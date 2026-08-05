Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 5 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका पहुंच गई है. वहीं, चुनाव आयोग ने दिल्ली समेत कई राज्यों चल रही एसआईआर प्रक्रिया की डेडलाइन को फिर से बढ़ा दिया है. इन खबरों के अलावा, पाकिस्तान सीमा पर हॉवित्जर तोपों की तैनाती पर भारत ने कहा कि आत्मरक्षा में हर जरूरी कदम उठाएंगे. पढ़ें बुधवार सुबह की बड़ी खबरें.

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टीम इंडिया पहुंची श्रीलंका, साई सुदर्शन रह गए पीछे, कौन होगा र‍िप्लेसमेंट



भारतीय क्रिकेट टीम मंगलवार को श्रीलंका पहुंच गई, लेकिन साई सुदर्शन टीम के साथ नहीं दिखे. वह पैर के अंगूठे की चोट से उबर रहे हैं और उन्हें अभी BCCI की मेडिकल क्लियरेंस नहीं मिली है. ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही वह टीम से जुड़ेंगे. भारत 7 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगा. पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में होगा.

SIR की डेडलाइन दोबारा बढ़ी, दिल्ली-महाराष्ट्र वालों को राहत



निर्वाचन आयोग ने दिल्ली समेत कई राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की समय-सीमा फिर बढ़ा दी है. दिल्ली में घर-घर फॉर्म सत्यापन की अंतिम तारीख 17 अगस्त कर दी गई है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 24 अगस्त को जारी होगी. दावे और आपत्तियां 23 सितंबर तक दर्ज होंगी, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

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PAK सीमा पर 250 हॉवित्जर तोपों की तैनाती, भारत ने कहा- आत्मरक्षा में हर जरूरी कदम उठाएंगे

पाकिस्तान ने भारत से सटी सीमा पर चीन निर्मित करीब 250 हॉवित्जर तोपों की तैनाती की रिपोर्ट पर भारत ने रुख साफ किया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के लिए जो भी ज़रूरी कदम उठाना होगा, भारत उठाएगा. भारत ने इस तैनाती को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया.

H-1B, L-1 वीजा वालों को एक और झटका! अब रिन्यूअल पर भी पैसा वसूलेगी US सरकार



अमेरिका में H वन B और L-वन वीजा पर काम कर रहे लाखों विदेशी कर्मचारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ सकता है. ट्रंप प्रशासन के प्रस्ताव के तहत वीजा रिन्यूअल पर भी अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा. अभी यह शुल्क नए वीजा या नौकरी बदलने पर लगता है. नियम लागू होने पर भारतीय प्रोफेशनल्स और आईटी कंपनियां सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं.



TRAI ने लॉन्च किया नया ऐप MyCall, अब खत्म होगी कॉल ड्रॉप की समस्या?



टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने MyCall ऐप लॉन्च किया है. यह एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध है और कॉल क्वालिटी पर फीडबैक लेने में मदद करेगा. कॉल रिसीव करने के बाद यूजर्स उसकी क्वालिटी को रेटिंग दे सकेंगे. TRAI इन रेटिंग्स के आधार पर कॉल क्वालिटी बेहतर करने की कोशिश करेगा.

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दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह फुहारें, UP-बिहार समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट



दिल्ली NCR में बुधवार सुबह सावन की रिमझिम बारिश हुई. अगले एक हफ्ते तक कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है. उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में बुधवार से शुक्रवार तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. 36 जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर आई बड़ी खबर... कच्चे तेल का दाम $80 प्रति बैरल के नीचे फिसला



अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई. ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 4.5 फीसदी टूटकर 79.96 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया और 80 डॉलर के अहम स्तर से नीचे फिसल गया. अमेरिका-ईरान के बीच संभावित समझौते की उम्मीदों से बाजार में नरमी आई. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने पर जल्द समझौते का ऐलान हो सकता है.

यमन के पास भारतीय जहाज पर हमला, सभी 14 नाविकों को बचाया गया



यमन के तटीय इलाके के पास भारतीय मालवाहक जहाज ‘फैज नूरे औलिया’ पर अज्ञात दिशा से आए प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ. टक्कर के बाद जहाज में पानी भर गया और वह पलटकर डूब गया. यमन तटरक्षक बल ने समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 13 भारतीयों समेत सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया. सभी नाविकों को मोखा बंदरगाह पहुंचाया गया.

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उदयनिधि स्टालिन को पूछताछ के बाद मिली बेल, थाने के बाहर समर्थकों का हंगामा



तमिलनाडु विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को तंजावुर के सेंगीपट्टी पुलिस स्टेशन से पूछताछ के बाद बेल मिल गई है. थाने से बाहर आते ही वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार को अभिनेत्री तृषा से जुड़े विवादित बयान के मामले में गिरफ्तार किया था.

E-20 विवाद के बीच सरकार को मिला किसानों का समर्थन, कृषि मंत्री शिवराज सिंह से हुई मुलाकात



एक ओर एथेनॉल के खिलाफ विरोध हो रहा है, वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले किसानों ने इसके समर्थन में आवाज़ बुलंद की. किसानों ने कहा कि एथेनॉल से उनकी आमदनी बढ़ेगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी. A I K C C ने एथेनॉल को लेकर गलत नैरेटिव तोड़ने के लिए किसान और सरकार के मिलकर काम करने की बात कही.



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