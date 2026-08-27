पेरिस में बीमार पड़ीं प्रीति जिंटा, पड़ोसियों ने भेजा कढ़ी-चावल, खुश हुईं एक्ट्रेस

प्रीति जिंटा ने बताया है कि कैसे अजनबियों की एक अच्छी हरकत ने उनका दिन बना दिया. एक्टर ने X पर शेयर किया कि उन्हें बुखार था और वह ठीक महसूस नहीं कर रही थीं, तभी उन्हें अपनी दोस्त के पड़ोसी से कढ़ी-चावल मिले. उन्होंने टिफिन बॉक्स खोलते हुए और खाने के लिए परिवार का शुक्रिया अदा करते हुए अपना एक वीडियो बनाया.

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प्रीति ने जो हुआ उसे बताने के लिए एक नोट लिखा. इसमें लिखा था, 'पेरिस में रहने वाले सबसे प्यारे और दयालु परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद. मुझे बुखार था और मैं बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी. मेरी दोस्त ने अपने पड़ोसी को यह बात बताई और वाह! उन्होंने मेरा मूड ठीक करने के लिए मुझे मेरे पसंदीदा कढ़ी-चावल भेजे. दया और अपनापन दिखाने वाली इस छोटी सी हरकत ने न सिर्फ मेरा दिन बना दिया, बल्कि यह हमेशा मेरे साथ रहेगी.'

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'इंदरजीत और #MummasBakeHouseParis को उनके स्वादिष्ट खाने के लिए बधाई. आपकी अच्छाई और बड़े दिल के लिए धन्यवाद. इसीलिए कहा जाता है कि पंजाबी मेहमाननवाजी सबसे अच्छी होती है. अगर आप पेरिस में हैं, तो वहां की चीजें जरूर आजमाएं और बाद में मुझे धन्यवाद दें. टिंग!.'

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प्रीति का हुआ कमबैक

प्रीति ने हाल ही में सनी देओल के साथ 'बंटवारा 1947' फिल्म में आठ साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की. हाल ही में जब प्रीति से पूछा कि क्या लंबे ब्रेक के बाद कैमरे का सामना करना वैसा ही था जैसे बाइक चलाना? तो HT को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस हंस पड़ीं. उन्होंने माना कि उन्हें इसकी आदत डालने में कुछ समय लगा और शुरू में काफी घबराहट भी हुई.

वह कहती हैं, 'घबराहट तो थी ही.' एक्टर का कहना है कि सेट पर सनी देओल उनके लिए गाइड की तरह थे, क्योंकि डायरेक्टर संतोषी ने वापसी के पहले ही दिन उन्हें एक मुश्किल सीन देकर 'परेशान' करने का फैसला किया था.

लंबे वक्त बाद की वापसी

कभी हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा डिमांड वाली और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस रहीं प्रीति ज़िंटा ने शादी के बाद फुल-टाइम एक्टिंग से दूरी बना ली थी. 2008 के बाद से वे सिर्फ चार फिल्मों में नजर आई हैं, जिनमें से उनकी आखिरी फुल-लेंथ भूमिका 2008 में रिलीज हुई फिल्म 'भैयाजी सुपरहिट' में थी. अब उन्होंने 'बंटवारा 1947' से वापसी की, जो 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब जल्द ही एक्ट्रेस स्पाई फिल्म 'वाइब' में नजर आएंगी.

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