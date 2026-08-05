'चल निकल' पवन सिंह का पारा हुआ हाई, किसे कमरे से किया बाहर? बोले- फेक नहीं हूं

टेलीविजन का मोस्ट अवेटेड शो भोजपुरी बवाल स्ट्रीम हो चुका है. अब तक शो के तीन एपिसोड रिलीज हुए हैं. भोजपुरी बवाल का कंटेंट सोशल मीडिया पर गदर मचाए हुए है. अब इसका नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें पवन सिंह गुस्से में आग बबूला दिख रहे हैं. आइए जानते हैं कि पवन सिंह का पारा क्यों हाई हुआ.

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हाई हुआ पवन सिंह का पारा

भोजपुरी बवाल का नया प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें पवन सिंह शो से नाखुश नजर आ रहे हैं. प्रोमो में देखा जाता है कि एक शख्स पवन सिंह से मिलने आता है. रूम के बाहर खड़ी पुलिस उस शख्स को रोकती है. पुलिस शख्स से पूछती है कि कहां जा रहे हैं. इसके बाद गेट पर पवन सिंह का एक करीबी आता है. वो उस शख्स से कहता है कि सर ने मना किया है. वो शख्स जबरदस्ती रूम के अंदर जाता है और कहता है कि सर मैं हूं जियो की टीम से.

पवन सिंह जियो की टीम से आए शख्स से कहते हैं कि एक बार मैंने कह दिया कि मुझे ये शो नहीं करना है, तो नहीं करना है. पवन सिंह कहते हैं कि ना मैं फेक हूं और ना ही फेकपना बर्दाशत है. मैं जो हूं, वो हूं. चलिए आप लोग बाहर जाइए अब बहुत हुआ. इसके बाद वो उस शख्स को कमरे से बाहर करते हुए कहते हैं कि चल और दरवाजा बंद कर देते हैं.

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टेंशन में फैन्स

प्रोमो सामने आने के बाद फैन्स इस पर रिएक्ट कर रहे हैं. एक ने लिखा कि TRP किंग पवन सिंह. दूसरे ने कहा कि पवन भइया को ये क्या हो गया. एक ने लिखा कि पवन भइया को गुस्सा दिलाकर बड़ी गलती की है. कई लोगों ने कहा कि ये गुस्सा सच में है या सिर्फ टीआरपी के लिए किया जा रहा है. अब पवन सिंह के गुस्से का असली कारण क्या है, ये तो एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा.

भोजपुरी बवाल रोज रात 9 बजे जियो हॉटस्टार और 10.30 बजे कलर्स पर देख सकते हैं.

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