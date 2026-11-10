6.5 किलो सोने की रंगोली...सोने के हार, चूड़ियों और अंगूठियों की गई तैयार

दिवाली पर आपने घरों में फूलों, रंगों और चावल से बनी रंगोली तो खूब देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोने के गहनों से बनी रंगोली देखी है? दुबई में ऐसी ही एक अनोखी रंगोली लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. इसकी खास बात यह है कि इसे रंगों या फूलों से नहीं, बल्कि सोने के गहनों से तैयार किया गया है. इस रंगोली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, दुबई के सिटी सेंटर डीरा में 6 नवंबर को एक ज्वेलरी ब्रांड ने सोने से बनी इस खास रंगोली को लोगों के सामने पेश किया. इस रंगोली को बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने लॉन्च किया. इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.

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6.5 किलो सोने से तैयार हुई रंगोली

इस रंगोली को बनाने में कुल 6.5 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है. इसे बनाने के लिए सोने के 213 अलग-अलग गहनों और टुकड़ों को एक साथ सजाया गया. पूरी रंगोली का आकार करीब 2×2 मीटर है. आमतौर पर रंगोली बनाने के लिए रंगीन पाउडर, फूलों की पंखुड़ियों और चावल का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इस बार इन सभी चीजों की जगह सोने के गहनों को लगाया गया. इसमें सोने के हार, चूड़ियां, अंगूठियां और बालियां शामिल थीं. इन सभी गहनों को बहुत सावधानी से एक खास डिजाइन में सजाया गया. रंगोली में दोनों तरफ एक जैसा डिजाइन और त्योहार से जुड़े शुभ निशान बनाए गए, जिससे यह देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी.

10 लोगों ने 16 घंटे में तैयार की रंगोली

सोने के इतने सारे गहनों को एक सुंदर डिजाइन में लगाना आसान काम नहीं था. इसके लिए 10 लोगों की एक टीम बनाई गई थी. टीम के सदस्यों ने करीब 16 घंटे तक लगातार मेहनत की. हर एक गहने को हाथ से उठाकर सही जगह पर लगाया गया. इस तरह धीरे-धीरे पूरी रंगोली तैयार हुई. इसकी खूबसूरती और सोने की चमक ने वहां आने वाले लोगों का ध्यान खींच लिया.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस अनोखी रंगोली का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद किया जा रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने इसे बेहद खूबसूरत बताया, तो कुछ ने लिखा कि ऐसी रंगोली केवल दुबई में ही देखने को मिल सकती है. एक यूजर ने लिखा कि यह रंगोली बेहद शानदार है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि इसे देखकर वह हैरान रह गया.

दुबई में चल रहा है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स

यह खास रंगोली दुबई में चल रहे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का हिस्सा है. इसका आयोजन दुबई के फेस्टिवल और रिटेल विभाग के सहयोग से किया गया है. दुबई में यह उत्सव 12 नवंबर तक चलेगा. इस दौरान शहर में कई तरह के त्योहार से जुड़े कार्यक्रम और खास सजावट देखने को मिल रही हैं. सोने से बनी यह रंगोली भी इसी उत्सव का एक खास आकर्षण है. कुल मिलाकर, भारत में रंगोली की परंपरा को दुबई में एक अलग और शाही अंदाज में पेश किया गया है. फूलों और रंगों की जगह सोने के गहनों से बनी इस रंगोली ने लोगों को हैरान कर दिया है.

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