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TV पर गदर मचाएंगे क्रिकेटर रोहित शर्मा, लेकर आ रहे 'Rohit Sharma Show', टूटेंगे TRP के रिकॉर्ड!

Rohit Sharma TV Debut: क्रिकेट के मैदान पर तहलका मचाने वाले रोहित शर्मा अब टीवी पर गदर मचाने को तैयार हैं. रोहित जल्द ही अपना टीवी शो लेकर आ रहे हैं. इस शो में क्या खास होगा... जानना नहीं चाहेंगे आप?

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रोहित शर्मा कर रहे टीवी डेब्यू (Photo: Instagram @rohitsharma45)
रोहित शर्मा कर रहे टीवी डेब्यू (Photo: Instagram @rohitsharma45)

क्रिकेट और शोबिज का कनेक्शन हमेशा से काफी गहरा रहा है. मैदान पर चौके-छक्के लगाने वाले कई क्रिकेटर्स टीवी शोज में भी धाक जमा चुके हैं. इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है. अब भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा टीवी पर धांसू डेब्यू करने जा रहे हैं. रोहित के अप-कमिंग डेब्यू शो के ऐलान ने फैंस को क्रेजी कर दिया है. 

टीवी पर छाने को तैयार रोहित शर्मा

टेस्ट और टी20 क्रिकेट से रिटायर होने के बाद रोहित शर्मा अब एंटरटेनमेंट की दुनिया में गदर मचाने को पूरी तरह से तैयार हैं. टीवी पर वो अपना खुद का 'Rohit Sharma Show' लेकर आ रहे हैं  इसे 'द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट डेब्यू' बताया जा रहा है. 

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सोनी टीवी ने रोहित शर्मा के शो का एक प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके फैंस को गुडन्यूज दी है. शो जल्द लॉन्च होने वाला है. हालांकि, अभी इसी तारीख का खुलासा नहीं हुआ है. रोहित शर्मा प्रोमो वीडियो में कैमरा एंगल को हर तरह से चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वो कैमरा मैन को अलग-अलग एंगल से शूट करने के इंस्ट्रक्शन्स भी देते दिखे. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- स्टेज रेडी. कैमरा रेडी...जल्दी मिलते हैं. 

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यहां देखें शो का प्रोमो वीडियो-

शो में क्या होगा खास?

हालांकि, चैनल और रोहित शर्मा ने शो से जुड़ी ज्यादा डिटेल अभी शेयर नहीं की है, जिस वजह से फैंस के बीच सस्पेंस बरकरार है. लेकिन वीडियो देखकर लग रहा है कि शो में रोहित एक एंकर या प्रेजेंटर के तौर पर नजर आ सकते हैं. ऐसे में फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल काफी ज्यादा हाई हो चुका है. 

रोहित का वायरल 'गार्डन' डायलॉग
सोनी टीवी ने मई में भी शो का एक टीजर जारी किया था, जिसमें फैंस रोहित से उनका पॉपुलर ऑन-फील्ड डायलॉग दोहराने की रिक्वेस्ट करते दिखे थे, जो रोहित ने मैच के दौरान अपने फील्डर्स से कहा था- कोई भी गार्डन में नहीं घूमेगा. हालांकि, फैंस के बार-बार रिक्वेस्ट करने पर रोहित इरिटेट हो जाते हैं. वो कहते हैं- एक डायलॉग इतना वायरल हो गया...पूरा शो आएगा तो क्या होगा?

रोहित शर्मा के टीवी डेब्यू की खबर सामने आते ही फैंस खुशी से गदगद हो गए हैं. शो के प्रोमो वीडियो के कमेंट सेक्शन में फैंस रोहित का टीवी की दुनिया में वेलकम कर रहे हैं. रोहित शर्मा के शो का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. वैसे आप कितना एक्साइटेड हैं.

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