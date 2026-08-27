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बच्चों के लिए Meta का बड़ा एक्शन! Instagram पर लगेगी 2 घंटे की लिमिट

Facebook और Instagram में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. 2 घंटे की लिमिट, नाइट ब्लॉक, स्कूल मोड और ब्रेक रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिल सकते हैं.

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मेटा कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ कैलिफोर्निया के कोर्ट में एक केस चल रहा था. इसमें मेटा पर बच्चों की मेंटल हेल्थ को खराब करने का आरोप लगाया जा रहा था. यह भी कहा जा रहा था कि मेटा ने जानबूझकर Facebook और Instagram के ऐप्स को इस तरह डिजाइन किया है, जिससे छोटे बच्चों को इसकी लत लग सकती है.

हालांकि, केस का फैसला आने से पहले ही मार्क जुकरबर्ग ने करीब सवा 1 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक समझौता कर लिया है. इसके अलावा सोशल मीडिया ऐप्स में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

Facebook और Instagram में क्या बदलाव होने वाले हैं?

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फेसबुक पर आरोप लगाया जा रहा था कि सोशल मीडिया ऐप्स को इस तरह डिजाइन किया गया है, जिससे बच्चे इनका ज्यादा इस्तेमाल करने लगें. इन्हीं दिक्कतों को कम करने के लिए ऐप्स में ये बड़े बदलाव किए जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: पहले लगाया फोन का चस्का, अब Meta की निकली हेकड़ी, देने पड़ेंगे सवा 1 लाख करोड़ रुपये

2 घंटे की सख्त लिमिट

18 साल से कम उम्र के जिन बच्चों का फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, उनके लिए दिनभर में 2 घंटे की इस्तेमाल लिमिट दी जा सकती है. इस बदलाव से बच्चों का स्क्रीन टाइम कम हो सकता है और वे बाहर खेलने या दूसरी एक्टिविटी में ज्यादा समय दे सकते हैं.

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कंटेंट में होंगे ये बड़े बदलाव

ऐप्स पर ब्यूटी फिल्टर्स को बैन किया जा सकता है. इससे बच्चों में होने वाली इनसिक्योरिटी और दूसरों की नकल करने की वजह से होने वाला मेंटल स्ट्रेस कम करने में मदद मिल सकती है. इससे बच्चे सोशल मीडिया पर दिखने वाली फेक तस्वीरों को देखकर खुद को लेकर परेशान भी कम हो सकते हैं.

ऐप्स में नए फीचर्स भी आ सकते हैं, जिनकी मदद से एल्गोरिदम की वजह से दिखाई जाने वाली फीड को डीएक्टिवेट किया जा सकेगा. साथ ही लाइक्स और दूसरे लोगों के रिएक्शन को भी छिपाया जा सकता है.

रात में ब्लॉक रहेगा ऐप

मेटा के Facebook और Instagram में ऐसा फीचर भी दिया जा सकता है, जिससे रात के समय ऐप का एक्सेस अपने आप बंद हो जाएगा. यह रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक हो सकता है. इससे रातभर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले बच्चों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक नोटिफिकेशन भी साइलेंट मोड पर जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: META की 2.3 करोड़ की छोड़ी नौकरी, दे रहे हैं स्टार्टअप फाउंडर्स को कोचिंग, हफ्ते में केवल 20 घंटे करते हैं काम

स्कूल मोड

स्कूल के समय जो बच्चे फोन लेकर जाते हैं, वे कई बार घरवालों से बात करने के लिए फोन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्लास के दौरान सोशल मीडिया से ध्यान न भटके, इसके लिए स्कूल मोड दिया जा सकता है. इस दौरान सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक नोटिफिकेशन साइलेंट हो सकते हैं, ताकि पढ़ाई के समय कोई डिस्टर्बेंस न हो.

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दिमाग को शांत करने का रिमाइंडर

15 मिनट से ज्यादा ऐप का इस्तेमाल करने के बाद बच्चों को ब्रेक लेने के लिए एक रिमाइंडर मिल सकता है. इससे वे ज्यादा देर तक ऐप इस्तेमाल करने से बच सकते हैं और समय-समय पर ब्रेक ले सकते हैं.

इन सभी बदलावों का मकसद बच्चों को सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करवाना और सोशल मीडिया की वजह से होने वाले मेंटल स्ट्रेस को कम करना है.

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