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WhatsApp पर आया इनकम टैक्स नोटिस? साइबर ठग अब ऐसे दे रहे चकमा

साइबर क्रिमिनल्स ने लोगों को ठगने का नया तरीका खोज निकाला है. गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी I4C ने पोस्ट करके बताया है कि वॉट्सऐप पर इनकम टैक्स नोटिस के नाम पर फेक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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WhatsApp पर सर्कुलेट हो रहा फेक मैसेज. (Photo: Unsplash)
WhatsApp पर सर्कुलेट हो रहा फेक मैसेज. (Photo: Unsplash)

WhatsApp पर कुछ लोगों को मैसेज आ रहे हैं, जिसमें इनकम टैक्स नोटिस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है. आम लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जो अब बीत चुकी है. साइबर ठगों ने लोगों का ठगने का नया तरीका खोज निकाला है.

साइबर दोस्त I4C ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर एक पोस्ट किया है. साथ ही साइबर ठगों द्वारा भेजे जा रहे फर्जी मैसेज से लोगों को अलर्ट किया है. 

पोस्ट में साफ-साफ लिखा है कि अगर वॉट्सऐप पर इनकम टैक्स का नोटिस रिसीव हुआ है? तो उस पर क्लिक करने से पहले एक बार सोचें कि क्या ये सही है. 

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ITR फाइलिंग के नाम पर धोखाधड़ी 

ITR फाइलिंग के नाम पर लोगों को धोखा दिया जा सकता है, जिसके बाद उनके फोन में फर्जी और खतरनाक फाइल्स या वायरस को इंस्टॉल किया जाता है. फर्जी नोटिस पर क्लिक करते ही मोबाइल में एक फाइल इंस्टॉल हो जाती है, जिसमें मैलवेयर फोन के अंदर पहुंच जाते हैं.

यह भी पढ़ें: Pakistan Army ने छोड़ा WhatsApp! अब चीनी ऐप WeChat पर होगी पूरी बातचीत, भारत ने किया था बैन

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साइबर दोस्त I4C का पोस्ट 

चोरी कर लेंगे बैंक डिटेल्स और पर्सनल डेटा

साइबर दोस्त I4C ने बताया है कि मैलवेयर फाइल डिवाइस में डाउनलोड होते ही फोन में अपनी जगह बना लेते हैं. इससे वे बैंक डिटेल्स, पासवर्ड और पर्सनल डेटा तक चोरी कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: WhatsApp क्यों लोगों के अकाउंट बैन कर रहा है? एक गलती और अकाउंट हमेशा के लिए खो देंगे

साइबर ठगों से कैसे बचें? 

साइबर दोस्त I4C ने बताया है कि बिना वेरिफाई किए किसी भी टैक्स नोटिस, लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक नहीं करना चाहिए. एक गलत क्लिक आपके डिवाइस को साइबर ठगी का शिकार बना सकता है. अगर आप साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं तो तुरंत ही 1930 पर कॉल करके उसकी शिकायत दर्ज करें. 

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