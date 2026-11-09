₹5,000 से ₹20,000 तक के Air Purifier में क्या देखें? खरीदने से पहले समझ लें ये जरूरी बातें

दिवाली की रात पटाखों का धुआं अब दिल्ली-NCR की हवा में साफ नजर आ रहा है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कई इलाकों में हवा की क्वॉलिटी गंभीर स्तर पर पहुंच गई है. सरकारी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 के पार दर्ज हुआ है, जबकि कुछ निजी ऐप 1,000 या उससे ज्यादा की रीडिंग दिखा रहे हैं. ऐसे में बाहर की हवा से बचने के लिए लोग घरों की खिड़कियां बंद कर रहे हैं और एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं.

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लेकिन बाजार में हर कीमत और साइज के एयर प्यूरीफायर मौजूद हैं. कुछ पर HEPA फिल्टर लिखा है, कुछ में कई लेयर की सफाई का दावा है और कई कंपनियां बड़े कमरे को साफ करने का दावा करती हैं. ऐसे में सिर्फ ब्रांड या ऐड देखकर एयर प्यूरीफायर खरीदना सही फैसला नहीं होगा. अगर आप इस सर्दी अपने घर के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं, तो इन बातों को समझना जरूरी है.

सबसे पहले देखें CADR, सिर्फ कमरे का साइज नहीं

एयर प्यूरीफायर खरीदते समय सबसे जरूरी फीचर CADR यानी Clean Air Delivery Rate है. यह बताता है कि मशीन एक घंटे में कितनी साफ हवा दे सकती है. CADR जितना ज्यादा होगा, उतनी तेजी से मशीन कमरे की हवा में मौजूद कणों को फिल्टर कर सकेगी.

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कई कंपनियां अपने प्यूरीफायर के लिए 300, 400 या 500 वर्ग फुट तक का कवरेज बताती हैं. लेकिन सिर्फ इस दावे पर भरोसा न करें. कमरे का आकार, छत की ऊंचाई और मशीन की हवा साफ करने की कैपेसिटी, तीनों मायने रखते हैं.

उदाहरण के लिए, करीब 200 वर्ग फुट के कमरे के लिए कम से कम 130 CFM CADR की जरूरत पड़ सकती है. 300 वर्ग फुट के कमरे के लिए यह करीब 195 CFM है. ये अनुमान नॉर्मल ऊंचाई वाली छत के लिए हैं. दिल्ली-NCR जैसे ज्यादा प्रदूषण वाले इलाके में कमरे के हिसाब से थोड़ा ज्यादा CADR वाला मॉडल लेना बेहतर हो सकता है. बड़े हॉल के लिए छोटे बेडरूम वाला प्यूरीफायर खरीदने से फायदा सीमित रहेगा.

HEPA फिल्टर होना चाहिए, लेकिन नाम से न हों प्रभावित

दूसरी जरूरी चीज है HEPA फिल्टर. यह हवा में मौजूद PM2.5 जैसे छोटे कणों को पकड़ने में मदद करता है. पटाखों के धुएं और सर्दियों के प्रदूषण में PM2.5 बड़ी चिंता है, क्योंकि ये कण सांस के साथ फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं.

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खरीदते समय देखें कि कंपनी ने फिल्टर की क्षमता और उसका टेस्ट स्टैंडर्ड साफ बताया है या नहीं. सिर्फ 'HEPA जैसी तकनीक' या '99.9 फीसदी सफाई' जैसे ऐड्स वाले दावों पर भरोसा न करें. फिल्टर की असली क्षमता, मशीन का CADR और कमरे के हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा जरूरी है.

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एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी आएगा काम

HEPA फिल्टर मुख्य रूप से हवा में मौजूद कणों को पकड़ता है. लेकिन हर तरह की गैस या गंध को हटाने के लिए यह पर्याप्त नहीं है. इसके लिए एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर मददगार हो सकता है.

अगर आपके घर के आसपास ट्रैफिक, धुआं या दूसरी गंध की समस्या है, तो ऐसा मॉडल देखें जिसमें पर्याप्त मात्रा में एक्टिवेटेड कार्बन हो. ध्यान रखें कि हर कार्बन फिल्टर हर गैस को नहीं हटाता. इसलिए कंपनी से यह जांचें कि वह किन गैसों या गंध को कम करने का दावा करती है.

