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Apple iPhone 18 Pro के लॉन्च से पहले सस्ता मिल रहा 17 Pro Max, Flipkart सेल में आया कमाल का ऑफर

Flipkart Freedom Sale की शुरुआत हो चुकी है. इस दौरान iPhone 17 Pro Max को बेहतर डील्स के साथ खरीदा जा सकेगा. अगले महीने iPhone 18 Pro लॉन्च होने जा रहा है, उससे पहले iPhone 17 Pro Max को सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,49,900 रुपये में लॉन्च हुआ था. (Photo: Apple)
iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,49,900 रुपये में लॉन्च हुआ था. (Photo: Apple)

ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर फ्रीडम सेल की शुरुआत सभी के लिए हो चुकी है. सेल के दौरान ऐपल के iPhone पर डील्स मिल रही हैं. iPhone 15 से लेकर 17 तक पर ऑफ मिल रहा है.   

Apple iPhone 17 Pro Max को फ्लिपकार्ट सेल के दौरान खरीदने पर 16 हजार रुपये की सेविंग करने का मौका मिल रहा है. आइए इस डील के बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

iPhone 17 Pro Max को बीते साल सितंबर में 1,49,999 रुपये में लॉन्च किया था. अब इस हैंडसेट को फ्लिपकार्ट सेल के दौरान 1,41,999 रुपये में लिस्ट किया है और बैंक ऑफर के तहत 8 हजार रुपये तक की एक्स्ट्रा सेविंग की जा सकती है. ऐसे में यूजर्स को 16 हजार रुपये की सेविंग होगी. 

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iPhone 17 Pro Max पर और भी कई बैंक ऑफर

iPhone 17 Pro Max के साथ और भी बैंक डिस्काउंट मिल रहा है, जिनका फायदा उठाकर ऑफर का फायदा उठाया जा सकता है. साथ ही पुराने हैंडसेट को एक्सचेंज करके कीमत को और भी कम किया जा सकेगा. पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू उसकी कंडिशन पर निर्भर करती है. 

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यह भी पढ़ें: AI स्मार्टफोन के दौर में GenZ क्यों खरीद रहे हैं पुराने स्टाइल का फीचर फोन? नहीं काम करता है कोई ऐप

iPhone 17 Pro Max के स्पेसिफिकेशन्स 

iPhone 17 Pro Max में 6.9 इंच का LTPO सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले दिया है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलता है. इसमें स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 90.7 परसेंट तक का मिलता है. साथ ही कंपनी ने स्क्रीन की सुरक्षा के लिए सेरेमिक शील्ड 2 का इस्तेमाल किया है. इसमें एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का यूज किया है. iPhone 17 Pro Max में ऐपल का A19 (3nm) चिपसेट का यूज किया है. इसमें ऐपल जीपीयू दिया है.  

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन का अगला ट्रेंड बनेगा 'पासपोर्ट' डिजाइन, पहले सैमसंग और अब ऐपल कर रहा तैयारी

iPhone 17 Pro Max का कैमरा सेटअप 

iPhone 17 Pro Max में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें तीनों ही सेंसर 48-48 मेगापिक्सल के हैं. इसमें अल्ट्रावाइड और पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है. इसमें 18 मेगापिक्सल का मल्टी-आस्पेक्ट कैमरा दिया है. 

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