ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन और निकाह, मेरठ में जाकिर सैफी का गंदा खेल, पीड़िता की आपबीती सुन कांप जाएगी रूह

मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम की रहने वाली एक महिला ने अपने पति और उसके परिचितों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला ने पुलिस अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है. महिला ने पति पर जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करने, अश्लील वीडियो के जरिए दबाव बनाने, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने, मारपीट करने और अनैतिक कार्य करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है. महिला के मुताबिक, करीब आठ साल पहले जाकिर सैफी ने उसे प्रेम जाल में फंसाया था. आरोप है कि इसी दौरान उसकी इच्छा के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और उसका वीडियो भी बना लिया गया. महिला का कहना है कि बाद में इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया.
महिला के अनुसार, वीडियो वायरल करने की धमकी के बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया. इसके बाद 30 अप्रैल 2018 को मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार जाकिर सैफी के साथ उसका निकाह कराया गया. महिला का आरोप है कि निकाह के बाद भी उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुईं. उसके मुताबिक, पति लगातार उसके साथ मारपीट करता था और गाली-गलौज करता था. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था.
शिकायत में महिला ने पति पर उसके साथ लगातार दबाव बनाने का आरोप लगाया है. महिला के मुताबिक, पति उस पर अनैतिक कार्य करने के लिए भी दबाव बनाता था. जब वह इसका विरोध करती थी तो उसके साथ मारपीट की जाती थी. महिला ने अपनी शिकायत में परिवार न्यायालय से जुड़े मामले का भी जिक्र किया है. उसका दावा है कि पति ने परिवार न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया और उसकी जानकारी के बिना एकपक्षीय आदेश के आधार पर 9 जनवरी 2023 को दोनों के निकाह को शून्य घोषित करा लिया.
वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव
महिला के मुताबिक, जब उसे इस बारे में जानकारी हुई तो उसने अपने पति से इस संबंध में बात की. आरोप है कि बातचीत के दौरान पति ने उसे जान से मारने की धमकी दी. महिला का कहना है कि इसके बाद उसकी परेशानी और बढ़ गई. उसने आरोप लगाया कि पति के परिचित शहजाद ने उसके घर में घुसकर अश्लील हरकत की और जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया.महिला के मुताबिक, शहजाद के घर में घुसने और जबरन संबंध बनाने के प्रयास के बाद उसने डायल-112 पर सूचना दी. महिला का दावा है कि पुलिस को सूचना देने के बाद आरोपी उसे धमकी देकर वहां से चला गया.
महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि इसके बाद से आरोपी और उसके कुछ अज्ञात साथी उसका पीछा कर रहे हैं. महिला का कहना है कि उसे अपनी जान और माल का खतरा बना हुआ है. इसी वजह से उसने पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर आरोपी पति और उसके परिचितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने की मांग की है. महिला ने पुलिस से अपनी सुरक्षा को लेकर भी मदद की मांग की है. मामले को लेकर सीओ ब्रह्मपुरी राम प्रकाश ने बताया कि माधवपुरम क्षेत्र की रहने वाली महिला ने अपने पति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया है.
सीओ ने बताया कि महिला की शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है. पुलिस शिकायत में सामने आए सभी आरोपों की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी. फिलहाल महिला की ओर से लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है. शिकायत में धर्म परिवर्तन, निकाह, अश्लील वीडियो के जरिए दबाव, मारपीट, जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल, अनैतिक कार्य के लिए दबाव, धमकी और घर में घुसकर जबरन संबंध बनाने के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं.
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की
महिला ने अपने शिकायती पत्र में करीब आठ साल पहले की घटनाओं से लेकर हाल की परिस्थितियों तक का जिक्र किया है. उसका दावा है कि पहले वीडियो के जरिए दबाव बनाया गया, फिर धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराया गया और बाद में लगातार मारपीट तथा दबाव का सामना करना पड़ा. महिला का यह भी आरोप है कि परिवार न्यायालय में उसकी जानकारी के बिना एकपक्षीय आदेश के आधार पर निकाह को शून्य घोषित कराया गया. इसके बाद पति से बात करने पर उसे जान से मारने की धमकी मिलने का दावा किया गया है. अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. सीओ ब्रह्मपुरी राम प्रकाश के मुताबिक, जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.