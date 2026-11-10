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Telegram पर गांजे का ऑर्डर, ई-कॉमर्स पैकेट में डिलीवरी... नोएडा में 55 लाख की तस्करी का भंडाफोड़

नोएडा के बिसरख में पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 55 किलो 124 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 55 लाख रुपये बताई जा रही है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पिछले दो साल से टेलीग्राम के जरिए गांजे की बुकिंग लेते थे.

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पुलिस गिरफ्त में आरोपी तस्कर. (Photo: ITG)
पुलिस गिरफ्त में आरोपी तस्कर. (Photo: ITG)

सेंट्रल नोएडा स्थित थाना बिसरख पुलिस ने सोमवार को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की. इस दौरान टीम ने गांजा तस्करी में शामिल तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से कुल 55 किलो 124 ग्राम नाजायज गांजा और घटना में इस्तेमाल हुंडई एसेंट कार बरामद की है. बरामद गांजे की कीमत करीब 55 लाख रुपये है. पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी टेलीग्राम के माध्यम से गांजे की बुकिंग लेते थे. यह खेल आरोपी पिछले 2 साल से चला रहे थे.

डीसीपी सेंट्रल नोएडा डॉ. प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि सोमवार को निर्माणाधीन बिल्डिंग गोल्डन ग्रांड रोड से तीनों आरोपियों को अवैध गांजे की खेप के साथ रंगे हाथों दबोच लिया गया. आरोपियों ने बताया कि वह अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर ओडिशा और अन्य क्षेत्रों से कम दामों में गांजा लाते थे. इसके बाद कार के जरिए इसे स्थानीय युवाओं और गांजा पीने के शौकीन लोगों तक पहुंचाते थे. 

पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथ किया गिरफ्तार. (Photo: ITG)

ऊंचे दामों पर बेचते थे गांजा
गांजे को विभिन्न ई-कॉमर्स कंपनियों की पन्नियों में पैक किया जाता था. जिससे किसी को शक न हो. टेलीग्राम ऐप और ऑनलाइन पार्सल के माध्यम से मांग के अनुसार डोर टू डोर आपूर्ति की जाती थी. गांजे की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण ग्राहक इसे ज्यादा पसंद करते थे, जिससे आरोपी इसे ऊंचे दामों पर बेचते थे. 

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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आलम खान (30) निवासी गाजियाबाद, वसीम (26) निवासी बागपत व लक्ष्य राठौर (19) निवासी चोटपुर कॉलोनी थाना सेक्टर-63 नोएडा के रूप में हुई है. आरोपी वसीम का आपराधिक इतिहास भी है. उसके खिलाफ थाना गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में मुकदमा अपराध संख्या पहले से मामला दर्ज है. आपको बता दें कि यह कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, जब तस्करों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले भी पुलिस टीम इस तरह की कार्रवाई कर चुकी है. 

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