फिल्टर बदलने का खर्च पहले ही जान लें

एयर प्यूरीफायर खरीदते समय मशीन की कीमत के साथ उसके फिल्टर का खर्च भी जोड़ें. ज्यादातर मॉडल में कुछ समय बाद फिल्टर बदलना पड़ता है. दिल्ली-NCR की धूल और प्रदूषण में फिल्टर जल्दी गंदा हो सकता है. इसलिए कंपनी के बताए फिल्टर लाइफ के साथ यह भी जांचें कि नया फिल्टर कितने रुपये का मिलेगा और आसानी से उपलब्ध है या नहीं.

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Amazon और Flipkart पर कई मॉडल आकर्षक कीमत पर दिख सकते हैं, लेकिन खरीदने से पहले उसी मॉडल के रिप्लेसमेंट फिल्टर की कीमत भी देख लें. अगर फिल्टर बहुत महंगा है या बाजार में उपलब्ध नहीं है, तो सस्ती मशीन भी लंबे समय में महंगी पड़ सकती है.

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शोर, बिजली और सेंसर भी हैं जरूरी

एयर प्यूरीफायर को रोज कई घंटे चलाना पड़ सकता है. इसलिए उसका शोर और बिजली की खपत भी देखें. खासकर बेडरूम के लिए ऐसा मॉडल चुनें जिसमें स्लीप मोड हो और कम आवाज में काम कर सके. मशीन की अधिकतम स्पीड पर शोर ज्यादा हो सकता है, इसलिए केवल स्लीप मोड की आवाज देखकर फैसला न करें.

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PM2.5 सेंसर और रियल टाइम एयर क्वालिटी डिस्प्ले भी उपयोगी फीचर हैं. इनसे कमरे की हवा में बदलाव समझने में मदद मिलती है. ऑटो मोड में मशीन प्रदूषण बढ़ने पर पंखे की स्पीड खुद बढ़ा सकती है. हालांकि सेंसर का आंकड़ा घर के हर कोने की हवा की गारंटी नहीं देता.

ओजोन बनाने वाली मशीन से बचें

कुछ एयर प्यूरीफायर में आयोनाइजर, प्लाज्मा या दूसरी तकनीक का इस्तेमाल होता है. खरीदने से पहले देखें कि मशीन ओजोन तो नहीं छोड़ती. ओजोन फेफड़ों में जलन पैदा कर सकती है और सांस की परेशानी बढ़ा सकती है. ऐसे मॉडल को प्राथमिकता दें जो बिना ओजोन बनाए हवा को फिल्टर करते हों.

क्या एक एयर प्यूरीफायर पूरे घर की हवा साफ कर देगा?

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एक मशीन आम तौर पर उसी कमरे में बेहतर काम करती है जहां उसे रखा गया है. अगर आप बेडरूम में ज्यादा समय बिताते हैं, तो पहले उसी कमरे के हिसाब से प्यूरीफायर खरीदें. बड़े घर या अलग-अलग कमरों के लिए एक छोटी मशीन पर निर्भर रहने से फायदा सीमित रहेगा.

मशीन को दीवार, पर्दे या फर्नीचर से बिल्कुल सटाकर न रखें. हवा आने-जाने की जगह खुली होनी चाहिए. प्रदूषण के दिनों में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने से बाहर के कणों का अंदर आना कम हो सकता है. फिल्टर की सफाई और बदलाव कंपनी के निर्देश के अनुसार करें.

क्या एयर प्यूरीफायर खरीदना जरूरी है?

दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान एयर प्यूरीफायर घर के अंदर PM2.5 का स्तर कम करने में मदद कर सकता है. लेकिन इसे प्रदूषण का पूरा इलाज न समझें. यह बाहर की हवा को साफ नहीं करता, न ही पूरे घर की सुरक्षा की गारंटी देता है. घर में धूम्रपान न करें, धूल कम रखें और बहुत खराब हवा के समय बाहर व्यायाम करने से बचें. बाहर जाना जरूरी हो तो अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क इस्तेमाल करें.

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