गोरखपुर में 50 हजार का इनामी गैंगस्टर गुड्डू ढाढ़ी एनकाउंटर में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

गोरखपुर में 50 हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर गुड्डू ढाढ़ी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की थी. इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पीपीगंज थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) से जुड़े मामले में वांछित था.

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27 अगस्त को पीपीगंज पुलिस और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की. पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि 50 हजार रुपये का इनामी वांछित आरोपी गुड्डू ढाढ़ी सिसई पुल के पास मौजूद है. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए इलाके में घेराबंदी की. गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान पुलिस के अनुसार, आरोपी ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर गोली चला दी.

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई. गोली उसके घुटने के नीचे लगी, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया. घायल आरोपी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं.

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पुलिस के मुताबिक, उसके पास से .12 बोर का एक देशी तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस मिला है. इसके अलावा घटना में इस्तेमाल की गई एक दोपहिया बाइक भी बरामद की गई है. पुलिस ने बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

गुड्डू ढाढ़ी के खिलाफ गंभीर धाराओं में पहले से कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी गोरखपुर और संतकबीरनगर के अलग-अलग थानों में दर्ज कुल 16 मुकदमों में नामजद रहा है. इन मामलों में गंभीर धाराओं के मुकदमे भी शामिल हैं. वह लंबे समय से पुलिस के लिए वांछित था और उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

मुठभेड़ और बरामदगी के बाद पीपीगंज थाने में नया मुकदमा भी दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, इस मामले में केस नंबर 322/2026 के तहत धारा 132 और 109 बीएनएस के साथ 3/25/27 आर्म्स एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं. पुलिस अब आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और मुठभेड़ से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है.

पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया जा रहा है. गोरखपुर के एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद के निर्देशन और सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह के मार्गदर्शन में पीपीगंज पुलिस टीम ने कार्रवाई की. थानाध्यक्ष राकेश रोशन सिंह की टीम के साथ स्वाट टीम भी इस ऑपरेशन में शामिल रही. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उसके नेटवर्क और पूर्व के मामलों से जुड़े पहलुओं की जानकारी जुटा रही है.

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