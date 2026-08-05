scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऐसी फैक्ट्री जहां बिना हल्दी के बन रहा था 'हल्दी पाउडर', सिस्टम देख फटी रह गई सभी की आंखें 

कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी ने रसोई में इस्तेमाल होने वाली हल्दी पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पनकी की एक मसाला फैक्ट्री मिली है जहां बिना हल्दी के ही हल्दी पाउडर बनाया जा रहा था. अधिकारियों को आशंका हुई कि चावल के टूटे दानों में रंग मिलाकर हल्दी पाउडर तैयार किया जा रहा है. कार्रवाई के दौरान 5.86 लाख रुपये का संदिग्ध स्टॉक जब्त किया गया और छह नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए है.

Advertisement
X
कानपुर में ऐसी मसाले फैक्ट्री देखकर सभी चौंक गए (Photo ITG)
कानपुर में ऐसी मसाले फैक्ट्री देखकर सभी चौंक गए (Photo ITG)

दाल हो, सब्जी हो या रात का दूध... हल्दी शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां रोज इस्तेमाल न होती हो. लेकिन अगर यही हल्दी असली नहीं, बल्कि चावल के टूटे दानों में रंग मिलाकर तैयार की गई हो, तो? कानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई ने यही सवाल सबके सामने खड़ा कर दिया है. कानपुर के पनकी की एक मसाला फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान अधिकारियों को ऐसे सुराग मिले हैं, जहां हल्दी के नाम पर रंग मिला चावल पीसकर पाउडर बनाया जा रहा था. मौके से करीब 5.86 लाख रुपये का संदिग्ध स्टॉक जब्त किया गया है. अब पूरे मामले की सच्चाई लैब रिपोर्ट बताएगी.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम जब पनकी के इस्पात नगर स्थित पीतांबरा इंटरप्राइजेज पहुंची तो फैक्ट्री में मसालों का उत्पादन जारी था. मशीनें चल रही थीं और हल्दी पाउडर तैयार किया जा रहा था. लेकिन जांच आगे बढ़ी तो अधिकारियों के सामने ऐसा तथ्य आया, जिसने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया. जिस फैक्ट्री में हल्दी पाउडर तैयार हो रहा था, वहां साबुत हल्दी मौजूद ही नहीं थी. इसकी जगह बड़ी मात्रा में चावल के टूटे हुए दाने (ब्रोकन राइस), लिक्विड कलर और अन्य कच्चा माल रखा मिला. यहीं से अधिकारियों को शक हुआ कि कहीं हल्दी के नाम पर रंग मिला चावल पीसकर तो बाजार में नहीं बेचा जा रहा.

एक सवाल जिसने जांच की दिशा बदल दी

सम्बंधित ख़बरें

20 दिन में 5वीं मरम्मत, सवालों के घेरे में लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे, देखें ये रिपोर्ट
कानपुर में चाकू-पिस्टल के दम पर डकैती, लाखों की लूट
4200 करोड़ के एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल
Fresh Damage Hits Lucknow-Kanpur Expressway - NHAI Orders Probe, Debars 3 Engineers
4200 करोड़ का कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे, 20 दिन में पांचवीं मरम्मत
dacoity in Kanpur's Shyam Nagar (Photo: Screengrab)
'जान बख्श दो, जो चाहे ले जाओ' बदमाशों के पैरों में गिर पड़ी बुजुर्ग मां

छापेमारी के दौरान अधिकारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि जब फैक्ट्री में साबुत हल्दी नहीं है, तो आखिर हल्दी पाउडर तैयार कैसे किया जा रहा है? यही सवाल अब जांच का सबसे अहम बिंदु बन गया है. मौके से मिली सामग्री और उत्पादन प्रक्रिया को देखते हुए टीम ने तत्काल नमूने एकत्र किए और पूरे स्टॉक को जांच के दायरे में ले लिया. एफएसडीए की टीम ने सिर्फ हल्दी पाउडर का सैंपल नहीं लिया. जांच को व्यापक बनाने के लिए कुल छह नमूने एकत्र किए गए हैं. इनमें शामिल हैं  हल्दी पाउडर, हल्दी में इस्तेमाल होने वाला लिक्विड कलर, चावल के टूटे हुए दाने, मिर्च पाउडर, मिर्च में इस्तेमाल होने वाला रंग और धनिया पाउडर.  इन सभी नमूनों को खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया गया है. अब रिपोर्ट से साफ होगा कि मसाले खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं या उनमें मिलावट की गई है.

