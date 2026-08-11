10000mAh की बड़़ी बैटरी के साथ आ रहा है iQOO Neo 11 Ultra, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स लीक

स्मार्टफोन की बैटरी खत्म होने की टेंशन से परेशान रहने वालों के लिए iQOO जल्द ही बड़ा फोन लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी की Neo और Z सीरीज में दो नए फोन चर्चा में हैं. इनमें iQOO Neo 11 Ultra और iQOO Z11s शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों फोन 18 अगस्त को चीन में पेश किए जा सकते हैं. इनमें Z11s सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसमें 10,000mAh की बैटरी मिलने की बात सामने आई है जो एक पावरबैंक के बराबर है.

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iQOO Neo 11 Ultra को कंपनी ज्यादा पावर और परफॉर्मेंस वाले फोन के तौर पर पेश कर सकती है. सामने आई जानकारी के मुताबिक इसमें MediaTek का Dimensity 9500 चिपसेट, 2K डिस्प्ले और 100W फास्ट चार्जिंग दी जा सकती है. फोन में करीब 9,100mAh की बैटरी होने की बात भी सामने आई है. हालांकि इन स्पेसिफिकेशन में से कुछ जानकारी अभी रिपोर्ट्स और लीक पर आधारित है.

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वहीं iQOO Z11s का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसकी बैटरी हो सकती है. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसमें 10,000mAh बैटरी दी जाएगी. इसके साथ 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलने की भी बात कही जा रही है. अगर यह जानकारी सही निकलती है तो यह फोन उन यूजर्स को खास तौर पर पसंद आ सकता है जो गेमिंग, वीडियो और लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करते हैं.

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Neo 11S भी आएगा?

इन नए फोन की चर्चा अचानक शुरू नहीं हुई है. पिछले कुछ महीनों से iQOO Neo 11S को लेकर कई लीक सामने आते रहे हैं. जून में सामने आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि फोन में 2K रेजॉल्यूशन वाला 144Hz OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. साथ ही MediaTek Dimensity 9500 सीरीज की चिप मिलने की बात कही गई थी. गीकबेंच पर कथित लिस्टिंग में 16GB RAM और Android 16 का भी जिक्र था.

इसके बाद जुलाई में आई रिपोर्ट्स में फोन की बैटरी को 8,000mAh से ज्यादा बताया गया था. एक रिपोर्ट में 8,000mAh बैटरी, 100W चार्जिंग और 2K 144Hz डिस्प्ले की जानकारी सामने आई थी. कुछ रिपोर्ट्स में IP68/IP69 रेटिंग और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर जैसी चीजों का भी दावा किया गया था.

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यानी iQOO इस बार सिर्फ तेज प्रोसेसर देने पर फोकस नहीं कर रही है. कंपनी बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और तेज चार्जिंग जैसे फीचर्स के साथ फोन को पावर यूजर्स के लिए तैयार कर सकती है.

Dimensity 9500 क्यों है खास?

Neo 11 Ultra और Neo 11S में MediaTek का Dimensity 9500 चिपसेट दिया जाएगा. Neo 11S की गीकबेंच लिस्टिंग में इसी चिपसेट का नाम सामने आया था. उस लिस्टिंग में फोन के 16GB RAM वेरिएंट और Android 16 पर चलने की जानकारी भी मिली थी.

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iQOO की Neo सीरीज पहले से ही परफॉर्मेंस और गेमिंग पर फोकस करती रही है. इसलिए नई सीरीज में इस चिप का इस्तेमाल कंपनी को हाई-परफॉर्मेंस फोन की कैटेगरी में मजबूत कर सकता है. हालांकि असली परफॉर्मेंस का पता फोन के लॉन्च और इस्तेमाल के बाद ही चलेगा.

क्या भारत में भी आएंगे ये फोन?

फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि सामने आई लॉन्च जानकारी चीन के बाजार से जुड़ी है. भारत में Neo 11 Ultra या Z11s की लॉन्च डेट को लेकर अभी पक्की जानकारी नहीं है. इसलिए चीन की लॉन्च खबर को भारत की लॉन्च डेट मानना सही नहीं होगा.

iQOO के भारत पोर्टफोलियो को लेकर भी तस्वीर थोड़ी अलग है. हाल की रिपोर्ट्स में भारत में Neo सीरीज की नई डिवाइस को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं. इसलिए भारतीय यूजर्स को कंपनी के आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना होगा.

iQOO का फोकस अब सिर्फ स्पीड पर नहीं

पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन कंपनियों के बीच सिर्फ प्रोसेसर और कैमरा की लड़ाई नहीं रह गई है. अब बैटरी भी बड़ा हथियार बन रही है. 7,000mAh और 8,000mAh से आगे बढ़कर कंपनियां 9,000mAh और 10,000mAh तक की बैटरी वाले फोन पर काम कर रही हैं.

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