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Protein diet and Cholesterol? क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? किनको है खतरा

आजकल प्रोटीन डाइट का चलन बढ़ा है. कुछ लोग इसके लिए सप्लीमेंट भी लेते हैं. ज्यादा प्रोटीन लेना किडनी को तो नुकसान करता ही है, लेकिन क्या इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है? इस बारे में डॉक्टर से जानते हैं.

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प्रोटीन डाइट से दिल पर असर? ( PHOTO-ITGD)
प्रोटीन डाइट से दिल पर असर? ( PHOTO-ITGD)

आजकल लोगों में प्रोटीन डाइट लेने का शौक बढ़ गया है. डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने वजन के हिसाब से रोज प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेते है. इसके लिए सप्लीमेंट भी लेने लगते हैं, लेकिन क्या ये प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? किन लोगों की सेहत को इससे खतरा हो सकता है. 

WHO कि गाइडलाइन के मुताबिक, एक व्यक्ति को प्रतिदिन अपने शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम के हिसाब से लगभग 0.8 ग्राम से 1.0 ग्राम प्रोटीन लेना होता है. उदाहरण के लिए, 60 किलोग्राम वजन वाले सामान्य व्यक्ति को रोजाना लगभग 48 से 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन कुछ लोग इससे ज्यादा प्रोटीन लेते हैं. इसके हार्ट पर असर के बारे में मेदांता मूलचंद हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉ. तरुण कुमार ने बताया है.

यह भी पढ़ें: ज्यादा प्रोटीन खाना हमेशा फायदेमंद नहीं! नई स्टडी ने बताया एक दिन में कितना है जरूरी

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क्या प्रोटीन लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? 

डॉ. तरुण कुमार बताते हैं कि सही मात्रा में लेने पर प्रोटीन ज़्यादातर स्वस्थ वयस्कों के लिए सेफ होता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में लेने या बिना वजह प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से कुछ खास बीमारियों वाले लोगों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं. जैसे अगर कोई सामान्य व्यक्ति जरूरत से ज्यादा प्रोटीन ले रहा है तो उसको  पेट फूलना, गैस, ऐंठन, जी मिचलाना या दस्त जैसी समस्या हो सकती है. कुछ लोगों में मुंहासे भी हो सकते हैं.

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अधिक प्रोटीन लेने से किडनी पर फिल्टर करने का काम बढ़ सकता है. क्रोनिक किडनी की बीमारी वाले लोगों को डॉक्टर या डायटीशियन की सलाह से ही प्रोटीन की मात्रा तय करनी चाहिए. अधिक मात्रा में लेने से किडनी की बीमारी बढ़ने का रिस्क होता है. 

प्रोटीन सप्लीमेंट का दिल की सेहत पर कितना असर

अधिकतर लोगों के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट सीधे तौर पर दिल की बीमारी का कारण नहीं बनता है.  लेकिन इसमें कुल कैलोरी की मात्रा, प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल क्वालिटी और यह है देखा जाता है कि क्या व्यक्ति के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट लेना वाकई ज़रूरी है या नही, अगर आपकी रोजाना की डाइट से आपको पहले से ही पर्याप्त प्रोटीन मिल रहा है, तो अधिक मात्रा में  प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से आमतौर पर कोई खास फायदा नहीं होता है. 

यह भी पढ़ें: Protein benefits to your body: क्या होगा यदि रोजाना 50-60 ग्राम प्रोटीन लेंगे? वेट लॉस के साथ हो सकते हैं ये असर

फिर प्रोटीन के लिए क्या खाना चाहिए

डॉ तरुण बताते हैं कि प्रोटीन पाउडर पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं है. आप अपने खानपान से भी शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं. इसके लिए दालें, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हैं. जो लोग नॉन वेज खाते हैं वह प्रोटीन के लिए अंडे और मीट खा सकते हैं.

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