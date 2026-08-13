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‘तुम खेल से बड़े नहीं हो...’, स्टीव स्मिथ पर फैन का तंज, ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश टेस्ट में उड़ा मजाक

डार्विन टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 198 रनों पर समेटकर शानदार शुरुआत की. हसन महमूद ने 55 रन देकर 6 विकेट झटके, जबकि स्टीव स्मिथ ने 71 रनों की पारी खेली. इसी दौरान साइट-स्क्रीन के पास हलचल के कारण खेल रुकने पर एक फैन ने स्मिथ पर मजेदार तंज कसा.

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ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान स्टीव स्मिथ और फैन के बीच हुआ मजेदार ‘साइट-स्क्रीन’ मोमेंट. (Photo, AFP)
ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान स्टीव स्मिथ और फैन के बीच हुआ मजेदार ‘साइट-स्क्रीन’ मोमेंट. (Photo, AFP)

ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच डार्विन में खेले जा रहे पहले टेस्ट के शुरुआती दिन मेहमान टीम ने मेजबान बल्लेबाजों की हालत खराब कर दी. ऑस्ट्रेलिया महज 198 रनों पर सिमट गया, लेकिन इस मुश्किल दिन में एक स्थानीय दर्शक ने ऐसा तंज कसा कि स्टेडियम में मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई.

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान स्टीव स्मिथ साइट-स्क्रीन के आसपास हो रही हलचल से परेशान नजर आए. बल्लेबाज ने खेल आगे बढ़ाने से पहले वहां मौजूद समस्या के दूर होने का इंतजार किया. इस पर स्टैंड में बैठे एक फैन ने स्मिथ पर मजेदार अंदाज में निशाना साधते हुए कहा, 'बस गेंद पर प्रहार करो, स्मज. नखरे करना बंद करो. तुम खेल से बड़े नहीं हो, स्टीव, इसे स्वीकार करो.'

फैन की यह टिप्पणी तुरंत ही दिन के सबसे मजेदार पलों में शामिल हो गई. खास बात यह थी कि डार्विन में 20 साल से ज्यादा समय बाद टेस्ट क्रिकेट की वापसी हुई थी और घरेलू दर्शक ऑस्ट्रेलिया को संघर्ष करते देखने की बजाय इस मजेदार पल का आनंद लेते नजर आए.

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हसन महमूद ने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ी

हालांकि मैदान पर बांग्लादेश के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को कोई राहत नहीं दी. टॉस जीतकर पैट कमिंस ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया ने 45 रनों तक बिना विकेट गंवाए अच्छी शुरुआत की. लेकिन इसके बाद हसन महमूद ने मैच का रुख ही बदल दिया.

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डार्विन में जन्मे जैक वेदराल्ड 23 रन बनाकर हसन की गेंद पर चौका मारने के प्रयास में आउट हुए. अगले ही ओवर में ट्रेविस हेड ने गेंद अपने स्टंप पर खेल दी और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 52/2 हो गया.

इसके बाद मार्नस लाबुशेन और कैमरन ग्रीन भी पारी को संभाल नहीं सके. एक बार फिर जिम्मेदारी स्टीव स्मिथ के कंधों पर आ गई. स्मिथ ने 109 गेंदों में 71 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. लेकिन दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते रहे.

स्मिथ भी आखिरकार हसन महमूद का छठा शिकार बने. 51वें ओवर में उन्होंने कवर के ऊपर से हमला करने के लिए क्रीज से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन छोटी गेंद ने उन्हें चौंका दिया. उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और कैच के साथ ऑस्ट्रेलिया का नौवां विकेट गिर गया.

ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 53 ओवरों में 198 रनों पर ढेर हो गई. बांग्लादेश के खिलाफ सात टेस्ट में यह उसका सबसे कम स्कोर है.

हसन महमूद का यादगार स्पेल

हसन महमूद ने 55 रन देकर 6 विकेट झटके, जो टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. वह टेस्ट पारी में छह विकेट लेने वाले बांग्लादेश के चुनिंदा तेज गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं.

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बांग्लादेश के किसी तेज गेंदबाज का टेस्ट पारी में इससे बेहतर प्रदर्शन सिर्फ शहादत हुसैन (6/27) और इबादत हुसैन (6/46) ने किया है.

बांग्लादेश 23 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेल रहा है और पहले ही दिन उसने बता दिया कि डार्विन की परिस्थितियों में मेजबान टीम के लिए यह मुकाबला आसान नहीं होने वाला. एक तरफ हसन महमूद की घातक गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को तहस-नहस किया, तो दूसरी तरफ स्टैंड से आई एक लाइन ने स्टीव स्मिथ के संघर्ष भरे दिन में थोड़ा हास्य जरूर भर दिया.

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