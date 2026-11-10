17 चौके, 7 छक्के...सहवाग के बेटे का बड़ा धमाका, आर्यवीर ने तूफानी अंदाज में जड़ दिए 160 रन, पहली बार हुआ ये करिश्मा

अंडर-19 एशिया कप 2026 के 11वें मुकाबले (ग्रुप-ए) में भारतीय जूनियर टीम के ओपनर आर्यवीर सहवाग ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से महफिल लूट ली है. यूएई अंडर-19 के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच में भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने अपनी क्लास दिखाते हुए 168 गेंदों में शानदार शतक जड़ते हुए 160 रनों की पारी खेली.

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अपनी इस शतकीय पारी में उन्होंने 17 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जमाए. मैच में यूएई के कप्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. पिच पर उछाल नहीं था और गेंद काफी नीची रह रही थी. शुरुआत में यूएई के तेज गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए भारतीय ओपनर्स को बांधकर रखा.

कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (17 रन) 14वें ओवर में नूरुल्लाह अयूबी का शिकार बनकर पवेलियन लौट गए. कप्तान के जल्दी आउट होने के बाद भी आर्यवीर का संयम और आक्रामकता देखने लायक थी. उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ अपने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और फुल लेंथ गेंदों को कवर्स और मिड-विकेट के ऊपर से बाउंड्री के पार भेजा.

131 गेंदों में ठोकी सेंचुरी

शुरुआती ओवरों में गेंद को समझदारी से छोड़ने के बाद जैसे ही आर्यवीर पिच पर सेट हुए, उन्होंने अपने पिता वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में शॉट खेलने शुरू कर दिए. उन्होंने नूरुल्लाह अयूबी के एक ही ओवर में लगातार दो चौके जमाकर अपने इरादे साफ कर दिए थे.

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आर्यवीर ने 131 गेंदों में 76.34 के स्ट्राइक रेट से 100 रन बनाए थे. लेकिन शतक पूरा होने के बाद उन्होंने अपने खेलने का अंदाज बदलते हुए तेज गति से रन बनाने का काम किया.

दूसरे छोर से उनका साथ दे रहे वीके विनीत ने भी संभलकर बल्लेबाजी की और कमाल की पारी खेलते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में सात विकेट खोकर 309 रन बनाए.

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