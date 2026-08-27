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MOTN सर्वे: PM पद के लिए मोदी अब भी जनता की पहली पसंद, दूसरे पर राहुल, चौंकने वाला है तीसरा नाम

इंडिया टुडे और सी-वोटर के ताजा 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे के अनुसार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए 49% लोगों की पहली पसंद हैं, जबकि राहुल गांधी को 27% समर्थन मिला है. वहीं तीसरे नंबर सबसे चौकानें वाला नाम सामने आया है. दरअसल, तीसरे नंबर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 9% वोट के साथ हैं.

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सर्वे में अगले चुनाव में पीएम पद के लिए मोदी पहली और राहुल दूसरी पंसद है. (File Photo-ITG)
सर्वे में अगले चुनाव में पीएम पद के लिए मोदी पहली और राहुल दूसरी पंसद है. (File Photo-ITG)

अगर आज देश में लोकसभा चुनाव हो जाएं, तो प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद कौन होगा? इस सवाल का जवाब इंडिया टुडे और सी-वोटर के ताजा 'मूड ऑफ द नेशन' सर्वे में सामने आया है. सर्वे में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी अब भी सबसे पसंदीदा चेहरा बने हुए हैं. उनके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम आता है. वहीं तीसरे नंबर पर जो नाम सामने आया है, वह भी काफी अहम और चौकानें वाला है.

सर्वे के मुताबिक, प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जनता की पहली पसंद बने हुए हैं. मोदी के बाद राहुल गांधी दूसरे नंबर पर हैं. राहुल गांधी की लोकप्रियता पिछले कुछ सर्वे में लगातार बढ़ती दिखाई दी है. इसके बावजूद प्रधानमंत्री पद की पसंद के मामले में नरेंद्र मोदी उनसे काफी आगे हैं.

सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी की पकड़ अभी भी मजबूत है. वहीं राहुल गांधी विपक्ष के सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए हैं.  प्रधानमंत्री पद की पसंद में तीसरे नंबर का नाम खासा चर्चा में है. दरअसल, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय का नाम सामने आया है.

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49 फीसदी लोगों की पहली पसंद मोदी

सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, प्रधानमंत्री पद के लिए 49 फीसदी लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद बताया. यानी करीब आधे लोगों ने मोदी के पक्ष में राय दी. मोदी के बाद राहुल गांधी दूसरे नंबर पर रहे. उन्हें 27 फीसदी लोगों का समर्थन मिला.

वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय 9 फीसदी वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे. उनका नाम प्रधानमंत्री पद की पसंद में तीसरे स्थान पर आना खासा चौंकाने वाला है.

आंकड़ों पर नजर डालें तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच पसंद के मामले में 22 फीसदी का बड़ा अंतर है. मोदी को जहां 49 फीसदी लोगों ने पसंद किया, वहीं राहुल गांधी को 27 फीसदी लोगों का समर्थन मिला. विजय को 9 फीसदी लोगों ने प्रधानमंत्री पद के लिए पसंद किया. इससे साफ है कि राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बाद विजय भी जनता के बीच अपनी पहचान बना रहे हैं.

MOTN सर्वे के आंकड़ों में प्रधानमंत्री पद की पसंद को लेकर तस्वीर साफ दिखाई देती है. नरेंद्र मोदी 49 फीसदी समर्थन के साथ सबसे आगे हैं. राहुल गांधी 27 फीसदी के साथ दूसरे नंबर पर हैं. वहीं सी. जोसेफ विजय 9 फीसदी वोट के साथ तीसरी पसंद बने हैं. तीसरे नंबर पर विजय का आना इस सर्वे का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा माना जा रहा है.

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प्रधानमंत्री पद की पसंद के साथ ही सर्वे में लोकसभा चुनाव को लेकर भी तस्वीर सामने आई है. अगर आज देश में लोकसभा चुनाव होते हैं, तो केंद्र में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन सकती है. सर्वे के मुताबिक, एनडीए को 326 सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं INDIA ब्लॉक को 185 सीटें मिल सकती हैं. अन्य दलों के खाते में 32 सीटें जाने का अनुमान है.

वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 45 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है. INDIA ब्लॉक को 39 फीसदी और अन्य दलों को 16 फीसदी वोट मिल सकते हैं. अकेले बीजेपी को 261 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. वहीं कांग्रेस के खाते में 106 सीटें जा सकती हैं. अन्य दलों को कुल 176 सीटें मिलने का अनुमान है.

यह भी पढ़ें: MOTN: आज हुए लोकसभा चुनाव तो उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन आगे

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सर्वे में अलग-अलग राज्यों के आंकड़े भी सामने आए हैं. उत्तर प्रदेश में एनडीए को 42 फीसदी और INDIA ब्लॉक को 40 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है. सीटों के मामले में INDIA ब्लॉक को 41 और एनडीए को 38 सीटें मिल सकती हैं. महाराष्ट्र में एनडीए 49 फीसदी वोट शेयर के साथ आगे है. INDIA ब्लॉक को 43 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है. यहां एनडीए को 31 और INDIA ब्लॉक को 17 सीटें मिल सकती हैं.

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पश्चिम बंगाल में एनडीए को 46 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है. वहीं INDIA ब्लॉक को 11 फीसदी वोट मिल सकते हैं. सीटों के मामले में एनडीए को 35 और INDIA ब्लॉक को 7 सीटें मिलने का अनुमान है. पंजाब में INDIA ब्लॉक को 25 फीसदी और एनडीए को 16 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है. यहां INDIA ब्लॉक को 11 सीटें और एनडीए को 1 सीट मिल सकती है.
 

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