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मुस्कान मर्डर केस: पड़ोसियों के दावे से उलझी गुत्थी, इमरान पर जिम मालिक का भी खुलासा

मुस्कान तिलक नगर में अपनी दो बहनों और एक भाई के साथ रहती थी. वारदात के वक्त वह घर में अकेली थी, जबकि उसकी बहनें चंडीगढ़ गई हुई थीं. मुस्कान के पड़ोसियों के बयान ने नई चर्चा छेड़ दी है. इसके अलावा जिस जिम में मुस्कान और आरोपी इमरान की मुलाकात हुई थी, उसकी मालिक ने भी अहम जानकारी दी है.

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मुस्कान पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट-टाइम मॉडलिंग कर रही थी (File Photo- ITG)
मुस्कान पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट-टाइम मॉडलिंग कर रही थी (File Photo- ITG)

दिल्ली के तिलक नगर में 21 वर्षीय मॉडल मुस्कान की हत्या के मामले में जांच के साथ कई सवाल भी सामने आ रहे हैं. मुस्कान के पड़ोसियों के बयान ने वारदात को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है, वहीं जिस जिम में मुस्कान और आरोपी इमरान की मुलाकात हुई थी, उसकी मालिक ने भी इमरान को लेकर अहम जानकारी दी है.

दरअसल, मुस्कान तिलक नगर में अपनी दो बहनों और एक भाई के साथ रहती थी. वारदात के वक्त वह घर में अकेली थी, जबकि उसकी बहनें चंडीगढ़ गई हुई थीं. पड़ोसियों के मुताबिक, घर के एंट्रेंस का मुख्य गेट आमतौर पर बंद रहता था. बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति को अंदर आने के लिए घर के भीतर मौजूद व्यक्ति को गेट खोलना पड़ता था.

पड़ोसियों के इस बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या मुस्कान ने खुद आरोपी इमरान के लिए गेट खोला था? क्या दोनों के बीच पहले से कोई बातचीत या विवाद था? और क्या किसी बात को सुलझाने के लिए इमरान घर पहुंचा था?

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पुलिस इन सवालों की भी जांच कर रही है. फिलहाल यह साफ है कि मुस्कान और इमरान एक-दूसरे को जानते थे. दोनों की मुलाकात तिलक नगर के सेवेन जोन जिम में हुई थी, जहां मुस्कान सदस्य थी और इमरान फिटनेस ट्रेनर के तौर पर काम करता था.

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जिम की मालिक डिंपल ने बताया कि इमरान को समय पर ड्यूटी पर न आने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था. वहीं, मुस्कान ने छह महीने की सदस्यता पूरी होने के बाद जिम की सदस्यता रिन्यू नहीं कराई और उसने जिम जाना भी छोड़ दिया.

जिम मालिक के इस खुलासे के बाद इमरान और मुस्कान के बीच रिश्ते और हत्या की वजह को लेकर सवाल और गहरे हो गए हैं. हालांकि, जिम मालिक के मुताबिक दोनों का व्यवहार सामान्य था और ऐसा कोई विवाद उनकी जानकारी में नहीं था.

वारदात के बाद इमरान को तेजी से गली से भागते हुए देखा गया. उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पुलिस अब आरोपी की तलाश के साथ-साथ यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी और वारदात से पहले दोनों के बीच क्या हुआ था. फिलहाल, मामले में कई सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे.

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