अफेयर, चाइनीज महिला और जासूसी... जानिए अब Nvidia के CEO जेनसन हुआंग के साथ क्या होगा? जांच शुरू

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के CEO जेनसन हुआंग (Jensen Huang) विवादों में घिर गए हैं. उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई है. खुद जेनसेन ह्वांग ने माना कि उनसे गलती हुई है, और उनके विदेशी महिला से अफेयर रहा था. मीडिया रिपोर्ट्स में उस महिला को कथित चीनी जासूस बताया जा रहा है.

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इस विवाद के बाद खुद जेनसेन ह्वांग के एक ईमेल के अनुसार, उन्होंने माना है कि उनका एक चीनी जासूस होने के संदेह के घेरे में आई महिला के साथ अफेयर था, महिला का नाम एलिस हुआंग (Alice Huang) है. इस खुलासे के बाद ग्लोबल टेक्नोलॉजी और राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है.

मामला क्या है, और कैसे चाइनीज महिला के संपर्क में आए?

दरअसल 'द न्यू यॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जेनसेन ह्वांग के संबंध एलिस ह्वांग नाम की एक महिला से रहे हैं. एलिस हुआंग सिंगापुर स्थित एक टेक फर्म 'मेगास्पीड इंटरनेशनल' की एग्जीक्यूटिव रह चुकी हैं, जो एनवीडिया के चिप्स की खरीद से जुड़ी रही है. अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आरोप है कि एलिस हुआंग को चीन के स्टेट सिक्योरिटी मंत्रालय द्वारा कथित तौर पर बीजिंग के लिए खुफिया जानकारी जुटाने और संवेदनशील तकनीकों तक पहुंच बनाने के वास्ते काम पर रखा गया था.

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एलिस हुआंग, जिन्हें हुआंग ले (Huang Le) के नाम से भी जाना जाता है, एक चीनी नागरिक और बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं. उनका वर्किंग प्लेस सिंगापुर और चीन रहा है. चीनी फंड डेटाबेस के मुताबिक एलिस हुआंग ने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में चीनी सरकारी टीवी चैनलों से की थी. इसके बाद उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में काम किया और फिर टेक सेक्टर की ओर रुख किया.

क्या बचेगी जेनसन हुआंग की कुर्सी?

इन सनसनीखेज आरोपों के बाद एनवीडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुरंत एक स्वतंत्र जांच शुरू कर दी. इस दबाव के बीच 63 वर्षीय जेनसन हुआंग ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए एनवीडिया के कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा. अपने संदेश में हुआंग ने लिखा, 'मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, मेरे इन गलत कामों ने मेरी पत्नी और बच्चों को गहरा आघात पहुंचाया है. इसको लेकर मैं कोई बहाना नहीं बना सकता. मैं इसके लिए बेहद शर्मिंदा और क्षमाप्रार्थी हूं.'

उन्होंने यह भी कहा कि वह कंपनी, बोर्ड और शेयरधारकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में कमतर साबित हुए हैं, लेकिन वह कंपनी और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

अब एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग के साथ क्या हो सकता है? क्या उन्हें पद से हटाया जाएगा? ये सवाल इस समय पूरी ग्लोबल टेक इंडस्ट्री और वॉल स्ट्रीट के निवेशकों के बीच सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है. जानकारों के अनुसार केवल अफेयर के मामले सामने आने से आमतौर पर सीईओ को तुरंत नहीं हटाया जाता, अगर उनका नेतृत्व व्यवसाय के लिए बेहद मजबूत हो. हालांकि, चूंकि यह मामला सीधे तौर पर विदेशी जासूसी और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ गया है, इसलिए स्थिति गंभीर है.

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एनवीडिया के स्वतंत्र निदेशक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इस रिश्ते के दौरान कोई संवेदनशील गोपनीय जानकारी या ट्रेड सीक्रेट लीक हुए हैं या नहीं. अगर स्वतंत्र जांच में यह साबित होता है कि कंपनी या देश की सुरक्षा से कोई समझौता हुआ है, तो बोर्ड पर उन्हें हटाने का भारी दबाव बन सकता है.

अमेरिकी संसद की नजर

अमेरिकी सांसदों और रिपब्लिकन नेताओं ने पहले ही इस मामले में कांग्रेस के समक्ष क्लोज्ड-डोर ब्रीफिंग और कड़ी जांच की मांग की है. अमेरिका के निर्यात नियंत्रण नियमों के तहत चीन को एडवांस्ड AI चिप्स बेचने के मामलों पर पहले से ही कड़ी नजर रखी जा रही है. ऐसे में अगर राजनीतिक या दूसरे रास्ते दबाव बढ़ता है, तो कंपनी की साख बचाने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं.

हालांकि एनवीडिया को इस मुकाम तक ले जाने में जेनसेन ह्वांग का बड़ा योगदान है, उन्हें आधुनिक एआई क्रांति का गॉडफादर माना जाता है. जेनसन हुआंग पर इन आरोपों के बीच एनवीडिया का मार्केट कैप लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर है. पिछले कुछ दिनों में कंपनी को भारी नुकसान भी हुआ है. 5 दिन में Nvidia के शेयर 10 फीसदी से ज्यादा टूट चुका है. एक महीने में 18 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है.

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निवेशकों और शेयर बाजार का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि कंपनी के पास फिलहाल जेनसेन हुआंग के जैसा दूसरा विकल्प या उत्तराधिकारी तैयार नहीं है. यही वजह है कि ज्यादातर विश्लेषक मानते हैं कि अगर जासूसी के पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं और हुआंग बोर्ड का पूरा सहयोग करते हैं, तो उनके पद पर बने रहने की संभावना अधिक है. हालांकि इस विवाद से उनकी और कंपनी की छवि को बड़ा धक्का जरूर लगा है.

एनवीडिया (NVIDIA) के सह-संस्थापक और CEO जेनसन हुआंग की अनुमानित नेटवर्थ $155 बिलियन से $162 बिलियन (लगभग ₹13.5 लाख करोड़ से ₹14.5 लाख करोड़) के बीच है. वह फिलहाल दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल हैं.

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