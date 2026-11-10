'भीड़भाड़ से बचें...', लॉरेंस बिश्नोई की हिटलिस्ट के बाद मुंबई पुलिस का अलर्ट

मायानगरी मुंबई के सितारों पर संकट मंडरा रहा है. कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से मिल रही धमकियों की वजह से स्टार्स टेंशन में हैं. सलमान खान, कपिल शर्मा, रोहित शेट्टी के बाद टाइगर श्रॉफ पर हुए हालिया अटैक ने इंडस्ट्री को स्तब्ध कर दिया है. बिश्नोई गैंग को लेकर सितारों के बीच दशहत फैली हुई है. मामले की संजीदगी और लगातार आ रहे इनपुट्स को देखते हुए मुंबई पुलिस ने बी-टाउन स्टार्स के लिए एडवाइजरी जारी की है.

और पढ़ें

सेलेब्स को पुलिस की एडवाइजरी

मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पुलिस ने सभी एक्टर्स से कहा है कि वो सार्वजनिक ठिकानों पर फैंस के बीच जाने से बचें. स्टार्स को भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी गई है. सूत्रों ने बताया कि एक्टर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सबको एहतियातन हिदायत बरतने को कहा गया है.

मालूम हो, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले के बाद कई सेलिब्रिटी के घर के बाहर रेकी किए जाने की जानकारी सामने आई थी. इनमें रणबीर कपूर, आमिर खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और सलमान खान का नाम शामिल था. पुलिस की पूछताछ में शूटर्स ने कई बड़े सेलेब्स के घरों की रेकी किए जाने की बात कबूली थी.

अमिताभ के घर को ग्रेनेड से उड़ाने की धमकी मिली थी. दिलजीत दोसांझ के दिल्ली में हुए कॉन्सर्ट को लेकर भी धमकी मिली थी. सिंगर के कॉन्सर्ट में सुसाइड अटैक करने की धमकी आई थी. धमकियों का ये सिलसिला यहीं नहीं थमा. तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को भी धमकी मिली. हालांकि कुछ धमकियां जांच में फेक पाई गईं. तुषार और आयुष्मान को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताकर धमकाने वाला शख्स फेक निकला. जांच में सामने आया कि वो लॉरेंस के नाम पर कई सितारों को धमका चुका था. वैभव मिश्रा नाम का ये शख्स बेंगलुरू से आईटी इंजीनियर निकला. उसका लॉरेंस गैंग से कोई संबंध नहीं है.

Advertisement

टाइगर पर हुई फायरिंग से हिला बॉलीवुड

18 अक्टूबर को जुहू में टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर गोलीबारी हुई थी. एक्टर को मालूमी चोट आई थी. लेकिन उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ था. लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से हमले की जिम्मेदारी ली गई थी. धमकी भरा लेटर शेयर किया गया था. जिसके मुताबिक, सलमान खान संग करीबी रखने की वजह से टाइगर को टारगेट किया गया था.



---- समाप्त ----