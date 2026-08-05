scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'चल निकल' पवन सिंह का पारा हुआ हाई, किसे कमरे से किया बाहर? बोले- फेक नहीं हूं

भोजपुरी बवाल का नया प्रोमो रिलीज हुआ है जिसमें पवन सिंह गुस्से में नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये प्रोमो तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Advertisement
X
पवन सिंह को क्यों आया गुस्सा? (Photo: Social Media)
पवन सिंह को क्यों आया गुस्सा? (Photo: Social Media)

टेलीविजन का मोस्ट अवेटेड शो भोजपुरी बवाल स्ट्रीम हो चुका है. अब तक शो के तीन एपिसोड रिलीज हुए हैं. भोजपुरी बवाल का कंटेंट सोशल मीडिया पर गदर मचाए हुए है. अब इसका नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें पवन सिंह गुस्से में आग बबूला दिख रहे हैं. आइए जानते हैं कि पवन सिंह का पारा क्यों हाई हुआ. 

हाई हुआ पवन सिंह का पारा 
भोजपुरी बवाल का नया प्रोमो रिलीज हुआ है, जिसमें पवन सिंह शो से नाखुश नजर आ रहे हैं. प्रोमो में देखा जाता है कि एक शख्स पवन सिंह से मिलने आता है. रूम के बाहर खड़ी पुलिस उस शख्स को रोकती है. पुलिस शख्स से पूछती है कि कहां जा रहे हैं. इसके बाद गेट पर पवन सिंह का एक करीबी आता है. वो उस शख्स से कहता है कि सर ने मना किया है. वो शख्स जबरदस्ती रूम के अंदर जाता है और कहता है कि सर मैं हूं जियो की टीम से. 

पवन सिंह जियो की टीम से आए शख्स से कहते हैं कि एक बार मैंने कह दिया कि मुझे ये शो नहीं करना है, तो नहीं करना है. पवन सिंह कहते हैं कि ना मैं फेक हूं और ना ही फेकपना बर्दाशत है. मैं जो हूं, वो हूं. चलिए आप लोग बाहर जाइए अब बहुत हुआ. इसके बाद वो उस शख्स को कमरे से बाहर करते हुए कहते हैं कि चल और दरवाजा बंद कर देते हैं.

Advertisement

टेंशन में फैन्स 
प्रोमो सामने आने के बाद फैन्स इस पर रिएक्ट कर रहे हैं. एक ने लिखा कि TRP किंग पवन सिंह. दूसरे ने कहा कि पवन भइया को ये क्या हो गया. एक ने लिखा कि पवन भइया को गुस्सा दिलाकर बड़ी गलती की है. कई लोगों ने कहा कि ये गुस्सा सच में है या सिर्फ टीआरपी के लिए किया जा रहा है. अब पवन सिंह के गुस्से का असली कारण क्या है, ये तो एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

kajal raghwani suhagrat song dinesh lal yadav
सुहागरात सीन में बिजी थे निरहुआ, आम्रपाली को देख छूटे पसीने, हीरोइन बोली- मुझे पकड़ेंगे, खीचेंगे तो फीलिंग्स...
kajal raghwani affair with khesari lal yadav
'मेरा शादीशुदा हीरो संग अफेयर', ब्रेकअप ने उजाड़ी जिंदगी, दर्द में एक्ट्रेस, निकले आंसू
Tej pratap yadav
'आजकल वल्गर हो गया', भोजपुरी सिनेमा पर बोले तेज प्रताप
Pawan Singh cooks desi style chicken in Bhojpuri bawal
हीरोगिरी छोड़ पवन सिंह ने सावन में बनाया चिकन! Video
Amrapali dubey on dinesh lal yadav affair, support in career
बिन ब्याही मां बनना चाहती हैं आम्रपाली, गुस्साए निरहुआ

भोजपुरी बवाल रोज रात 9 बजे जियो हॉटस्टार और 10.30 बजे कलर्स पर देख सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    'चल निकल' पवन सिंह का पारा हुआ हाई, किसे कमरे से किया बाहर? बोले- फेक नहीं हूं |
    कक्षा 9वीं के 20 छात्रों के साथ हॉस्टल में रैगिंग, शिकायत के बाद सीनियर्स ने बैट और डंडों से पीटा    |
    होर्मुज में तय रूट को लेकर ईरान की अमेरिका को धमकी, देखें दुनिया आजतक |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 5 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    ईरान की ना, ट्रंप दे रहे धमकी पर धमकी... होर्मुज पर खत्म नहीं हो रहा सस्पेंस |
    ऐसी फैक्ट्री जहां बिना हल्दी के बन रहा था 'हल्दी पाउडर', सिस्टम देख फटी रह गई सभी की आंखें  |
    'मैं अरबों की मालकिन हूं' लिखने वाली गरिमा सिंह निकली फ्रॉड, रेलवे अफसर पिता भी गिरफ्तार, गोरखपुर में की 1.67 करोड़ की ठगी |
    Rule Change: ₹25000 सैलरी वालों को भी मिलेगी पेंशन, आ रहा EPFO का नया नियम! |
    अपने कुंडली में शापों का सावन में कैसे करें नाश? देखें भाग्य चक्र |
    Trigrahi Yog 2026: आज त्रिग्रही योग करेगा चमत्कार! इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेगा सफलता का द्वार
    Advertisement