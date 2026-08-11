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ट्रेन में हनीमून के बाद अब शताब्दी एक्सप्रेस में बर्थडे बैश! वायरल वीडियो की जांच में जुटा रेलवे

ट्रेन में हनीमून विवाद के बाद अब नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस में ऑन-ड्यूटी टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा बर्थडे सेलिब्रेट करने का वीडियो वायरल हुआ है. कोच के भीतर स्टाफ केक काटता और माला पहनाता दिखा. मामला सामने आने पर झांसी रेल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है.

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ट्रेन में जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल (Photo- Screengrab)
ट्रेन में जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल (Photo- Screengrab)

Uttar Pradesh News: झांसी से होकर गुजरने वाली नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस के कोच के भीतर टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इस 44 सेकेंड के वायरल वीडियो में झांसी का चेकिंग स्टाफ ऑन-ड्यूटी वर्दी पहने अपने साथी का केक कटवाते और फूल-माला पहनाते दिख रहा है. यह घटना तीन से चार दिन पुरानी बताई जा रही है. इससे पहले 6 जुलाई 2026 को नंदीग्राम एक्सप्रेस में हनीमून सुइट बनाने का मामला सामने आया था. इस ताजा घटना के सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है.

ट्रेन कोच के अंदर चेकिंग स्टाफ ने काटा केक

वायरल हो रहे 44 सेकेंड के वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि शताब्दी एक्सप्रेस के कोच के अंदरूनी हिस्से में रेलवे का चेकिंग स्टाफ मौजूद है. यूनिफॉर्म में दिख रहे कर्मचारी अपने साथी का जन्मदिन मना रहे हैं, जहां केक काटने के साथ-साथ माला पहनाकर जश्न मनाया जा रहा है.

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वीडियो में दिख रही ड्रेस नई दिल्ली-भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस के टिकट चेकिंग स्टाफ की बताई जा रही है. ऑन-ड्यूटी कर्मचारियों द्वारा इस तरह कोच के अंदर जन्मदिन मनाए जाने के बाद रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं.

ये भी पढ़ें- 'सुहागरात कोच' के वायरल वीडियो पर उठा सवाल, रेलवे ने बताया- यह गलत नहीं

रेलवे ने दिए जांच के आदेश, एक्शन पर टिकी नजरें

नंदीग्राम एक्सप्रेस वाले मामले में रेलवे ने टिकट चेकिंग स्टाफ को जिम्मेदार मानकर सस्पेंड कर दिया था. अब इस नए मामले में खुद चेकिंग स्टाफ ही शामिल नजर आ रहा है. झांसी मंडल के पीआरओ मनोज कुमार ने बताया कि बर्थडे सेलिब्रेशन का यह वीडियो उनके संज्ञान में आया है. रेलवे प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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