीका अपनाया. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और बरामद चार शवों के अलावा बाकी तीन शवों की तलाश की जा रही है.



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