Advertisement

77 बोरी चावल के टुकड़े... आखिर इस्तेमाल किसलिए 

कार्रवाई के दौरान बरामद सामग्री ने भी कई सवाल खड़े कर दिए. टीम को फैक्ट्री से  77 बैग चावल के टूटे हुए दाने, 42 बैग हल्दी पाउडर, 30-30 किलो मिर्च और धनिया पाउडर  मिला. इन सभी सामान की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख 86 हजार 200 रुपये बताई गई है. इतनी बड़ी मात्रा में चावल के टुकड़े और रंग मिलने के बाद विभाग ने पूरे स्टॉक को जब्त कर लिया, ताकि जांच पूरी होने तक कोई भी संदिग्ध उत्पाद बाजार तक न पहुंच सके.

फैक्ट्री के लाइसेंस पर भी कार्रवाई

छापेमारी के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित फर्म का लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सहायक आयुक्त (खाद्य) संजय प्रताप सिंह के मुताबिक, अगर लैब रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होती है तो संबंधित फर्म के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौसम और रोजमर्रा की खाद्य सामग्री में मिलावट रोकने के लिए विभाग लगातार अभियान चला रहा है और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे.

क्यों खतरनाक है मसालों में मिलावट 

हल्दी भारतीय रसोई का ऐसा मसाला है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर में रोज होता है. यही वजह है कि इसमें किसी भी तरह की मिलावट सीधे लाखों लोगों की सेहत से जुड़ जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में अनधिकृत रंग या घटिया सामग्री मिलाने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है. इसलिए किसी भी संदिग्ध उत्पाद की पुष्टि केवल वैज्ञानिक जांच के बाद ही की जाती है. इसी वजह से खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस मामले में जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने के बजाय सभी नमूनों को लैब भेजा है. बाजार में कई बार कम कीमत पर मसाले बेचकर ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है. कई लोग खुले मसाले या बिना ब्रांड वाले उत्पाद सिर्फ सस्ते होने की वजह से खरीद लेते हैं.

Advertisement

ऐसे मामलों में विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि  हमेशा भरोसेमंद और लाइसेंस प्राप्त ब्रांड का मसाला खरीदें. पैकेट पर FSSAI लाइसेंस नंबर जरूर देखें. बहुत कम कीमत वाले मसालों से सतर्क रहें. बिना बिल के खुला मसाला खरीदने से बचें. यदि किसी मसाले का रंग, गंध या स्वाद असामान्य लगे तो उसका उपयोग न करें.  खाद्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाए या बेचे जाने की जानकारी मिले तो उसकी सूचना विभाग को दें. उपभोक्ताओं की सतर्कता से ही ऐसे कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Apple के लिए भारत बना सुपरहिट मार्केट, ₹1 लाख करोड़ पहुंचा रेवेन्यू! iPhone की रिकॉर्ड बिक्री |
    कतर से रुकी सप्लाई, फिर भी 15% कैसे बढ़ा भारत का LNG आयात? देखें कूटनीति |
    ₹10 करोड़ और 2 ख‍िलाड़ी, हार्द‍िक पंड्या को खरीदने के लिए CSK की फुल तैयारी! |
    'चल निकल' पवन सिंह का पारा हुआ हाई, किसे कमरे से किया बाहर? बोले- फेक नहीं हूं |
    कक्षा 9वीं के 20 छात्रों के साथ हॉस्टल में रैगिंग, शिकायत के बाद सीनियर्स ने बैट और डंडों से पीटा    |
    होर्मुज में तय रूट को लेकर ईरान की अमेरिका को धमकी, देखें दुनिया आजतक |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 5 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    ईरान की ना, ट्रंप दे रहे धमकी पर धमकी... होर्मुज पर खत्म नहीं हो रहा सस्पेंस |
    ऐसी फैक्ट्री जहां बिना हल्दी के बन रहा था 'हल्दी पाउडर', सिस्टम देख फटी रह गई सभी की आंखें  |
    'मैं अरबों की मालकिन हूं' लिखने वाली गरिमा सिंह निकली फ्रॉड, रेलवे अफसर पिता भी गिरफ्तार, गोरखपुर में की 1.67 करोड़ की ठगी
    Advertisement