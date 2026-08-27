राहुल गांधी की 'छात्रों की गूंज' के जवाब में आया 'झूठ की गूंज', बीजेपी-कांग्रेस में सियासी घमासान

राहुल गांधी के कार्यक्रम छात्रों की गूंज का जवाब देते हुए बीजेपी ने 'झूठ की गूंज' नाम की एक वेबसाइट के बारे में बताया है. बीजेपी इस प्लेटफॉर्म के जरिए राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार दिया है.

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बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वेबसाइट 'झूठ की गूंज' का लिंक अपने सोशल मीडिया अकाउंट (एक्स) पर शेयर किया है. इसके जरिए उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है.

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुंठा और ईर्ष्या से भरे झूठ के झंडाबरदार राहुल गांधी कितना ही झूठ क्यों न फैलाते रहें, लेकिन अब हर झूठ तथ्यों के आईने में बेनकाब हो रहा है.'

सुधांशु त्रिवेदी का दावा- वेबसाइट खोल रही राहुल की पोल

सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि ये नई वेबसाइट राहुल गांधी के एक-एक दावे की सच्चाई सामने ला रही है. उन्होंने कहा, 'झूठ की गूंज वेबसाइट राहुल गांधी के दावों की एक-एक करके पोल खोल रही है! राहुल गांधी का प्रोपेगेंडा जितना जोर से गुंजाने का प्रयास होगा, सच उतनी ही जोर से सामने आएगा.'

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कांग्रेस का पलटवार: मोदी मित्र मंडली का नया कारनामा

बीजेपी के इन आरोपों और वेबसाइट के दावों पर कांग्रेस ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 'झूठ की गूंज' प्लेटफॉर्म पर तंज कसते हुए इसे सत्ता पक्ष की साजिश बताय. सुरजेवाला ने कहा कि इस वेबसाइट को 'मोदी मित्र मंडली' ने बनाया है. उन्होंने तंज कसते हुए आगे कहा कि वो उनकी इस 'मित्र मंडली को झूठ के प्रचार की बहुत सारी शुभकामनाएं' देते हैं.

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