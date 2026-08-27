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Twitter की फिर हुई वापसी! Elon Musk के X को टक्कर देने आ गया नया प्लेटफॉर्म

Twitter नाम की एक बार फिर वापसी हो गई है. Elon Musk के X को टक्कर देने के लिए नया Twitter.now लॉन्च हुआ है. कंपनी का दावा है कि X ने Twitter नाम का इस्तेमाल छोड़ दिया था.

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X

सोशल मीडिया की दुनिया में Twitter नाम की एक बार फिर वापसी हो गई है. Elon Musk ने Twitter का नाम बदलकर X कर दिया था, लेकिन अब एक नए प्लेटफॉर्म ने ट्विटर नाम से अपनी शुरुआत की है. नए प्लेटफॉर्म को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि मस्क के X प्लेटफॉर्म ने ट्विटर नाम का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है. इसी वजह से अब इस नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है. आइए जानते हैं इस नए प्लेटफॉर्म के बारे में.

जानिए नए प्लेटफॉर्म Twitter के बारे में

नए प्लेटफॉर्म का नाम Twitter.now है. इसे Operation Bluebird नाम की कंपनी ने लॉन्च किया है. खास बात यह है कि इस कंपनी में Twitter के कुछ पुराने कर्मचारी भी शामिल हैं. कंपनी का मकसद पुराने ट्विटर जैसा एक्सपीरियंस वापस लाना है.

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Elon Musk ने 2022 में ट्विटर को खरीदा था. इसके बाद 2023 में ट्विटर का नाम बदलकर X कर दिया गया. इसके साथ ही ट्विटर का पुराना नीले पक्षी वाला लोगो भी हटा दिया गया.

यह भी पढ़ें: Google Pixel 11 Pro Review: कैमरा और AI ने किया इम्प्रेस, डिजाइन वही, परफॉर्मेंस सॉलिड

नाम को लेकर कानूनी लड़ाई

अब नए ट्विटर को लेकर X और Operation Bluebird के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है. X का कहना है कि ट्विटर और ट्वीट नाम पर उसके अधिकार अभी भी हैं. वहीं, नए प्लेटफॉर्म की तरफ से दावा किया जा रहा है कि X ने इन नामों का इस्तेमाल छोड़ दिया है.

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कौन से अलग फीचर्स देखने को मिल सकते हैं?

नए Twitter में पोस्ट, रिप्लाई और रीट्वीट जैसे पुराने फीचर्स देखने को मिलेंगे. इसमें AI की मदद से फैक्ट चेक करने का फीचर भी दिया गया है. अब देखना होगा कि यह नया प्लेटफॉर्म लोगों के बीच कितना पॉपुलर होता है और क्या यह मस्क के X को टक्कर दे पाता है.

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कहां से डाउनलोड करें ऐप?

अगर आप इस नए ऐप को डाउनलोड करके इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अभी ऐसा करना संभव नहीं है. फिलहाल Twitter.now ने अपना ऐप Play Store या App Store पर लॉन्च नहीं किया है.

हालांकि, इसकी वेबसाइट पर इसके बारे में कुछ जरूरी जानकारी दी गई है. वेबसाइट पर लिखा है कि यह प्लेटफॉर्म X से जुड़ा हुआ नहीं है. इसके साथ ही यूजर्स को अर्ली एक्सेस भी दिया जा रहा है. इसके लिए यूजर्स को फॉर्म भरकर साइन अप करना होगा. इसके बाद ही उन्हें प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है.

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