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How To Get Rid Of Earthworms: बारिश में घर में रेंगने लगे हैं केंचुए? फर्श पर छिड़कें रसोई की ये 2 रुपये की चीज, तुरंत भागेंगे दूर

How To Get Rid Of Earthworms: बारिश के बाद अगर घर के आंगन, गमलों, बाथरूम या किचन में बार-बार केंचुए नजर आने लगे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आपके घर में बारिश में केंचुए घर के अंदर क्यों घुस आते हैं, तो आप उन्हें दूर रखने के लिए 5 देसी तरीके अपना सकते हैं. इन तरीकों की मदद से आप दोबारा उनकी एंट्री रोक सकते हैं.

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केंचुओं को दूर रखने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है. (Photo: ITG)
केंचुओं को दूर रखने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है. (Photo: ITG)

How To Get Rid Of Earthworms: बारिश ना केवल मौसम को सुहाना बनाता है, बल्कि बहुत सी परेशानियां भी बढ़ाता है. बारिश में घर की सफाई को लेकर परेशानी भी बढ़ जाती है. खासकर तेज बारिश के बाद अक्सर गार्डन, आंगन में रखे गमलों, बाथरूम या रसोई के फर्श पर केंचुए रेंगते नजर आने लगते हैं. रेंगते केंचुओं को देखकर किसी का भी मूड खराब हो जाता है. इसके साथ ही ये बहुत गंदे भी लगते हैं. दरअसल, ज्यादा बारिश होने पर मिट्टी के अंदर पानी भर जाता है. ऐसे में केंचुए सूखी और सुरक्षित जगह की तलाश में बाहर निकल आते हैं और कई बार घर के अंदर तक पहुंच जाते हैं.

अगर आपके घर में भी बारिश के दिनों में बार-बार केंचुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें हटाने के लिए हर बार तेज केमिकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान देसी तरीके अपनाकर आप उन्हें आसानी से अपने घर से दूर रख सकते हैं. चलिए जानते हैं क्या हैं केंचुओं को दूर रखने के आसान तरीके.

1. नमक:  केंचुओं को दूर रखने के लिए सफेद नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है. उनकी स्किन नमी वाली और सेंसिटिव होती है. नमक के कॉन्टैक्ट में आते ही उनके शरीर से नमी कम होने लगती है, जिससे वे उस जगह से हटने लगते हैं. ऐसे में अगर आप केंचुओं को दूर रखना चाहते हैं, तो जिस जगह से वो अंदर आ रहे हैं या जहां ज्यादा दिखाई देते हैं, वहां नमक छिड़क दें.
 
2. बेकिंग सोडा: बेकिंग सोडा भी केंचुओं को दूर भगाने में मददगार साबित होता है. इसकी महक केंचुओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है. जब भी आपको लगे कि घर में केंचुएं दिख रहे हैं, तब या तो बेकिंग सोडा छिड़क दें या फिर पानी में बेकिंग सोडा डालकर लगाए पोछा लगाएं.   

3. सिरके से करें सफाई: सफेद सिरका की तेज गंध और एसिडिक नेचर केंचुओं को पसंद नहीं आती. इसकी वजह से वे सिरके वाली जगह से दूर रहने लगते हैं. बारिश के मौसम में घर के आसपास केंचुओं को आने से रोकने के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है.

एक स्प्रे बोतल में आधा पानी और आधा सिरका मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें. इस मिश्रण को घर के एंट्री पॉइंट्स, गमलों के आस-पास और नालियों पर स्प्रे करें.

4. लहसुन-मिर्च वाला स्प्रे: केंचुए तेज महक वाली चीजों से दूर रहना पसंद करते हैं. ऐसे में लहसुन और हरी मिर्च से तैयार किए गए लिक्विड को नेचुरल रिपेलेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. कुछ लहसुन की कलियां और 2-3 हरी मिर्च पीसकर पानी में अच्छी तरह उबाल लें. ठंडा होने पर इसे छानकर स्प्रे बोतल में भरें और उन जगहों पर छिड़कें, जहां से बारिश के दौरान केंचुए घर में एंट्री करते हैं.

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 5. मिट्टी का तेल और फिनाइल: अगर बारिश के दिनों में घर में बहुत ज्यादा केंचुए दिखाई दे रहे हैं, तो तेज महक वाले फिनाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसकी महक केंचुओं को इन जगहों से दूर रखने में मदद कर सकती है.

घर की नालियों, दरवाजे के आसपास और उन कोनों में थोड़ी मात्रा में फिनाइल डालें, जहां से केंचुए अंदर आते हैं. हालांकि, बच्चों और पालतू जानवरों की मौजूदगी में इसे इस्तेमाल करते समय खास सावधानी बरतें.

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घर में केंचुए आने से रोकने के लिए अपनाएं ये तरीके

नालियों पर जाली लगाएं: बाथरूम, किचन और आंगन की नालियों को खुला न छोड़ें. जालीदार कवर लगाकर छोटे जीवों के अंदर आने का रास्ता कम किया जा सकता है.

घर के आसपास पानी जमा न होने दें: बारिश के बाद गमलों, बाल्टियों और दूसरे बर्तनों के आसपास जमा पानी को हटा दें.

दरवाजों के नीचे की जगह देखें: अगर बाहर की मिट्टी सीधे दरवाजे तक आती है, तो बारिश के पानी के साथ केंचुओं के अंदर आने की संभावना बढ़ सकती है. जरूरत हो तो डोर सील का इस्तेमाल करें.

नमी वाली जगहों को सुखाएं: बाथरूम, स्टोर रूम और आंगन के कोनों में पानी जमा न रहने दें. फर्श को जितना हो सके सूखा रखें.

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केंचुआ दिखे तो बाहर छोड़ें: अगर घर के अंदर एक-दो केंचुए दिखाई दें, तो उन्हें किसी कागज या छोटे डिब्बे की मदद से उठाकर मिट्टी वाली बाहरी जगह पर छोड़ सकते हैं.

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